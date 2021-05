L’UNHRC è pronta ad approvare l’indagine sui crimini di guerra in Israele

Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite dovrebbe istituire una commissione d’inchiesta sulle azioni israeliane contro i palestinesi durante il periodo che ha preceduto e compreso la guerra di Gaza di 11 giorni che si è conclusa il 21 maggio.

Il comitato di accertamento dei fatti di esperti giudiziari indagherà sull’attività israeliana a Gaza e Gerusalemme, nonché sulle rivolte etniche scoppiate nelle città miste all’interno del sovrano Israele. Inizierebbe a sondare l’attività dal 13 aprile 2021, ma non c’è una data di fine per l’indagine, che secondo l’ultima bozza del suo mandato sarebbe “in corso”.

Il Pakistan e l’Autorità Palestinese hanno presentato una risoluzione per la creazione della missione conoscitiva, che verrà votata giovedì, quando l’UNHRC terrà una sessione speciale a Ginevra. Si prevede che riceverà la maggioranza dei voti nell’organo di 47 membri.

Il dibattito di giovedì inizierà alle 10, ora di Ginevra, e dovrebbe essere un evento di lunga durata che coinvolgerà Israele e la partecipazione palestinese, oltre a funzionari delle Nazioni Unite, attivisti per i diritti umani e rappresentanti di dozzine di paesi. “Domani Israele presenterà i fatti sul campo. Chiediamo agli Stati membri dell’HRC di assumersi la propria responsabilità morale e di opporsi alla risoluzione”, ha affermato l’ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite a Ginevra Meirav Eilon Shahar.

Il dibattito dell’UNHRC è uno dei tre incentrati su Israele all’ONU in un periodo di 48 ore. Mercoledì a Ginevra, la 74a assemblea generale dell’Organizzazione mondiale della sanità ha approvato una risoluzione contro il trattamento da parte di Israele dei palestinesi. Giovedì a New York, Israele si troverà anche sulla difensiva quando il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite terrà la sua riunione mensile sul conflitto israelo-palestinese.

L’UNSC ha anche tenuto una sessione speciale sulla condanna di Israele all’inizio di questo mese nel mezzo della guerra di Gaza, nota in Israele come Operazione Guardian of the Walls, e ha rilasciato una dichiarazione che chiede un cessate il fuoco.

Quella dichiarazione non menzionava Hamas, gli oltre 4.000 razzi lanciati contro Israele durante la guerra, o le dieci persone all’interno di Israele che morirono di conseguenza, inclusi due bambini. Non ha parlato dei militanti di Hamas che sono stati uccisi dall’IDF o dei civili palestinesi uccisi quando i razzi di Hamas sono falliti.

In una lettera al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prima dell’incontro, l’ambasciatore dell’Autorità palestinese presso le Nazioni Unite a New York Riyad Mansour ha parlato del danno causato dalla guerra di Gaza e dalle violenze che l’accompagnavano a Gerusalemme, affermando che 250 palestinesi erano stati uccisi in un periodo di due settimane. “Questo non è solo un numero. Queste erano vite umane e le famiglie sono state devastate e per sempre traumatizzate e la nostra società così profondamente ferita e sfregiata”, ha detto.

“Andare avanti come se fosse normale non è possibile. La responsabilità deve essere perseguita per garantire la giustizia, compresa la giustizia per le molte, molte vittime dei crimini odiosi di questa occupazione illegale contro il nostro popolo”, ha detto. L’UNSC non dovrebbe intraprendere alcuna azione quando si riunirà giovedì.

A Ginevra, tuttavia, l’UNHRC nella sua sessione speciale giovedì voterà una risoluzione per una missione conoscitiva che allo stesso modo non parlerà di Hamas o dei missili.

Shahar ha affermato che “la convocazione di questa sessione speciale non ha alcuna relazione con la realtà sul campo e non ha intenzione di guardare a nessuna delle parti del conflitto a parte Israele. Hamas non è menzionato nella risoluzione. “Gli oltre 4300 razzi lanciati indiscriminatamente contro i civili israeliani non vengono menzionati. Il bombardamento da parte di Hamas di convogli di aiuti umanitari non è menzionato”, ha detto.

Invece, la risoluzione ricorda agli Stati membri la loro responsabilità di chiamare Israele a rendere conto delle sue azioni ed esorta la comunità internazionale a unirsi per fermare le azioni israeliane.