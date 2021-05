Le Nazioni Unite chiedono il definitivo cessate il fuoco

Gli Stati Uniti, il più stretto alleato di Israele, avevano precedentemente bloccato quattro proposte di dichiarazioni del Consiglio che chiedevano un cessate il fuoco che tutti gli altri membri sostenevano, dicendo che poteva interferire con gli sforzi dell’amministrazione del presidente Joe Biden per porre fine alla campagna militare israeliana.

Sabato, il Qatar ha promesso di lavorare

con altre nazioni arabe e paesi musulmani per aiutare a fermare gli attacchi di Israele contro i palestinesi, mentre il parlamento della Mauritania ha esortato la Corte penale internazionale a perseguire i funzionari israeliani per “genocidio” per la sua campagna militare a Gaza.

Nel frattempo, i palestinesi a Gaza sono scesi in piazza per salutare il cessate il fuoco, continuando la tendenza di venerdì, quando i combattimenti sono cessati.

Centinaia di combattenti di Hamas in mimetica militare hanno sfilato davanti alla tenda del lutto per Bassem Issa, un comandante anziano ucciso nei combattimenti.

Il principale leader di Hamas a Gaza, Yehiyeh Sinwar, ha reso omaggio alla sua prima apparizione pubblica dall’inizio dei combattimenti all’inizio di questo mese.

Israele ha bombardato la casa di Sinwar, insieme a quella di altri alti esponenti di Hamas, come parte del suo attacco a quella che diceva essere l’infrastruttura militare del gruppo.

Proteste in tutto il mondo

Sabato si sono svolte marce di solidarietà a favore della Palestina nel corso di una settimana di proteste, con manifestazioni che chiedevano ai rispettivi governi di imporre sanzioni e un embargo militare per tagliare la fornitura di armi a Israele.

Le proteste si sono svolte a Berlino, Melbourne, Londra e Parigi, mentre altre erano previste per il fine settimana in altre grandi città, tra cui New York.

“Sono così orgoglioso che ci siamo riuniti per qualcosa di così importante”, ha detto Amal Nagvi che ha partecipato al raduno di Londra.

“Molte persone pensano che questo non faccia nulla… pensano che stiamo solo marciando e urlando. Ma le cose sono cambiate e non ci fermeremo fino a quando quel cambiamento non arriverà effettivamente a un punto e avremo una Palestina libera”.

Migliaia di persone si sono mobilitate anche nella città israeliana di Tel Aviv, invocando la convivenza tra ebrei e arabi.La manifestazione è stata una delle tante tenute in Israele per invocare la pace tra israeliani e palestinesi. I manifestanti hanno marciato per la città e in seguito si sono riuniti nella centrale piazza Habima per ascoltare i politici e gli artisti.

“Questo è uno dei rari casi in cui vedrete israeliani parlare contro l’occupazione”, ha detto Hoda Abdel-Hamid di Al Jazeera, in un rapporto da Tel Aviv.

La manifestazione è stata organizzata principalmente da gruppi di sinistra e partiti israelo-palestinesi, con manifestanti che reggevano un cartello che diceva “Peace Now”, ha detto.