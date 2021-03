La Turchia annulla la Convenzione di Istanbul sui diritti delle donne

La Turchia si è ritirata da uno storico trattato europeo che protegge le donne dalla violenza che è stato il primo paese a firmare 10 anni fa e che porta il nome della sua città più grande.

Il decreto del presidente Recep Tayyip Erdogan che annulla la ratifica della Convenzione di Istanbul da parte della Turchia è un duro colpo per i sostenitori dei diritti delle donne, che affermano che l’accordo è fondamentale per combattere la violenza domestica. Sabato, centinaia di donne si sono radunate alle manifestazioni in tutta la Turchia per protestare contro la mossa.

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejčinović Burić, ha definito la decisione “devastante”.

“Questa mossa è un enorme ostacolo a questi sforzi e tanto più deplorevole perché compromette la protezione delle donne in Turchia, in tutta Europa e oltre”, ha detto.

La Convenzione di Istanbul afferma che uomini e donne hanno uguali diritti e obbliga le autorità statali a prendere provvedimenti per prevenire la violenza di genere contro le donne, proteggere le vittime e perseguire i responsabili.

Alcuni funzionari del partito orientato all’Islam di Erdogan avevano chiesto una revisione dell’accordo, sostenendo che non è coerente con i valori conservatori della Turchia incoraggiando il divorzio e minando l’unità familiare tradizionale.

I critici affermano anche che il trattato promuove l’omosessualità attraverso l’uso di categorie come genere, orientamento sessuale e identità di genere. Lo vedono come una minaccia per le famiglie turche. L’incitamento all’odio è in aumento in Turchia e il ministro degli interni del paese ha descritto le persone LGBT come “pervertiti” in un tweet. Erdogan ha rifiutato del tutto la loro esistenza.

I gruppi di donne e i loro alleati che hanno protestato per mantenere intatta la convenzione hanno immediatamente chiesto manifestazioni in tutto il paese sabato con lo slogan “Ritira la decisione, applica il trattato”. Hanno detto che anni di lotta non sarebbe stata cancellata in una notte.

“Abbiamo lottato ogni giorno affinché la Convenzione di Istanbul venisse attuata e le donne vivessero. Ora sappiamo che la Convenzione di Istanbul è stata completamente abrogata”, Dilan Akyuz, 30 anni, che si è unita ad altre donne che hanno manifestato a Istanbul. “Siamo molto arrabbiati. Non possiamo più sopportare nemmeno la morte di una donna. Non abbiamo alcuna tolleranza per questo”.

I gruppi per i diritti umani affermano che la violenza e l’uccisione di donne sono in aumento in Turchia, un’affermazione che il ministro degli interni ha definito una “menzogna completa”.

Un totale di 77 donne sono state uccise dall’inizio dell’anno, secondo la We Will Stop Femicide Platform. Secondo il gruppo, circa 409 donne sono state uccise nel 2020 e dozzine sono state trovate morte in circostanze sospette.

Numerosi gruppi per i diritti delle donne hanno criticato la decisione, affermando che le leggi che proteggono le donne sono applicate in modo inadeguato. Il gruppo di advocacy Women’s Coalition Turkey ha affermato che il ritiro da un accordo sui diritti umani è stato il primo in Turchia. “È chiaro che questa decisione incoraggerà ulteriormente gli assassini di donne, molestatori, stupratori”, afferma la loro dichiarazione.

Il ministro della giustizia turco ha affermato che il governo è impegnato nella lotta alla violenza contro le donne.

“Continuiamo a proteggere l’onore del nostro popolo, la famiglia e il nostro tessuto sociale con determinazione”, ha twittato il ministro della Giustizia Abdulhamit Gul.

Erdogan ha più volte sottolineato la “santità” della famiglia e ha invitato le donne ad avere tre figli. Il suo direttore delle comunicazioni, Fahrettin Altun, ha affermato che il motto del governo era “Famiglie potenti, società potente”.

Molte donne subiscono violenza fisica o sessuale per mano dei loro mariti o partner, ma le statistiche ufficiali aggiornate non sono disponibili. La Convenzione di Istanbul richiede agli Stati di raccogliere dati.

Più di mille donne e alleati si sono riuniti a Istanbul, indossando maschere e tenendo striscioni. C’era una forte presenza di polizia nella zona e la manifestazione si è conclusa senza gravi scaramucce.

Hanno gridato slogan pro-LGBT e chiesto le dimissioni di Erdogan. Hanno esultato mentre una donna che parlava attraverso un megafono diceva: “Non puoi chiudere milioni di donne nelle loro case. Non puoi cancellarli dalle strade e dalle piazze”.

“Come donne, ora pensiamo che il ritiro sia un attacco diretto ai diritti delle donne e un attacco diretto ai diritti delle giovani donne moderne, in particolare”, ha detto Ebru Batur, 21enne manifestante. “Questo ovviamente ci fa sentire insicuri e come se i nostri diritti fossero appropriati”.

La Turchia è stato il primo paese a firmare la “Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica” del Consiglio d’Europa in un comitato dei ministri riunito a Istanbul nel 2011. La legge è entrata in vigore nel 2014 e la Costituzione turca afferma che gli accordi internazionali hanno forza di legge.

Alcuni avvocati hanno affermato sabato che il trattato è ancora attivo, sostenendo che il presidente non può ritirarsi senza l’approvazione del parlamento, che ha ratificato all’unanimità la Convenzione di Istanbul nel 2012.

Ma Erdogan ha acquisito ampi poteri con la sua rielezione nel 2018, mettendo in moto il passaggio della Turchia da un sistema di governo parlamentare a una presidenza esecutiva.

Il ministro della giustizia ha scritto su Twitter che mentre il parlamento approva i trattati che il potere esecutivo mette in vigore, l’esecutivo ha anche l’autorità di ritirarsi da essi.

Le donne parlamentari del principale partito di opposizione turco hanno detto che non avrebbero riconosciuto il decreto e lo hanno definito un altro “colpo di stato” al parlamento e un’usurpazione dei diritti di 42 milioni di donne.

Il ministero degli Esteri tedesco si è unito alle critiche, affermando che “il ritiro dalla Convenzione di Istanbul è un segnale sbagliato per l’Europa, ma soprattutto per le donne turche”.

“Solo poche settimane fa, il presidente Erdogan ha introdotto un piano d’azione per i diritti umani che include anche la lotta alla violenza domestica e alla violenza contro le donne”, ha affermato il ministero tedesco in un comunicato. “L’abbandono di un’importante convenzione del Consiglio d’Europa mette in dubbio quanto seria sia la Turchia quando si tratta degli obiettivi menzionati in quel piano d’azione”.

“È chiaro che né le tradizioni culturali, né religiose né di altro tipo possono fungere da travestimento per ignorare la violenza contro le donne”, ha detto la Germania.