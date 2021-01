MILANO FASHION WEEK DONNA 2021. Al via la 5th EDITION di “FASHION VIBES EVOLUTION”.

In questo momento storico, diventa sempre più importante raccontare e presentare gli eventi in programma, nonostante tutto, con un messaggio di speranza per la ripresa del lavoro e del futuro economico di famiglie e Stati, messi in crisi ormai da un anno di pandemia. Il mondo della Moda, pur facendo parte di uno dei settori più colpiti, si mette in gioco e si ripropone, regalando positività. Con le immagini ancora nel cuore, a un anno di distanza dagli ultimi eventi realizzati con grande presenza di pubblico in Italia, (proprio durante la Fashion Week del febbraio 2020), Milano non rinuncia alla sua vetrina internazionale, nonostante il coronavirus, e torna a rappresentare il grande punto di riferimento che coinvolge il mondo della Moda e i tanti appassionati di un lavoro che vive tra sogno, realtà e concretezza, con la Milano Fashion Week Donna, 2021. A settembre abbiamo già provato cosa vuol dire non poter osservare da vicino la meraviglia della moda, visti i provvedimenti per ostacolare la pandemia, con la visione della Fashion Week virtuale, e ancora, la settimana milanese della moda, con la presentazione delle nuove collezioni Autunno Inverno 2021/2022, si terrà dal 25 febbraio al 1 marzo, con eventi on line. Sicuramente i designer e gli organizzatori sapranno regalare il grande impatto visivo ed emozionale, con una nuova prospettiva e, la presenza della 5th EDIZIONE di FASHION VIBES EVOLUTION, ideata da Yuliia Palchykova, è un valido motivo per farsi coinvolgere. Il viaggio immaginario e la presentazione dei capi della nuova “Next generation russa”, si prestano a trasmettere, con uno strepitoso video emozionale, la dimensione virtuale e il tributo ai Paesi dell’Est, con una chiave colma di ottimismo in un momento di crisi mondiale, specialmente per il settore della Moda e del Turismo internazionale.

Yuliia mantiene e regala il suo sogno anche virtuale, con un progetto di Moda collettivo, nato con lo scopo preciso di presentare al pubblico europeo, non solo i talentuosi designer emergenti, ma anche il “focus” che delinea i criteri di originalità delle idee e delle produzioni, con la qualità e la filosofia ricercata dei brand, delle aziende tessili, delle materie prime utilizzate e la cura e la ricercatezza nell’esecuzione.

I riflettori saranno tutti puntati sulla Milano Fashion Week Donna anche con le iniziative della Camera della Moda, che propone iniziative solidali con un programma fitto di sfilate e appuntamenti, sia in presenza, che in streaming.

Parola d’ordine: “Rendere la Fashion Week sempre più aperta al mondo”; motto che resta la priorità per l’EVOLUTION FASHION VIBES RunWay, progetto ideato e fondato da Yuliia, arrivato alla 5° edizione, che attrae ormai un grande numero di ospiti e addetti ai lavori, sia italiani che stranieri, e che mette al centro la sostenibilità con gli elementi naturali e “l’ambiente digitale” creato per far vivere, virtualmente, le collezioni moda che il mondo industriale, del tessile, dei buyers, degli addetti ai lavori osserva con molto interesse, ponendo lo sviluppo della comunicazione digitale della Moda, all’avanguardia. Il progetto prosegue il suo percorso e s’impegna a supportare l’innovazione nel suo processo di espansione verso i mercati esteri con la piattaforma in rete, rendendo possibile la vita delle Fiere della Moda per 365 giorni l’anno, per mantenere in maniera costante i contatti tra: espositori, compratori e fruitori, che amano semplicemente … la “bellezza” e lo spettacolo della rappresentazione del Made in Italy nella città della Moda per eccellenza, nella quale è sempre importante “esserci”.

I brand che danno spettacolo della propria qualità sono i designer arrivati dall’Est: By Vel, Elsa Fairy Dresses, Valiosa, Kibovskaya, Nota Bene, Nolo Brand, Eva Ignis (la “next generation” russa, ucraina, croata e georgiana); e per l’Italia, Antonio Martino Couture, il grande stilista che percorre con lucidità e nostalgia il suo stile unico e inconfondibile, da sempre simbolo della qualità italiana nel mondo: uno stile elegante che propone una profonda riflessione sulla rappresentazione della Moda stessa e che sottolinea l’importanza e l’esigenza di voltarsi indietro, per ammirare e ritrovare le radici della sua storia e andare avanti sempre in meglio e il Team dei designer di WORLD FASHION UNION.

Il calendario degli eventi Fashion Vibes alla Milano Fashion Week Donna 2021:

Tutte le sfilate si potranno seguire sulla piattaforma Fashion Vibes, a partire dalle ore 21:00, con inizio il 23 Febbraio (con le sfilate di World Fashion Union). Il 25 Febbraio sarà il turno del Kids Runway Show, mentre il 26 Febbraio andranno online le sfilate di Women’s Runway Show. Si proseguirà il giorno dopo, il 27 Febbraio con la trasmissione di Couture Runway di Antonio Martino Couture da AltaRoma e, infine, il programma si concluderà il 1° Marzo con le sfilate di World Fashion Union.

I partners di FASHION VIBES, che accompagnano Yuliia nella sua bella avventura stilistica, sono: Yulia Shkolenko, Presidente “Fondazione per il sostegno del Premio nazionale delle donne” e del club privato “Woman of Russia”, Consiglio di esperti del ramo regionale di Mosca “Business Russia”e Fondatore della holding ICB; Tuna Yilmaz, Presidente Fashion Film Festival Istanbul and Amsterdam; MrJP, l’ultimo dei Dandy, Ambasciatore e testimonial dell’Eccellenza dell’artigianato italiano, Referente Nazionale per la Federazione UNIMPRESA Moda Uomo e Donna Triveneto; Palma Sopito, editore 3D Magazine; Dmitry Novoselov, Presidente del Novoselov Fashion Day; Creatore della prima scuola di moda russa “Novoselov Fashion School”; Cristian Mitranescu, Presidente della Camera della Moda in Romania; Elisabetta Rogai, artista Italiana; Francesco Stella, attore italiano, tv production; Natalia Eclectic , Fashion Stylist and Art Director, giornalista, e Ketty Carraffa, Opinionista tv e scrittrice (Milano).

MEDIA PARTNER: MFashion (Milano) – 3D Magazine (Italy) – VIVA VINCENZO VIVA (Fashion) U.S.A – VDG Magazine –

ARCHLOVE MAGAZINE (USA e Cina) – PERSONA STYLE (Moscow) – TRENDSPEOPLE (Moscow) ICON Magazine ( Bielorussia ) – SK (Cecenia) KULT (Bielorussia) LIMA (Moscow) – Salon 375 Mag (Bielorussia) – Ladys.by (Bielorussia) – ASH Magazine (Bielorussia) Celebrity.TV (Moscow) – Il Valore Italiano (Torino)- World Beauty Magazine (Moscow) – BEES MEDIA GROUP (Moscow)

Il sito: www.fashion-vibes.com