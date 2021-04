Software gestionale e il suo ruolo nella digitalizzazione delle imprese italiane

Il processo di digitalizzazione delle aziende italiane è considerato dagli esperti un iter che procede per fasi. È caratterizzato dall’utilizzo di software che permettono la gestione dei vari aspetti aziendali in modo digitale.

E’ un percorso la cui progressione implica maggiore integrazione tra i vari aspetti aziendali e che testimonia una sempre maggiore maturità digitale dell’impresa.

Il primo step di questo processo inizia con l’adozione di un singolo software che va ad aiutare la gestione dei documenti e della contabilità. Al secondo livello si ha l’integrazione di gestionali che permettono il coordinamento del magazzino e dei fornitori.

A un livello ancora maggiore troviamo la presenza dei cosiddetti CRM, ovvero software utilizzati per la gestione delle relazioni con i clienti e dell’intero processo produttivo. All’ultima fase si identificano gestionali che facilitano la pianificazione dell’aspetto produttivo (ERP).

Un dato interessante è che l’acquisizione di questi strumenti è sensibilmente influenzata dalla semplicità del loro utilizzo. Più il gestionale è semplice da utilizzare, più l’azienda è portata a volerlo integrare nella propria strategia interna.

Appare quindi evidente che un’impresa sia avvantaggiata dalla possibilità di scegliere un software che sia allo stesso tempo semplice nell’utilizzo e che racchiuda in sé molteplici funzionalità. Un esempio è il software gestionale Easyfatt di Danea, solida azienda italiana specializzata nella produzione di software, in particolare di fatturazione e gestione del magazzino per professionisti e imprese.

Il software Easyfatt possiede la capacità di gestire sia la fatturazione elettronica sia la gestione del magazzino. Uno strumento multifunzione di semplice utilizzo che permetta di gestire tutti questi aspetti è un incentivo per tutte quelle aziende che si stanno muovendo verso la loro maturità digitale.

Per comprendere meglio la mappa di digitalizzazione del nostro paese, L’Istat ci fornisce i dati dell’implementazione dei software nelle aziende.

Poco più di 1 su 5 ha un sistema ERP, 1 su 3 possiede un CRM, meno del 50% ha un gestionale della contabilità e solo un 66% possiede un meccanismo della gestione dei documenti. La strada per la digitalizzazione delle aziende italiane è sicuramente ancora in salita. E come ogni strada spinosa si affronta con maggiore fiducia ed efficacia se si possiedono gli strumenti adatti per percorrerla.