Rachel Levine nominata assistente della segretaria sanitaria. Biden: “Scelta storica”

Secondo la Johns Hopkins University, ora ci sono più di 24 milioni di persone che sono risultate positive al coronavirus negli Stati Uniti. Il bilancio delle vittime è arrivato a 399.008.

La dottoressa Levine lavorerà nel gabinetto del presidente insieme al candidato alla segreteria per la salute e i servizi umani Xavier Becerra, che funge da procuratore generale della California.

Si unirà anche all’uomo d’affari Jeff Zients come coordinatore della risposta al coronavirus di Biden, Rochelle Walensky come direttore dei Centers for Disease Control and Prevention e Vivek Murthy come chirurgo generale.