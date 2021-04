Alibaba Group multato per 2,8 miliardi di dollari per concorrenza in Cina

Alibaba Group, la più grande società di e-commerce al mondo, è stata multata sabato per 18,3 miliardi di yuan (2,8 miliardi di dollari) dai regolatori cinesi per tattiche anticoncorrenziali, mentre il Partito Comunista al governo rafforza il controllo sulle industrie tecnologiche in rapida crescita. I leader del partito sono preoccupati per il predominio delle più grandi società Internet cinesi, che si stanno espandendo nella finanza, nei servizi sanitari e in altre aree sensibili. Il partito afferma che l’applicazione dell’anti-monopolio, specialmente nella tecnologia, è una priorità quest’anno. Alibaba è stata multata per “aver abusato della sua posizione dominante” per limitare la concorrenza da parte dei rivenditori che utilizzano le sue piattaforme e ostacolare la “libera circolazione” delle merci, ha annunciato la State Administration for Market Regulation. Ha affermato che la multa era pari al 4% delle sue vendite totali nel 2019 di 455,712 miliardi di yuan (69,5 miliardi di dollari). “Alibaba accetta la pena con sincerità e garantirà la sua conformità con determinazione”, ha affermato la società in una nota. Ha promesso di “operare in conformità con la legge con la massima diligenza”. La mossa è una nuova battuta d’arresto per Alibaba e il suo fondatore miliardario, Jack Ma, a seguito della decisione di novembre dei regolatori di sospendere il debutto in borsa di Ant Group, una piattaforma finanziaria scorporata dal gigante dell’e-commerce. L’anno scorso sarebbe stata la più grande offerta pubblica iniziale di azioni al mondo. Ma, uno degli imprenditori più ricchi e importanti della Cina, è temporaneamente scomparso dalla vista del pubblico dopo aver criticato le autorità di regolamentazione in un discorso di novembre. Ciò è stato seguito giorni dopo dalla sospensione di Ant Group, sebbene gli specialisti finanziari abbiano affermato che le autorità di regolamentazione erano già preoccupate che Ant non avesse controlli adeguati sul rischio finanziario. Alibaba, lanciato nel 1999, gestisce piattaforme di vendita al dettaglio, business-to-business e consumer-to-consumer. Si è espanso a un ritmo vertiginoso nei servizi finanziari, nella produzione di film e in altri campi. Il governo ha emesso linee guida anti-monopolio a febbraio volte a prevenire pratiche anticoncorrenziali come accordi esclusivi con i commercianti e l’uso di sussidi per spremere i concorrenti. Il mese successivo, 12 società tra cui Tencent Holdings, che gestisce giochi e il popolare servizio di messaggistica WeChat, sono state multate di 500.000 (77.000 dollari) ciascuna con l’accusa di non aver rivelato precedenti acquisizioni e altri accordi. I regolatori hanno detto a dicembre che stavano esaminando le possibili tattiche anticoncorrenziali di Alibaba, inclusa una politica denominata “scegli uno dei due”, che richiede ai partner commerciali di evitare di trattare con i suoi concorrenti. Sempre a dicembre, le autorità di regolamentazione hanno annunciato che i dirigenti di Alibaba, il suo principale concorrente, JD.com, e altre quattro società Internet sono stati convocati a una riunione e avvertiti di non usare il loro dominio sul mercato per tenere fuori nuovi concorrenti.