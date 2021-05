Il presidente della Bielorussia, ai ferri corti con l’UE, chiede aiuto alla Russia

Il presidente russo Vladimir Putin ha accolto calorosamente il suo omologo bielorusso per i colloqui di venerdì sulla creazione di legami più stretti durante la resa dei conti di Minsk con l’Unione europea per la diversione di un aereo passeggeri per arrestare un giornalista dissidente.

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko si è trovato sempre più isolato da quando i controllori di volo hanno detto domenica all’equipaggio di un aereo Ryanair di atterrare a Minsk citando una presunta minaccia di bomba. Nessuna bomba è stata trovata, ma il giornalista 26enne Raman Pratasevich è stato arrestato insieme alla sua fidanzata russa.

I leader dell’UE lo hanno denunciato come pirateria aerea e hanno risposto escludendo i vettori bielorussi dallo spazio aereo e dagli aeroporti del blocco e consigliando alle compagnie aeree europee di aggirare la Bielorussia. I ministri degli esteri dell’UE hanno abbozzato sanzioni più severe giovedì per prendere di mira l’industria redditizia del cloruro di potassio del paese e altri settori che guadagnano denaro.

All’inizio dei suoi colloqui con Putin nella località di Sochi, sul Mar Nero, Lukashenko si è lamentato delle sanzioni dell’UE, descrivendole come un tentativo di riaccendere le proteste dell’opposizione che hanno seguito la sua rielezione ad agosto, che sono state ampiamente respinte come truccate.

“È un tentativo di destabilizzare la situazione come lo scorso agosto”, ha detto.

Putin è apparso rilassato e ha invitato Lukashenko a fare una nuotata, mentre il leader bielorusso sembrava teso mentre lanciava un lungo sproloquio accusando l’Occidente di essere perfido e ipocrita.

In una filippica emotiva, il leader bielorusso di 66 anni si è lamentato delle sanzioni dell’UE contro la compagnia di bandiera bielorussa, la Belavia, sottolineando il suo ruolo nel trasportare “migliaia e migliaia” di viaggiatori dalle nazioni dell’UE e dagli Stati Uniti che erano bloccati all’inizio della pandemia.

“Hanno punito il personale della Belavia che ha aiutato a far evacuare migliaia di loro!” Esclamò Lukashenko. “Che abominio!”

Putin annuì in segno di solidarietà, indicando un incidente del 2013 in cui un aereo privato che trasportava il presidente boliviano Evo Morales è atterrato a Vienna dopo che diverse nazioni europee si erano rifiutate di lasciarlo attraversare il loro spazio aereo, presumibilmente per speculazione che Edward Snowden, che ha trapelato informazioni classificate del governo degli Stati Uniti, era sull’aereo. Funzionari austriaci e boliviani non erano d’accordo sul fatto che l’aereo fosse stato perquisito dopo l’atterraggio prima di riprendere il viaggio.

“L’aereo del presidente boliviano è stato costretto ad atterrare, il presidente è stato fatto scendere dall’aereo ed è andato tutto bene, tutti hanno taciuto”, ha detto Putin con una risatina.

Snowden, l’ex appaltatore della National Security Agency che ha divulgato informazioni riservate sui programmi di sorveglianza del governo, è finito in Russia, dove ha ricevuto asilo per evitare il processo.

La resa dei conti sulla deviazione di Ryanair ha spinto Lukashenko, che ha inesorabilmente soffocato il dissenso durante il suo governo di oltre un quarto di secolo, ancora più vicino al suo principale alleato e sponsor, la Russia.

Le due nazioni ex sovietiche hanno firmato un accordo sindacale che richiede stretti legami politici, economici e militari ma si ferma prima di una fusione completa. La Russia ha rafforzato l’economia della Bielorussia con forniture energetiche e prestiti a basso costo, ma i legami sono stati spesso tesi con Lukashenko che rimprovera Mosca per aver tentato di costringerlo a rinunciare al controllo di preziose risorse economiche e alla fine abbandonare l’indipendenza del suo paese.

Nelle sue osservazioni all’inizio dei colloqui di venerdì, Putin ha affermato che i paesi si stanno muovendo per approfondire la loro unione “coerentemente, senza fretta, recitando passo dopo passo”.

In passato, Lukashenko ha cercato di far giocare l’Occidente contro la Russia, sollevando la prospettiva di un riavvicinamento con l’UE e gli Stati Uniti per strappare più aiuti a Mosca.

Tali tattiche non funzionano più dopo la brutale repressione di Lukashenko lo scorso anno. Più di 35.000 persone sono state arrestate tra le proteste e migliaia di percosse, mosse che lo hanno reso un paria in Occidente. La deviazione del volo ha ora messo all’angolo ancora di più l’uomo forte bielorusso.

Lukashenko, un ex direttore di una fattoria statale sovietica, ha concluso l’apparizione dei leader davanti alle telecamere a Sochi esclamando: “Non ci sono altezze che i bolscevichi non possano prendere d’assalto!” – una battuta apparentemente tratta da un film dell’era sovietica. L’osservazione ha suscitato una risata ironica da parte di Putin.

Molti osservatori avvertono che le nuove e più severe sanzioni dell’UE renderebbero Lukashenko una facile preda per il Cremlino, che potrebbe usare il suo isolamento per spingere verso una maggiore integrazione. Alcuni in Occidente hanno persino affermato che la Russia sia stata coinvolta nella diversione Ryanair – qualcosa che Mosca nega con rabbia – e cercherà di sfruttare le conseguenze.

“Lukashenko è spaventato e il Cremlino potrebbe chiedere il pagamento del suo sostegno politico spingendo per l’introduzione di una moneta unica, lo spiegamento di basi militari e altro”, ha detto Valery Karbalevich, analista politico indipendente con sede a Minsk. “In questa situazione, sarebbe molto più difficile per lui resistere e contrattare con Putin”.

Sviatlana Tsikhanouskaya, il principale avversario di Lukashenko alle elezioni che ha lasciato il Paese sotto pressione ufficiale, ha anche riconosciuto il pericolo che la Russia possa tentare di sfruttare la sua debolezza a proprio vantaggio. Ha esortato l’UE a usare tutta la sua influenza per aiutare a prevenire qualsiasi accordo con Mosca che danneggerebbe la Bielorussia.

Allo stesso tempo, Tsikhanouskaya ha anche esortato l’UE ad essere “più forte, più coraggiosa nelle sue risoluzioni e decisioni”, affermando che Lukashenko ha agito per un senso di impunità nel deviare la fuga.

La Commissione europea ha presentato venerdì un piano di aiuti da 3 miliardi di euro (3,7 miliardi di dollari) per sostenere “una futura Bielorussia democratica” che potrebbe essere attivato se il paese si muove verso una “transizione democratica”.

Ma in un ulteriore segno di isolamento della Bielorussia, la European Broadcasting Union con sede a Ginevra si è mossa venerdì per sospendere l’emittente statale bielorussa, BTRC, dicendo di essere particolarmente preoccupata per la sua proiezione di interviste apparentemente ottenute sotto costrizione. BTRC ha due settimane per rispondere prima che la sospensione abbia effetto. La mossa impedirebbe alla Bielorussia di partecipare, tra le altre cose, all’Eurovision Song Contest.

Mosca ha offerto a Lukashenko un rapido sostegno politico per il diversivo, mettendo in guardia l’UE da azioni affrettate fino a quando l’episodio non sarà adeguatamente indagato e sostenendo che le azioni di Lukashenko erano in linea con i protocolli internazionali in caso di minacce di bombe.

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha denunciato la decisione dell’UE di chiedere alle compagnie aeree europee di evitare lo spazio aereo bielorusso definendola “assolutamente irresponsabile e minacciosa per la sicurezza dei passeggeri”.

Dmitry Polyansky, vice inviato della Russia alle Nazioni Unite, venerdì ha criticato l’Occidente per quella che ha definito una risposta avventata e ha difeso la narrativa della Bielorussia, sostenendo che i suoi controllori di volo hanno solo “raccomandato” l’atterraggio dell’aereo a Minsk a causa della presunta minaccia, e il il pilota avrebbe potuto continuare se avesse voluto.

“Dire fin dall’inizio che questo è un atterraggio forzato, condannarlo e introdurre sanzioni senza alcuna indagine – questo tipo di comportamento è assolutamente irresponsabile”, ha detto in una conferenza stampa.

L’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile ha detto che indagherà sulla deviazione, come hanno chiesto molti paesi occidentali.

Quando le compagnie aeree europee hanno iniziato a costeggiare la Bielorussia, la Russia ha rifiutato alcune delle loro richieste di cambiare le rotte di volo del servizio per Mosca negli ultimi due giorni, ma ha consentito ad alcuni voli di procedere venerdì. Il Cremlino ha affermato che la negazione dei permessi rapidi per utilizzare le vie di tangenziale era tecnica, ma Lukashenko l’ha salutata come una dimostrazione di sostegno alla Bielorussia.