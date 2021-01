Renzi, in piene consultazioni, vola in Arabia Saudita per una conferenza

“Ora che siamo fuori dal governo farò ancora più conferenze e guadagnerò di più”. Ci scherza anche, il piccolo fiorentino, sulle disgrazie del Paese, facendo leva sul fatto di aver guadagnato oltre 1 milione di euro lo scorso anno. Ma sembra non gli basti.

Dopo aver fatto cadere il governo in piena pandemia e disastrosa crisi economica, cosa che potrebbe portare l’Italia al baratro, si mette anche a fare battute di pessimo gusto, degne del pagliaccio che è sempre stato e del burattino, non burattinaio, ormai ne siamo certi, che Renzi è. Già, perché, se, com’è vero, in piene consultazioni, vola in Arabia Saudita per una conferenza sull’innovazione, il sospetto, o, forse è più corretto dire, la certezza che il piccolo fiorentino sia manovrato da poteri forti, sorge spontaneo.

Al di là del come, Renzi è riuscito a diventare “l’ago della bilancia” degli equilibri politici, scrive Il Fatto Quotidiano, sicuramente anche per il suo conto in banca, lievitato esponenzialmente nell’ultimo anno. Come ciò sia possibile è facile dirlo, come conferenziere. Ed ecco che in piena crisi di governo, per altro generata da lui, schizza in Arabia Saudita appunto per una conferenza. Come perdere qualche centinaio di migliaia di euro? Stiamo scherzando? L’Italia? Può aspettare, sprofondare, finire col sedere per terra. Lui (e chi per lui) il piccolo fiorentino non può rinunciare nemmeno a un euro.

Siamo in Italia, signori, siamo nel Paese dove per soldi si farebbe qualunque cosa. Peccato che ci sia qualcuno che muore di fame e qualcun altro, come il burattino Renzi, che se ne va in giro per il mondo a racimolar quattrini, mentre il Paese rischia l’abisso per sua responsabilità.