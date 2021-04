Bonus affitti fino a 1.200 euro: i dettagli per richiederlo

Per sostenere il settore immobiliare, nel decreto Sostegni è previsto il bonus affitto 2021. Si tratta di un contributo a fondo perduto erogato per alleggerire le spese degli inquilini.

La cifra viene erogata direttamente al locatore che decide di alleggerire la spesa agli inquilini e si attesta a una riduzione del 50% del canone di affitto fino a un massimo di 1.200 euro all’anno.

Per ottenere il bonus, il proprietario dell’abitazione deve rinegoziare al ribasso il canone d’affitto dell’inquilino garantendo, in questo modo, una spesa minore per chi vive in affitto.

Per poter ottenere il bonus affitto 2021 bisogna rispettare tre requisiti: l’abitazione deve essere in una zona con alta densità abitativa; il proprietario dell’abitazione deve dichiarare di affittare l’immobile solo per scopi abitativi; chi paga l’affitto deve dichiararlo come prima casa.

Il bonus affitto è accessibile anche a chi già nel 2020, da ottobre, aveva ridotto il canone di affitto agli inquilini. Per il fondo sono stati stanziati in totale 100 milioni di euro.

Per richiedere il bonus affitto, il proprietario dell’abitazione deve comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta rinegoziazione del prezzo concordato con l’inquilino.

La comunicazione può avvenire sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata. Il bonus affitto 2021 è un contributo del 50% rispetto alla riduzione del canone.

Se un inquilino pagava 600 euro al mese d’affitto, il proprietario può decidere di riproporre il prezzo a 400 euro. Dei 200 euro di sconto, l’Agenzia delle Entrate rimborserà al locatario 100 euro al mese.

L’importo massimo annuale del bonus è di 1.200 euro, quindi se il locatario concorderà con l’inquilino, per esempio, uno sconto di 300 euro al mese, al proprietario dell’immobile spetterebbe un rimborso di 150 euro al mese per 8 mesi o comunque di 100 euro al mese per tutto l’anno.