Gli elementi che hanno reso la videoludica un settore di grande successo

Quali sono i requisiti perché un gioco possa diventare un classico, in termini di gameplay? Ci sono aspetti che possono riguardare dati soggettivi e peculiare di un titolo, mentre altre caratteristiche vengono giudicate da un punto di vista più oggettivo. In generale ogni generazione avrà sempre le proprie preferenze, per quel che riguarda i videogames e le categorie a cui fanno riferimento. È chiaro che se si pensa a titoli come Super Mario Bros, oppure a Pac-Man vuol dire che ci sono stati dei giochi capaci di fare epoca, di aprire a filoni, stili e modi di intendere un gioco in maniera differente. Questo discorso può essere applicato anche altri beni di consumo immateriale come un film, una serie tv, un disco, un libro. Ci sono state opere che hanno appunto segnato e caratterizzato un’epoca.

Alcuni esempi di platform games di vasto successo nel tempo

Per quanto riguarda i platform games, che hanno contribuito a definire un’epoca, la prima dove i videogiochi hanno assunto un ruolo centrale in termini di svago e divertimento per i giovani e per i veri appassionati, ci sono dei titoli che sono rimasti nel tempo. Pensiamo ad esempio a Toki, Snow Bros, BubbleBobble, Wonder boy, Shinobi. Chiunque appartenga alla generazione cresciuta a cavallo tra gli anni ottanta e i novanta, ricorderà sicuramente questi titoli, il livello di coinvolgimento, la grafica e qualche dettaglio che ricorre spesso nelle opere attuale, come un suono, la colonna sonora o qualcosa di più specifico che riguarda il coefficiente di giocabilità. Nonostante oggi i giochi possano godere di un livello più sofisticato di impianto grafico, effetti audio, soundtracks e altri elementi specifici, è importante ricordare come per la buona riuscita di un gioco, sia importante ottenere un buon mix, una amalgama coinvolgente e convincente, affinché gli utenti possano immedesimarsi, giocare e soprattutto fare rete e comunicare ad altre persone l’apprezzamento per un singolo titolo. Probabilmente contribuisce al successo di un gioco anche un elemento difficile da individuare, legati ad aspetti di scelte cromatiche, delle silhouette dei tratti fondamentali di un personaggio chiave e dei movimenti stessi che il player riesce ad effettuare, in modo motivato o meno. Oggi ci sono aspetti differenti che determinano il successo e la buona riuscita di un titolo, mentre fino a qualche tempo fa era tutto più genuino e artigianale, anche in termini rozzi e negativi, che però potevano fare la differenza in chiave di giocabilità e fruibilità di un titolo.

La forza propulsiva della comunità dei giocatori: la sua importanza nel mercato odierno

Piuttosto che investire in importanti campagne di marketing mirato, le aziende che si occupano di giochi, cercano infatti di coinvolgere direttamente la vera community del gaming. Uno zoccolo duro di utenti attivi che testa, prova e parla del titolo del momento. Da annotare la recente uscita che prende appunto il nome dall’anno in cui è ambientato il titolo: 2020 game. Un prodotto sicuramente affascinante che richiama in modo netto agli arcade e ai più famosi platform degli anni ottanta e novanta. Spesso si tratta di giochi che non sono affatto perfetti, ma che nel loro insieme e per una miscela di elementi, funziona, creando interesse e dibattito. Cambiando campo, il successo ottenuto nel corso degli anni dai giochi di casinò online ha dato una scossa e un impulso importante al settore del gambling online. Il gioco online è argomento piuttosto controverso, dato che può spesso causare disturbi i quali conducono a dei pericoli e delle problematiche in quanto potenzialmente un giocatore verso una vera e propria dipendenza patologica. Bisogna quindi specificare che è preferibile giocare nei limiti delle possibilità economiche di cui si dispone, facendolo con moderazione e in modo adulto e responsabile.

Un’esperienza di gioco sicura per gli utenti che si iscrivono è fondamentale

La prerogativa dei siti di gioco inoltre è quella di garantire un’esperienza sicura all’utente, visto che le sale da gioco online legali, dispongono dei permessi necessari per operare in questo ambito. Tra le attrattive che hanno ottenuto migliori riscontri nel corso degli ultimi dieci anni troviamo giochi come la roulette europea, il baccarat e il blackjack gratis, per quanto riguarda i giochi di abilità che si svolgono con le carte francesi, le slot machine con jackpot progressivi e il bingo online. I dati degli ultimi due anni in riferimento al mercato italiano indicano che vi è stato un aumento dei consumi per il gioco digitale legale, pari al 43% in più rispetto al 2018-2019. Un dato che presumibilmente continuerà a crescere, per merito dell’utilizzo di app di giochi per smartphone dei device più utilizzati e preferiti dagli utenti attivi di oggi.