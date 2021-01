La NASA sta per portare il suo ultimo rover, Perseverance, su Marte

Quando abbiamo ottenuto queste immagini nel giugno 2018, è stato un grande sollievo per il team, anche se su Marte è stato un periodo piuttosto polveroso. Questo perché ha segnato la ripresa delle operazioni di perforazione da parte del rover.

“Duluth” è stato il primo campione di roccia perforato con successo (vedere il centro dell’immagine per il foro di perforazione) dall’ottobre 2016. Un problema meccanico aveva messo offline il trapano. A giugno 2018, una nuova tecnica era stata pianificata e testata dagli ingegneri del JPL, permettendoci di tornare alla perforazione cruciale, senza la quale il nostro lavoro era stato frenato.

Due volte all’anno marziano, in prossimità degli equinozi stagionali, i percorsi delle lune marziane Phobos e Deimos si incrociano davanti al Sole come visto da Curiosity. Questa animazione mostra il Phobos di 22 km di diametro in transito attraverso il sole su Sol 2359. Il transito è durato circa 35 secondi. La precisa tempistica dei transiti misurata in osservazioni come questa aiuta gli scienziati a comprendere le interazioni di marea tra Phobos e Marte.

La piccola quantità di vapore acqueo nella sottile atmosfera di Marte può formare nuvole, specialmente nei periodi più freddi dell’anno e intorno a picchi elevati. La curiosità ha osservato molte volte nuvole sottili in alto nella sua missione. Ma su Sol 2410 è stato possibile osservare un tipo speciale di nuvola che si forma ad altitudini molto elevate, in questo caso a circa 31 km sopra la superficie. Queste nuvole sono chiamate “nottilucenti” perché rimangono illuminate dal sole anche dopo il tramonto in superficie.

Questo splendido panorama è il panorama con la più alta risoluzione (1,8 miliardi di pixel) ancora della superficie marziana ed è stato scattato alla fine del 2019 a Glen Torridon. Poiché la preparazione di tali panorami richiede numerose fotografie (ci sono oltre 1.000 immagini teleobiettivo in questo mosaico) nel corso di molti giorni di lavoro, spesso non abbiamo la possibilità di produrle. Avevamo studiato le rocce ricche di argilla a Glen Torridon e le abbiamo intitolato un’importante area di antichi sedimenti in Scozia.

Su Sol 2784 Curiosity si è fermato per catturare un ritratto di famiglia della Terra e dei suoi vicini planetari. Il primo piano mostra una scogliera su Marte; mentre nel cielo si possono vedere sia Venere che la Terra apparire come stelle nel polveroso cielo serale.

Nell’estate del 2020, il team scientifico di Curiosity ha iniziato a guidare il rover verso una nuova e più alta regione sul Monte Sharp dove esplorerà rocce ricche di minerali solfati. Poiché il Monte Sharp si è formato quando strati di sedimenti sono stati depositati dall’acqua e dal vento, le rocce diventano più giovani con l’altezza. I minerali solfati in questa regione possono essersi formati perché Marte è passato da condizioni più umide – buone per la formazione di minerali argillosi – a condizioni più secche che potrebbero lasciare dietro di sé sali come i solfati.