Wall Street: le azioni tecnologiche statunitensi sono in rialzo

Mercoledì le società tecnologiche stanno guidando gli indici azionari per lo più al rialzo, poiché il mercato ha chiuso con il suo quarto guadagno trimestrale consecutivo, nonostante un inizio anno irregolare con l’aumento dei tassi di interesse.

L’S & P 500 è salito dello 0,7% e sulla buona strada per concludere marzo in aumento del 4,6%, il suo secondo guadagno mensile. L’indice di riferimento è cresciuto di circa il 6% nei primi tre mesi dell’anno, nonostante avesse registrato una perdita a gennaio. Il Dow Jones Industrial Average è rimasto sostanzialmente invariato dopo aver perso un modesto guadagno.

I titoli tecnologici hanno alimentato gran parte del rally di mercoledì, riflettendo i solidi guadagni di Apple, Microsoft e Nvidia. Anche le aziende che fanno affidamento sulla spesa dei consumatori hanno contribuito a sollevare il mercato, compensando il calo dei titoli finanziari, energetici e dei materiali.

Le azioni stavano spingendo più in alto prima di un discorso più tardi nella giornata in cui il presidente Joe Biden dovrebbe discutere il suo piano di spendere $ 2 trilioni per rafforzare le infrastrutture della nazione e come pagarlo. Se il guadagno dovesse reggere, sarebbe il primo per l’indice poiché ha stabilito un record alla fine della scorsa settimana.

Il Dow è scivolato di 16 punti, o meno dello 0,1%, a 33.047 alle 15:43, ora orientale, e il composito del Nasdaq è stato superiore dell’1,9%.

Le azioni delle società più piccole erano ancora una volta sulla buona strada per una buona performance. Le azioni hanno superato il mercato più ampio sulle crescenti aspettative per l’economia. L’indice Russell 2000 è salito dell’1,8%. Finora è aumentato del 13,2% per il 2021, quasi il doppio del guadagno delle grandi azioni nell’S & P 500.

I titoli tecnologici e le società che dovrebbero offrire una grande crescita in futuro stavano contribuendo a aprire la strada per il mercato. Apple è salita del 2,2% e Tesla è salita del 4,9%. È una tregua per il gruppo, che ha guidato il mercato all’inizio della pandemia, ma da allora ha perso slancio a causa di un forte aumento dei rendimenti del Tesoro.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è salito all’1,73%, sebbene rimanga vicino al livello più alto da prima che la pandemia scuotesse i mercati un anno fa. Le vaccinazioni COVID-19 e i massicci piani di spesa di Washington hanno aumentato le aspettative di una crescita economica sovralimentata e un possibile aumento dell’inflazione, che ha spinto i raccolti più in alto.

Nel suo discorso a Pittsburgh nel corso della giornata, Biden dovrebbe fornire dettagli su dove vuole indirizzare i dollari federali per ricostruire strade, ponti e la rete elettrica. Tali programmi potrebbero significare fiumi di entrate per qualsiasi cosa, dai produttori di materie prime ai produttori di veicoli elettrici.

Per contribuire a pagarlo, tuttavia, le aziende potrebbero cercare aliquote fiscali più elevate, il che metterebbe a dura prova i loro profitti. Alcuni investitori temono anche che tutte le spese e i prestiti del governo degli Stati Uniti possano eventualmente portare a tassi di interesse ancora più elevati per l’economia.

Gli investitori seguiranno attentamente i dettagli sul piano infrastrutturale per avere un’idea migliore delle priorità future, ha affermato Rob Haworth, direttore della strategia di investimento senior presso la US Bank Wealth Management. Anche il rapporto sull’occupazione del governo di venerdì è molto atteso.

“La domanda per il mercato è: qual è il prossimo?” ha affermato Rob Haworth, direttore della strategia di investimento senior presso US Bank Wealth Management. “Marzo in particolare è stato un pò una pausa per il mercato da ricalibrare.”

I movimenti del mercato potrebbero essere volatili durante la giornata poiché gli investitori chiudono i loro libri nel primo trimestre dell’anno. L’S & P 500 è in procinto di aumentare di circa il 6% per i primi tre mesi del 2021, che sarebbe il suo quarto trimestre consecutivo di guadagni dopo il suo crollo fulmineo all’inizio del 2020 in mezzo al panico pandemico.

All’interno dell’indice, la classifica delle prestazioni è praticamente l’immagine speculare di prima durante la pandemia. I produttori di energia, le imprese finanziarie e le società industriali stanno ora aprendo la strada, tutti in crescita tra il 10% e il 30% in questo trimestre.

Sono aumentati, insieme alle azioni più piccole, sulla base delle aspettative che un ritorno alla normalità per l’economia e l’enorme spesa di Washington significherà grandi salti di profitto entro la fine dell’anno. È un’inversione di tendenza rispetto a prima nella pandemia, quando sono precipitati nell’incertezza su quando gli aeroplani potrebbero essere di nuovo pieni e bruciare carburante per aerei.

Nel frattempo, le azioni delle società che erano state vincitrici nell’economia casalinga o che erano state offerte in aumento rispetto alle aspettative di una forte crescita per molti anni nel futuro, sono rimaste indietro. Apple, ad esempio, è scesa del 7,7% nel trimestre fino ad ora, mentre American Airlines Group è cresciuta di oltre il 50%.

Il servizio di consegna pasti basato su app Deliveroo è crollato del 26% al suo debutto in borsa nel Regno Unito. Il risultato debole è arrivato anche dopo che il titolo è stato valutato nella parte inferiore del suo intervallo potenziale, riflettendo la cautela degli investitori sul fatto che Deliveroo potesse realizzare un profitto, nonché un crescente contraccolpo contro le società della “gig economy” e le preoccupazioni su come trattano i loro lavoratori.