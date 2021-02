Il settore tecnologico al comando del mercato azionario al ribasso

Aumentano i rendimenti delle obbligazioni

Il calo dei titoli tecnologici sta trascinando il mercato più ampio verso il basso, poiché gli investitori rimangono sempre più concentrati su un forte aumento dei rendimenti obbligazionari e su cosa significa per il mercato in generale. I principali indici hanno ridotto buona parte delle perdite nel pomeriggio.

L’indice S&P 500 è sceso dello 0,8% Eastern dopo essere sceso di oltre l’1,8% in precedenza. Il Nasdaq Composite ad alto contenuto tecnologico è sceso del 2% dopo essere sceso del 3,9% in precedenza. Il Dow Jones Industrial Average, che è molto meno esposto ai titoli tecnologici rispetto agli altri due indici, è sceso di 152 punti, o solo dello 0,5%, a 31.368.

Le aziende che stavano trascinando verso il basso il mercato complessivo erano i grandi nomi della tecnologia che avevano spinto il mercato in modo significativamente più alto lo scorso anno: Apple, Amazon, Microsoft e Tesla. Dall’inizio della pandemia, gli investitori hanno costantemente spinto i prezzi delle azioni di queste società a livelli stratosferici, scommettendo che i consumatori in quarantena avrebbero fatto la maggior parte dei loro acquisti online e speso denaro in dispositivi e servizi per l’intrattenimento.

La scommessa è stata per lo più ripagata, poiché le grandi aziende tecnologiche hanno registrato grandi profitti lo scorso anno. Ma la pandemia potrebbe raggiungere le sue fasi finali, con milioni di vaccini somministrati ogni settimana negli Stati Uniti e in tutto il mondo ora. Potrebbe indurre i consumatori a tornare alle loro abitudini pre-pandemiche.

Apple è scesa del 2,9%, Microsoft ha perso lo 0,9%, Amazon ha perso lo 0,8% e Tesla è scesa del 4,6%. Parte del calo di Tesla è stato causato dal calo del prezzo di Bitcoin. Il produttore di auto elettriche ha investito $ 1,5 miliardi del suo denaro nella valuta digitale all’inizio di quest’anno e negli ultimi due giorni c’è stato un netto calo del prezzo di Bitcoin. Gli investitori ora utilizzano almeno una parte della valutazione di Tesla come proxy per il movimento di Bitcoin.

Una parte più importante del motivo del calo è stata ciò che sta accadendo nel mercato obbligazionario e la dinamica che si verifica alle valutazioni delle azioni quando i rendimenti delle obbligazioni aumentano. Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è salito all’1,36%, continuando la sua rapida ascesa nelle ultime settimane.

Quando i rendimenti delle obbligazioni aumentano, i prezzi delle azioni tendono a subire un impatto negativo perché gli investitori dedicano una porzione sempre più grande del loro denaro verso il flusso di reddito più elevato e costante fornito dalle obbligazioni.

Sebbene alla fine i rendimenti obbligazionari abbiano un impatto su titoli che pagano dividendi importanti come beni di consumo di base, servizi di pubblica utilità e immobili, tende ad avere un impatto su titoli che hanno valutazioni elevate come i titoli tecnologici molto prima. Le azioni tecnologiche tendono ad avere rapporti prezzo / utili superiori alla media, che valuta un titolo in base a quanto la società guadagna in profitti ogni anno rispetto al prezzo delle azioni. L’indice S&P 500 è attualmente scambiato a un rapporto prezzo/utili di 32, storicamente alto da qualsiasi misurazione, mentre il rapporto prezzo/utili di un’azienda come Amazon è a nord di 75.

Più in generale, gli investitori rimangono concentrati sul futuro delle economie globali gravemente colpite dal COVID-19 e sul potenziale di ulteriori stimoli per risolverle. È probabile che la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti voterà sul pacchetto di stimoli proposto dal presidente Joe Biden entro la fine della settimana. Includerebbe assegni di $ 1.400 alla maggior parte degli americani, pagamenti aggiuntivi per i bambini e miliardi di dollari in aiuti ai governi statali e locali, nonché aiuti aggiuntivi alle imprese colpite dalla pandemia.

La grande quantità di stimoli immessi nell’economia ha dato ad alcuni investitori una pausa, ravvivando le preoccupazioni sull’inflazione che erano quasi inesistenti per più di un decennio. Le preoccupazioni sull’inflazione sono state un fattore determinante del perché i rendimenti obbligazionari sono aumentati.

“Nel complesso, l’opinione secondo cui questo aumento dei raccolti è solo un riflesso della fiducia nell’economia e nell’introduzione del vaccino”, ha affermato Leslie Falconio, senior strategist presso UBS Global Wealth Management.

“In questo momento, questo aumento dei rendimenti, dato che le condizioni finanziarie sono ancora allentate, non è una bandiera rossa”, ha detto. “Finché la crescita supporta l’aumento dei tassi di interesse, non è un problema”.

Il presidente della Federal Reserve Jay Powell parla al Congresso martedì e mercoledì come parte del suo programma regolarmente aggiornato per i legislatori. Powell ha detto che la Fed non ha visto la necessità di modificare la sua politica di mantenere i tassi di interesse ultra bassi, osservando che la ripresa economica “rimane irregolare e lungi dall’essere completa”.