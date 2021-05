I coloni entrano nel complesso di Al-Aqsa scortati dalla polizia

Dozzine di coloni ebrei, affiancati da forze speciali israeliane pesantemente armate, sono entrati nel complesso della moschea di Al-Aqsa nella Gerusalemme est occupata al mattino presto, aumentando ulteriormente la tensione ore dopo che i fedeli palestinesi sono stati picchiati e aggrediti dalla polizia israeliana, secondo l’autorità islamica che supervisiona. il sito.

Citando testimoni, l’agenzia di stampa palestinese WAFA ha detto che domenica la polizia israeliana aveva aggredito i fedeli palestinesi che stavano eseguendo le preghiere dell’alba alla moschea e “picchiati eccessivamente” per far posto ai coloni ebrei israeliani per prendere d’assalto il complesso – il terzo sito più sacro dell’Islam.

WAFA ha aggiunto che almeno sei palestinesi sono stati arrestati, tra cui Fadi Alyan, una guardia della moschea di Al-Aqsa che ha cercato di filmare l’incidente, e Ali Wazouz, un dipendente del Consiglio islamico Waqf, l’organismo religioso nominato dalla Giordania per supervisionare il composto di Al-Aqsa.

La polizia israeliana ha anche aumentato le restrizioni alle porte che conducono ad Al-Aqsa, impedendo ai fedeli di età inferiore ai 45 anni di entrare nella moschea.

L’antico complesso di marmo e pietra, noto ai musulmani come al-Haram al-Sharif, ospita la Moschea di Al-Aqsa e la Cupola della roccia del VII secolo.

Hoda Abdel-Hamid, riferito dalla Porta di Damasco nella Gerusalemme est occupata, ha detto che la composizione di quei visitatori è di solito coloni ebrei o israeliani che sono “di estrema destra o ultra-nazionalisti”.

“Questo avviene in un momento in cui le tensioni sono molto alte… Quei visitatori entrano circondati sotto la protezione delle forze israeliane”, ha detto Abdel-Hamid, aggiungendo che sono scoppiati alcuni scontri.

Quei diritti di visita sono stati sospesi dal mese sacro del Ramadan perché c’erano “molte tensioni” nel complesso, ha detto, ma domenica è stato il primo giorno in cui sono stati ripristinati.

Repressione israeliana

L’incidente arriva come un fragile cessate il fuoco nella Striscia di Gaza assediata, giorni dopo la fine di una brutale campagna di bombardamenti israeliani di 11 giorni che ha ucciso almeno 248 persone, compresi 66 bambini.

Un giro di vite della polizia israeliana contro i fedeli nel complesso della moschea di Al-Aqsa durante il Ramadan e la minaccia di espulsioni forzate dei palestinesi dalle loro case nella Gerusalemme est occupata hanno acceso le proteste nei territori palestinesi occupati, che sono stati repressi anche dalla polizia israeliana.

Hamas, il gruppo che controlla la Striscia di Gaza, ha stabilito a Israele una scadenza per fermare le repressioni. Il termine è passato inosservato, con il risultato che Hamas ha lanciato razzi contro Israele e Israele ha lanciato un’intensa campagna di bombardamenti su Gaza.

Ore dopo che una tregua è entrata in vigore, la polizia israeliana ha preso d’assalto il complesso della moschea di Al-Aqsa dopo la preghiera del venerdì.

Negli ultimi giorni, gruppi di coloni israeliani dalla linea dura hanno lanciato appelli sui social media affinché i fedeli ebrei entrino nei locali. L’obiettivo dei gruppi è ricostruire il terzo tempio ebraico sul terreno della moschea di Al-Aqsa, secondo i loro siti web.

Ma sotto lo status quo affermato nel 1967, solo i musulmani possono pregare all’interno di al-Haram al-Sharif.

Il portavoce della polizia israeliana Micky Rosenfeld ha detto che il sito è aperto per “visite regolari” e che la polizia ha messo in sicurezza l’area per prevenire “incidenti”, senza approfondire, ha riferito l’Associated Press.

Il Waqf ha detto domenica che è stata la prima volta che Israele ha permesso a coloni ebrei di visitare il sito dal 4 maggio, una settimana prima dello scoppio dell’ultimo conflitto.

Negli ultimi anni, un numero crescente di religiosi e israeliani di estrema destra ha visitato il complesso della moschea di Al-Aqsa.

I palestinesi temono che Israele abbia intenzione di prendere alla fine il complesso o dividerlo. Il governo israeliano ha ripetutamente affermato di non avere intenzione di cambiare lo status quo, in base al quale il Waqf controlla il sito.

L’incidente di domenica ha ricordato gli scontri a Gerusalemme all’inizio di maggio. Le forze di sicurezza israeliane avevano attaccato i sit-in contro l’espulsione forzata dei palestinesi dalle loro case per far posto ai coloni ebrei nel quartiere di Sheikh Jarrah occupato a Gerusalemme est. Avevano anche preso d’assalto Al-Aqsa, ferendo centinaia di fedeli e arrestando dozzine di palestinesi.

L’escalation ha scatenato la violenza della folla in Israele e gli scontri tra le forze israeliane e i manifestanti palestinesi nella Cisgiordania occupata.

Le forze israeliane hanno ucciso 25 palestinesi, di cui quattro sotto i 18 anni, in Cisgiordania dal 10 maggio, dicono le autorità del territorio. Israele sostiene che cinque hanno tentato di attaccare le forze israeliane.

Nel frattempo, domenica, almeno 14 palestinesi sono stati arrestati dalle loro case in varie città della Cisgiordania occupata.

Tra di loro c’è il sedicenne Mohammed Hajeer del villaggio di Deir Ibzi vicino a Ramallah, e altri giovani delle città delle città occupate della Cisgiordania di Jenin e Nablus.