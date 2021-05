Tomasz Piatek, giornalista, vince la battaglia legale contro un attivista di destra

Un giornalista polacco che ha descritto un attivista conservatore statunitense come parte di una guerra globale contro la democrazia da parte di attori di destra con legami indiretti con la Russia, ha vinto una battaglia legale di anni con gli americani.

Matthew Tyrmand, un americano di origini polacche, ha scritto per Breitbart ed è un membro del consiglio dell’organizzazione Project Veritas, che esegue attacchi sotto copertura contro le organizzazioni dei media che cercano di esporre ciò che crede sia un pregiudizio di sinistra.

Tyrmand ha citato in giudizio il giornalista polacco Tomasz Piatek e Agora, editore del quotidiano liberale Gazeta Wyborcza, per un articolo del 2016 che descriveva Tyrmand come “parte della guerra globale dell’ala destra contro la democrazia” e come sostenitore di Donald Trump, che non era ancora il presidente degli Stati Uniti.

Tyrmand ha contestato diversi punti nell’articolo, inclusa la descrizione di lui come “l’uomo di Trump” e l’accusa di avere un collegamento indiretto con la Russia a causa della simpatia di Trump per il presidente russo Vladimir Putin. Ha anche obiettato al fatto che Piatek scrivesse che il Progetto Veritas intraprende una “guerra informativa”.

Tyrmand ha sostenuto che l’articolo del 2016 era diffamatorio e ha citato in giudizio Piatek, prendendo un caso iniziale e anche in appello.

Il giudice del tribunale di grado inferiore ha affermato che non era diffamatorio descrivere Tyrmand come parte della cerchia di Trump quando ha scritto per Breitbart ed è stato associato ad altri attori politici pro-Trump. Un collegio di tre giudici presso la corte d’appello ha confermato tale sentenza, anche se uno dei tre ha dissentito.

La sentenza della corte d’appello è diventata definitiva all’inizio di questa settimana dopo che è scaduto un termine entro il quale Tyrmand avrebbe dovuto appellarsi più in alto alla Corte Suprema del paese.

Tyrmand ha detto all’Associated Press che ha deciso di porre fine alla sua battaglia legale perché aveva “poca fiducia” nell’ottenere un processo equo se avesse continuato, sostenendo che i tribunali polacchi sono “politicizzati”.

“Ho deciso di non fare appello alla Corte Suprema perché, francamente, dopo aver letto la ridicolaggine della sentenza della corte d’appello, la mia fiducia nel potere giudiziario che agisce apoliticamente è a metà tra il basso e il nulla”, ha detto Tyrmand nel messaggio inviato mercoledì.

Piatek, che ha scritto libri che esplorano presunti legami tra persone nel mondo della politica, degli affari e dei media con i gruppi pro-Cremlino, ha accolto con favore la sentenza.

“È una vittoria della verità”, ha detto da Varsavia.

Il nome Tyrmand è noto in Polonia perché il padre dell’attivista è il defunto Leopold Tyrmand, un eminente dissidente e scrittore dell’era comunista ebreo-polacco sopravvissuto all’Olocausto ed emigrato negli Stati Uniti negli anni ’60.

Durante la campagna presidenziale statunitense del 2016, Tyrmand ha distribuito il film “Clinton Cash” – che ritraeva la candidata democratica Hillary Clinton prigioniera di ricchi interessi stranieri – in Polonia.

In quel periodo stava anche scrivendo articoli per Breitbart News, guidato da Steve Bannon, che in seguito divenne il capo stratega di Trump. Tyrmand aveva anche legami amichevoli con alcuni membri del governo conservatore polacco.

Piatek e gli editori della Gazeta Wyborcza credevano che il caso di Tyrmand contro di loro facesse parte di uno sforzo più ampio da parte del governo e delle persone amichevoli per avere un effetto agghiacciante sui suoi giornalisti.

Tyrmand ha negato e ha detto che stava combattendo per difendere la sua reputazione.

Durante il processo iniziale, Tyrmand ha sostenuto che l’articolo lo collegava “in questo tenue senso di colpa per associazione a Vladimir Putin”. La definì la “più grande calunnia e insulto” possibile in una parte dell’Europa che aveva “ottenuto l’indipendenza dalla tirannia sovietica”.

Tyrmand ha anche affermato che era ingiusto definirlo un sostenitore di Trump, sostenendo che al momento in cui l’articolo è stato pubblicato ha ancora sostenuto lo sfidante repubblicano Ted Cruz.