Israele rasa al suolo l’edificio di Al Jazeera a Gaza

I bombardamenti israeliani su Gaza uccidono 140 palestinesi

Il bombardamento israeliano della Striscia di Gaza è entrato nel suo sesto giorno consecutivo, con i raid aerei che hanno colpito un campo profughi dove almeno 10 palestinesi – otto bambini, due donne – sono stati uccisi e hanno raso al suolo un palazzo che ospitava gli uffici di organizzazioni mediatiche, tra cui Al Jazeera.

Nel frattempo, sabato i palestinesi si sono riuniti in alcune parti della Cisgiordania occupata per protestare contro la continua occupazione israeliana e il bombardamento in corso su Gaza.

Almeno 140 palestinesi, compresi 39 bambini, sono stati uccisi nella Striscia di Gaza da lunedì. Altri 950 sono rimasti feriti. Nella Cisgiordania occupata, le forze israeliane hanno ucciso almeno 13 palestinesi.

Almeno nove persone sono state uccise anche in Israele, con una nuova morte segnalata sabato a Ramat Gan. L’esercito israeliano ha detto che centinaia di razzi sono stati lanciati da Gaza verso varie località in Israele e hanno aggiunto rinforzi vicino alle terre orientali dell’enclave.

Migliaia di famiglie palestinesi si rifugiano nelle scuole gestite dalle Nazioni Unite nel nord di Gaza per sfuggire al fuoco dell’artiglieria israeliana. L’ONU ha detto che stima che circa 10.000 palestinesi abbiano lasciato le loro case a Gaza durante l’offensiva israeliana.