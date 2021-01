Nancy Pelosi mette il veto sul nucleare a Trump

Il presidente della Camera Nancy Pelosi ha detto di aver parlato con il presidente del Joint Chiefs of Staff per impedire a un presidente “scellerato” Donald Trump di ordinare azioni militari tra cui un possibile attacco nucleare nei suoi ultimi giorni e ore alla Casa Bianca.

La Pelosi ha detto in una dichiarazione ai colleghi di aver parlato con il generale Mark Milley “per discutere le precauzioni disponibili per impedire a un presidente instabile di avviare ostilità militari o di accedere ai codici di lancio” per la guerra nucleare. Ha detto che Milley ha assicurato che le sue difese di lunga data sono in atto.

Il presidente ha l’autorità esclusiva del governo degli Stati Uniti per ordinare il lancio di un’arma nucleare. Ma un comandante militare potrebbe rifiutare l’ordine se fosse determinato a essere illegale. Trump non ha fatto tali minacce.

Pelosi ha detto che la situazione di “questo presidente scellerato non potrebbe essere più pericolosa”.

Pelosi si è incontrata con il caucus democratico della Camera venerdì per considerare un procedimento di impeachment contro il presidente la prossima settimana dopo l’assedio mortale del Campidoglio degli Stati Uniti da parte di una folla pro-Trump che ha scioccato la nazione e il mondo.

I migliori legislatori lanciano l’allarme sul fatto che anche se Trump lascerà l’incarico il 20 gennaio quando il neo presidente Joe Biden presterà giuramento, potrebbe fare grandi danni durante la sua uscita. E se Trump dovesse essere messo sotto accusa dalla Camera e condannato dal Senato, gli potrebbe essere impedito di candidarsi di nuovo alla presidenza nel 2024 o di ricoprire di nuovo una carica pubblica. Trump sarebbe stato il solo presidente due volte messo sotto accusa.

La condanna al Senato repubblicano in questa data tardiva sembrerebbe improbabile. Ma è una misura della sua scomoda posizione che meno repubblicani si pronunciano contro la sua rimozione.

Un alleato di Trump, il leader della minoranza repubblicana, il deputato Kevin McCarthy della California, ha affermato che “l’impeachment del presidente con soli 12 giorni rimasti nel suo mandato dividerà ancora di più il nostro paese”.

McCarthy ha detto di aver contattato Biden e ha intenzione di parlare con il presidente eletto della collaborazione per “placare gli animi”.

Gli ultimi giorni della presidenza Trump stanno volgendo verso una fine caotica mentre si rintana alla Casa Bianca, abbandonato da molti aiutanti, importanti repubblicani e membri del governo. Ha twittato di nuovo dopo che il suo account Twitter è stato ripristinato, tornando a una dichiarazione aggressiva secondo cui i suoi sostenitori non devono essere “irrispettosi” dopo aver inviato un video più calmo in cui denunciava la violenza.

Stanno crescendo le richieste di azioni legali in seguito all’attacco al Campidoglio, in cui un manifestante è stato colpito a morte dalla polizia e l’agente di polizia del Campidoglio Brian Sicknick è morto. Altre tre persone sono morte per “emergenze mediche” durante la manifestazione.

Le forti critiche a Trump, che ha esortato i manifestanti a marciare verso il Campidoglio, sono continuate senza sosta.

“Ogni giorno che rimane in carica, è un pericolo per la Repubblica”, ha detto il rappresentante Adam Schiff, D-Calif.

Schiff, che ha guidato l’impeachment di Trump nel 2019, ha affermato in una dichiarazione che Trump “ha acceso la miccia esplosa mercoledì in Campidoglio”.

Gli articoli di impeachment dovrebbero essere introdotti lunedì, con un voto della Camera non appena mercoledì, secondo una persona che ha familiarità con la pianificazione e ha concesso l’anonimato per discuterne.

Pelosi e il leader del senato democratico Chuck Schumer hanno invitato il vicepresidente Mike Pence e il gabinetto a invocare il 25° emendamento per costringere Trump dall’incarico. È un processo per rimuovere il presidente e installare il vicepresidente per subentrare.

Il portavoce della transizione di Biden, Andrew Bates, ha detto che il presidente eletto si sta preparando a entrare in carica e “lascerà che il vicepresidente Pence, il governo e il Congresso agiscano come ritengono opportuno”.

Ma l’azione di Pence o del governo ora sembra improbabile, soprattutto dopo che due alti funzionari, il segretario all’istruzione Betsy DeVos e il segretario ai trasporti Elaine Chao si sono improvvisamente dimessi all’indomani delle violenze al Campidoglio e non sarebbero più nel governo per sostenere un caso del genere.

Trump aveva incoraggiato i lealisti in una manifestazione mercoledì alla Casa Bianca a marciare sul Campidoglio dove il Congresso stava certificando il conteggio del Collegio elettorale delle elezioni di Biden.

La Pelosi ha discusso la prospettiva di impeachment con il suo gruppo dirigente giovedì sera, poche ore dopo aver annunciato che la Camera era disposta ad agire se Pence e altri funzionari dell’amministrazione non avessero invocato la sezione 4 del 25° emendamento: la rimozione forzata di Trump dal potere da parte del suo stesso gabinetto.

Il rappresentante James Clyburn, il democratico n. 3, ha detto alla CNN: “Tutti sanno che questo presidente è squilibrato”. Un importante critico repubblicano di Trump, il senatore Ben Sasse del Nebraska, ha affermato che “prenderà sicuramente in considerazione” l’impeachment.

Schumer ha detto che lui e Pelosi hanno provato a chiamare Pence giovedì all’inizio per discutere l’opzione del 25 ° emendamento, ma non sono stati in grado di connettersi con lui.

La maggior parte dei Democratici, e molti Repubblicani, attribuiscono la colpa a Trump dopo che sciami di manifestanti con bandiere e vestiti di Trump hanno fatto irruzione nel Campidoglio e causato distruzione ed evacuazioni.

Tre democratici nel comitato giudiziario della Camera hanno iniziato giovedì a far circolare articoli di impeachment. I rappresentanti David Cicilline del Rhode Island, Jamie Raskin del Maryland e Ted Lieu della California hanno scritto negli articoli che Trump “ha fatto dichiarazioni volontarie che hanno incoraggiato – e prevedibilmente hanno portato a – un’azione illegale imminente al Campidoglio”.

La Camera ha messo sotto accusa Trump nel 2019, ma il Senato a guida repubblicana lo ha assolto all’inizio del 2020.

Pelosi ha detto che “è stata superata una soglia di tale portata” che Trump non dovrebbe essere autorizzato a prendere alcuna decisione.

Giovedì, durante una nuova conferenza, ha sfidato diversi membri del Gabinetto per nome, tra cui il Segretario di Stato Mike Pompeo e il Segretario al Tesoro Steve Mnuchin.

“Rispettano queste azioni?” Ha chiesto Pelosi. “Sono pronti a dire che per i prossimi 13 giorni quest’uomo pericoloso può fare ulteriori danni al nostro Paese?”

Pence non ha affrontato pubblicamente la possibilità di invocare il 25° emendamento.