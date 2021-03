Tennis, Basilashvili conquista l’ATP di Doha e Daniil Medvedev trionfa a Marsiglia

Una bellissima settimana di tennis. Da una parte all’altra del mondo, i due ATP 250 che si sono appena conclusi, quello di Doha e quello di Marsiglia, hanno entrambi saputo raccontarci un tennis di altissimo livello.

Nel Qatar i protagonisti sono stati i finalisti Nikoloz Basilashvili e Roberto Bautista Agut. A vincere, con il risultato di 7-6 6-2, è stato il georgiano Basilashvili. La partita, nelle sue fasi, è stata combattuta soltanto nel primo set, deciso al tie-break. Il secondo, invece, si rivela un soliloquio di Basilashvili che chiude il torneo da vincitore e riesce a risalire in classifica di 5 punti (da numero 42 a numero 37).

Il georgiano, nel suo cammino verso il quarto titolo in carriera, ha sconfitto Fritz in semifinale e, soprattutto Roger Federer ai quarti, tornato in campo dopo oltre un anno di assenza dal circuito. Lo svizzero, dopo aver sconfitto Daniel Evans in una maratona terminata al terzo set, ha dato vita ad una partita vivacissima e molto spettacolare anche contro Basilashvili, arrivando persino ad avere un match point. La fortuna, però, non è stata dalla sua parte. Ancora non chiare le sue partecipazioni ai prossimi tornei. In ogni caso, l’obiettivo principale rimane Wimbledon, il torneo “di casa” che il campione elvetico ha già vinto otto volte.

Medvedev conquista a Marsiglia il decimo titolo in carriera

L’altro grande evento della settimana è stato invece l’ATP 250 di Marsiglia. In Francia il vincitore è stato Daniil Medvedev, che ha sconfitto, in una lotta all’ultimo sangue, il francese Pierre-Hugues Herbert (6-4, 6-7, 6-4). Per il russo si tratta del decimo titolo in carriera.

Con questo trionfo, inoltre, si avvicina sempre di più al tanto bramato trono del numero 1. Da lunedì 15 marzo è infatti il secondo giocatore più forte al mondo, avendo scalzato dalla seconda posizione lo spagnolo Rafael Nadal.