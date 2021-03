L’Arcivescovo di Amburgo chiede le dimissioni al Papa Francesco

Un rapporto commissionato dall’arcidiocesi tedesca di Colonia sulla gestione dei casi di abusi sessuali da parte dei funzionari della chiesa ha rilevato 75 casi in cui funzionari di alto rango hanno trascurato i loro doveri. I risultati di giovedì hanno spinto l’arcivescovo di Amburgo a offrire le sue dimissioni a Papa Francesco.

Il rapporto commissionato dall’arcivescovo di Colonia, il cardinale Rainer Maria Woelki, ha assolto lo stesso Woelki da ogni negligenza nei confronti delle vittime di abusi.

Tuttavia, il defunto predecessore di Woelki, il cardinale Joachim Meisner, è stato accusato di due dozzine di casi di illeciti, come non aver seguito o denunciare casi di abuso, non sanzionare gli autori o non prendersi cura delle vittime. Meisner si è ritirato nel 2014 ed è morto nel 2017.

L’arcivescovo di Amburgo Stefan Hesse, in precedenza un alto funzionario della chiesa a Colonia, è stato accusato di 11 casi di trascuratezza del suo dovere.

Giovedì Hesse ha pubblicato una dichiarazione video in cui ammette di aver commesso “errori” in passato e ha detto di essersi molto pentito di aver causato nuove sofferenze alle vittime o ai loro parenti “attraverso la mia azione o omissione”.

“Non ho mai partecipato a insabbiamenti”, ha detto. “Tuttavia, sono pronto ad assumermi la mia parte di responsabilità per il guasto del sistema.”

“Per evitare danni all’ufficio dell’arcivescovo e all’arcidiocesi di Amburgo, offro le mie dimissioni a Papa Francesco e gli chiedo di sollevarmi immediatamente dai miei doveri”, ha detto.

Non ci sono stati commenti immediati dal Vaticano, ed era improbabile che Papa Francesco avrebbe agito rapidamente sull’offerta di Hesse. A 54 anni, Hesse è a più di 20 anni dalla normale età pensionabile dei vescovi. Il Papa ha precedentemente rifiutato, almeno inizialmente, di accettare le dimissioni quando gli è stato offerto di pentirsi per aver gestito male i casi di abuso sessuale, sebbene abbia ceduto nel tempo.

L’avvocato responsabile del rapporto, Bjoern Gercke, ha detto ai giornalisti a Colonia che la sua indagine ha toccato i casi di 314 vittime di abusi – la maggioranza dei quali ragazzi di età inferiore ai 14 anni al momento dell’abuso – e 202 persone accusate di abusi nella diocesi di Colonia dal 1975.

L’attenzione non era tanto su ciò che i sospetti hanno fatto alle vittime, ma più sul fatto che la chiesa – ex e attuali arcivescovi, vicari generali e altri alti funzionari della chiesa – abbia risposto correttamente alle accuse di abuso.

Complessivamente, il rapporto ha rilevato 75 casi in cui otto funzionari di alto rango hanno trascurato i loro doveri di dare seguito, denunciare o sanzionare casi di presunti abusi da parte del clero e dei dipendenti laici della chiesa, e non si sono presi cura delle vittime.

Woelki ha fatto infuriare molti cattolici locali negli ultimi mesi citando preoccupazioni legali per tenere nascosto un primo rapporto su come i funzionari della chiesa locale hanno reagito quando i sacerdoti sono stati accusati di abusi sessuali. Ha commissionato il nuovo rapporto: un’indagine di 800 pagine basata su archivi della chiesa e messa insieme da uno studio legale tedesco.

Gercke ha detto che il primo rapporto, di uno studio legale di Monaco, aveva anche concluso che l’attuale arcivescovo non era colpevole di alcun illecito. L’arcidiocesi di Colonia ha il maggior numero di cattolici in Germania, circa 1,9 milioni.

In una prima risposta al nuovo rapporto, Woelki ha detto che le indagini hanno confermato i suoi timori che funzionari di alto rango fossero colpevoli di non aver denunciato gli autori e quindi impedito il loro perseguimento.

“Anche i miei predecessori sono colpevoli – da oggi non è più possibile dire ‘Non lo sapevamo’”, ha detto Woelki, aggiungendo che avrebbe inviato il rapporto alla Santa Sede a Roma.

Woelki ha detto che avrebbe anche sospeso temporaneamente due funzionari della chiesa di Colonia sulla base dei risultati delle indagini. Uno di loro, il vescovo ausiliare Dominikus Schwaderlapp, ha anche detto di aver offerto le sue dimissioni al papa. Il rapporto ha rilevato che Schwaderlapp ha trascurato il suo dovere di informare e segnalare le accuse di abuso in otto casi.

Il ministro della Giustizia tedesco Christine Lambrecht ha affermato che il rapporto ha dimostrato di nuovo “quali orribili violenze sessuali hanno dovuto subire bambini e adolescenti nelle istituzioni cattoliche”.

“Gli abusi sui minori non sono una questione interna alla chiesa, ma un crimine che deve essere esaminato e deciso dai tribunali penali”, ha detto il ministro.

Jens Windel, 46 anni, il fondatore di un gruppo di sostegno per i sopravvissuti agli abusi del clero, ha guardato un live streaming della conferenza stampa sul rapporto sul suo laptop con altre vittime fuori dalla cattedrale di Colonia.

Il rapporto, ha detto, “banalizza la gravità degli insabbiamenti che hanno avuto luogo”.

Ci sono state aspre critiche alla consegna da parte di Woelki del rapporto precedente. Il capo della Conferenza episcopale tedesca, il vescovo di Limburg Georg Baetzing, il mese scorso ha descritto la gestione della crisi a Colonia come un “disastro”.

Il mese scorso un tribunale di Colonia ha annunciato che stava aumentando il numero di appuntamenti disponibili per le persone che cercano di lasciare formalmente la chiesa a 1.500 al mese da 1.000 a partire da marzo, in mezzo a una forte domanda.

Le rivelazioni sugli abusi sessuali del passato hanno perseguitato la chiesa in Germania e altrove per anni.

Nel 2018, un rapporto commissionato dalla chiesa ha concluso che almeno 3.677 persone hanno subito abusi da parte del clero in Germania tra il 1946 e il 2014. Più della metà delle vittime aveva 13 anni o meno quando è avvenuto l’abuso e quasi un terzo di loro erano chierichetti. .

A gennaio è entrato in vigore un nuovo sistema elaborato dalla chiesa per risarcire le vittime di abusi. Prevede pagamenti fino a circa 50.000 euro a persona. Con un sistema precedente in vigore dal 2011, i pagamenti erano in media di circa 5.000 euro.