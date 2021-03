I numeri preoccupanti del Coronavirus in Italia

22.865 nuovi casi, i morti sono 339

Nelle ultime 24 ore sono stati 22.865 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre erano ieri stati 20.884. Diminuiscono i tamponi effettuati: 339.635, contro i 358.884 di ieri. Nel conteggio, dallo scorso 15 gennaio, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 6,73% (ieri 5,8%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi che si sommano a quelli molecolari. Sono 339 i morti, 64 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 4 marzo. I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 5.174, poi la Campania con 2.780 e l’Emilia-Romagna con 2.545. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 2.475, con 232 nuovi ingressi.

In Italia, dall’inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 2.999.119. Le vittime in totale sono 98.974, con 339 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 347). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 13.488, per un totale di 2.453.706. I ricoverati con sintomi sono 20.157 (+394). Sono invece 423.807 le persone in isolamento domiciliare (+8.560). I tamponi sono in tutto 41.338.022 – di cui 35.462.826 processati con test molecolare e 5.875.196 con test antigenico rapido -, in aumento di 339.635 rispetto al 3 marzo. I casi testati sono finora 20.018.633, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. Tra le note del bollettino si legge che la Regione Emilia-Romagna comunica che “sono stati eliminati 20 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare”.

Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, per quanto riguarda le vittime se ne registrano:

28.577 in Lombardia

9.911 in Veneto

4.414 in Campania

10.675 in Emilia-Romagna

9.437 in Piemonte

5.997 nel Lazio

4.750 in Toscana

4.201 in Sicilia

4.053 in Puglia

3.666 in Liguria

2.876 in Friuli-Venezia Giulia

2.295 nelle Marche

1.758 in Abruzzo

1.048 nella Provincia autonoma di Bolzano

1.075 in Umbria

1.177 in Sardegna

700 in Calabria

1.213 nella Provincia autonoma di Trento

376 in Basilicata

359 in Molise

416 in Valle d’Aosta.