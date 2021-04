Sudisti Italiani: “Noi con Conte, solo nel PPI di Rotondi o in un nuovo partito”

Giuseppe Conte avrebbe dovuto dare vita ad un nuovo partito, anziché divenire leader del M5S

“Giuseppe Conte ha accettato di assumere l’incarico di Segretario del M5S e, nel contempo, l’onere di rifondare il movimento per farlo divenire un partito di centro, moderato e democratico, snaturando i suoi contenuti fondativi.

Biagio Maimone, fondatore del Movimento di pensiero Sudisti Italiani, in una intervista rilasciata per il quotidiano Non vi è dubbio che si tratti di un processo di trasformazione complesso, che altri politici non avrebbero accettato” ha espresso, fondatore del Movimento di pensiero Sudisti Italiani, in una intervista rilasciata per il quotidiano ilformat.info , il quale ha aggiunto: “E’ stato, altresì, manifestato l’intento di attribuire una diversa denominazione al partito a cui si darà vita.

Si evince chiaramente che Conte si prefigga l’obiettivo di dare al nascente partito la sua impronta, che è quella propria di un partito di natura democratica, moderata, cattolica ed europeista, che si collochi al centro.

Ci chiediamo perché l’ex Presidente del Consiglio, forte di molti consensi a suo favore, non si è prefisso l’intento di costituire un suo partito, anziché trasformare, con grandi difficoltà, il M5S.

Ed, inoltre, ci chiediamo perché, considerato il suo dna democristiano, non abbia accolto l’invito di entrare a far parte del Partito Popolare di Gianfranco Rotondi.

Vi erano tutti i presupposti perché ciò si verificasse, considerata, peraltro, l’intesa politica manifestata da Conte nei confronti di Gianfranco Rotondi.

Peraltro, all’interno del Partito Popolare di Rotondi vi è una forte componente sudista, quella nostra, pronta ad entrare in scena con proposte concrete per rilanciare il Mezzogiorno.

Il Partito Popolare Italiano di Rotondi intende far vivere un centro moderato, ambientalista, laico e cattolico, orientato fortemente all’unificazione dei territori del Sud con quelli del Nord, perché non siano più divisi sul piano economico e sociale.

Il Partito Popolare di Rotondi intende, inoltre, ispirarsi ad un nuovo concetto di democrazia, che pone al centro la cooperazione e la solidarietà, nonché la tutela della dignità di ogni essere umano.

Giuseppe Conte ha le carte in regola per esprimere tale nascente ed innovativo partito politico, che molti apporti desidera donare alla vita del popolo italiano. Sproniamo Conte, pertanto, a riflettere in merito alle sue scelte di collocazione politica, anche se, oramai, i giochi sono fatti.

Se vuole cambiare il M5S e trasformarlo, missione alquanto complessa ed anche inutile, dandogli nome e connotazioni ideologiche diverse, certo perderà, a nostro avviso, molti consensi.

Tali consensi aumenteranno – ne siamo fermamente convinti – se creerà un nuovo partito con Rotondi, insieme ai Sudisti.

Il futuro è la nuova democrazia”