Draghi premier: i possibili ministri che potrebbero far parte della squadra

L’ex presidente della Bce è andato al Colle per ricevere l’incarico da Mattarella

Mario Draghi è salito al Quirinale. Il presidente della Repubblica Mattarella, dopo lo stallo politico che si è creato, ha affidato a lui l’incarico per provare a formare un nuovo esecutivo e lui ha accettato con riserva. E già iniziano a circolare i nomi di una ipotetica squadra di governo guidata dall’ex presidente della Bce.

Mattarella ha chiesto un esecutivo “di alto profilo e senza formula politica”. Un governo quindi prettamente tecnico, per gestire le emergenze “sanitaria, sociale, economico-finanziaria”. Ma in ogni caso serve una squadra che trovi una base parlamentare salda e che garantisca almeno un minimo di continuità su alcuni campi strategici: potrebbe quindi esserci l’inserimento di qualche esponente politico.

Negli ultimi giorni sembrava possibile una riconferma del ministro Gualtieri ma, con il cambio a Palazzo Chigi, l’importante casella che si occuperà del Recovery Plan potrebbe cambiare titolare. Uno dei nomi che circola con insistenza è quello di Fabio Panetta, membro italiano dell’esecutivo della Banca Centrale Europea (ruolo nel board a cui dovrebbe rinunciare se accettasse questo incarico).

Non è da escludere nemmeno l’ipotesi (molto complicata) che sia lo stesso Draghi a occuparsi di questo ruolo. Per il ministero di Via XX settembre si parla anche dell’economista Carlo Cottarelli. Il suo nome circola anche come ministro dei rapporti con l’Ue, figura chiave nell’ottica Next Generation Eu.

Oltre a Cottarelli, per il ruolo dei rapporti con l’Ue c’è in lizza anche un altro tecnico di esperienza, già presente in precedenti esecutivi, cioè Enzo Moavero Milanesi.

Al Viminale si ipotizza la conferma di Luciana Lamorgese, che da prefetto di lungo corso risponde al profilo “tecnico” pur essendo stata ministro nell’esecutivo politico giallo-rosso. Conosce i meccanismi, garantirebbe continuità e gode di grande fiducia da parte del Colle.

Ministero chiave in una fase di pandemia ancora emergenziale. La conferma del ministro Speranza è una ipotesi. Un nome che circola per un possibile cambio alla poltrona della Sanità è quello della professoressa e virologa Ilaria Capua, direttrice dell’UF One Health Center, che ha già avuto una breve esperienza parlamentare nella scorsa legislatura con Scelta Civica.

Uno dei ministri su cui si è consumato lo scontro tra Italia Viva e il resto della maggioranza è Alfonso Bonafede. Per il ruolo di Guardasigilli si parla di Paola Severino, che ha già svolto questo incarico in passato (nel governo Monti) ed è una personalità “tecnica” di rilievo. L’alternativa potrebbe essere Marta Cartabia, ex presidente della Corte costituzionale, il cui nome era stato evocato anche per la premiership. Un altro nome che circola è quello di Raffaele Cantone, ex presidente dell’Anac e ora alla Procura di Perugia.

Per il ministero del Lavoro si fa il nome di Enrico Giovannini. L’ex presidente dell’Istat ha esperienza governativa e ha già svolto questo incarico nell’esecutivo Letta. Si ipotizza anche che questo dicastero possa essere accorpato a quello delle Politiche Sociali. Il nome di Giovannini è spendibile anche per il Mise, in una fase cruciale per risolvere i dossier delle imprese messe in crisi dalla pandemia.

Accanto all’ipotesi tecnica, per il ministero ora guidato da Paola De Micheli c’è chi rilancia la candidatura di Graziano Delrio, capogruppo dei deputati Pd, che già è stato a capo del dicastero di Porta Pia.

Alla Farnesina dovrebbe arrivare un tecnico e la scelta potrebbe cadere su Elisabetta Belloni, che come segretario generale occupa attualmente la posizione diplomatica di più alto grado.

Il ministro per gli Affari Regionali potrebbe rimanere Francesco Boccia. Altri nomi spendibili per un ipotetico esecutivo Draghi sono quelli di Roberto Cingolani, fisico e responsabile dell’Innovazione tecnologica di Leonardo, e Vittorio Colao che qualche mese fa ha gestito la task-force per la ripartenza del Paese dopo il lockdown. Le loro competenze potrebbero tornare utili in più di un ministero.