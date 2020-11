Il governo danese governo ordina l’abbattimento di 17 milioni di visoni

I visoni vengono allevati per la loro pelliccia, ma il ministro dell’agricoltura francese Julien Denormandie ha detto che i “prodotti degli animali” abbattuti sono stati distrutti.

“In questa fase, le analisi ci hanno permesso di rivelare che il virus si stava diffondendo in una fattoria di Eure-et-Loir”, ha detto il ministero in una nota.

“Non appena abbiamo saputo i risultati di questi test, i ministri interessati hanno ordinato la macellazione totale dei 1.000 animali ancora presenti nella fattoria e l’eliminazione di tutti i prodotti da questi animali”.

Denormandie ha commentato: “In questa fase, non posso dirti come si sia verificata questa situazione. Sono state adottate tutte le misure di biosicurezza. In Francia, abbiamo solo 20.000 visoni, in quattro allevamenti. Li stiamo seguendo il più da vicino possibile, caso per caso”.

Nel frattempo, il virus è stato rilevato anche nei Paesi Bassi, dove è stato escluso l’abbattimento, e in Svezia, la malattia ha ora sollevato la testa tra i visoni in Polonia, il terzo produttore al mondo dopo Cina e Danimarca.

Secondo l’Università di Medicina di Danzica, otto animali sono stati trovati infetti in una fattoria nel Voivodato della Pomerania (più o meno equivalente a una provincia) dove si trova Danzica.

“Questo è il primo caso di infezione confermata di animali da fattoria con il virus SARS-CoV-2 in Polonia”, ha detto l’università in una nota.

“I risultati ottenuti indicano la possibilità di trasmissione del virus dall’uomo al visone. È attualmente in corso una ricerca genetica approfondita per determinare la probabile origine del virus e per consentire il confronto con le sequenze genetiche SARS-CoV-2 note”.

Nel frattempo in Belgio la questione ricade sotto l’autorità dell’agenzia federale per la sicurezza alimentare, che effettua test periodici. Finora, secondo il ministro fiammingo per il benessere degli animali Ben Weyts (N-VA), rispondendo alle domande del parlamento fiammingo, “non c’è stata traccia di infezioni corona negli animali nelle Fiandre”.

La regione ha 17 allevamenti di visoni, che dovrebbero chiudere nel 2023. Il governo ha offerto un risarcimento, ma le aziende perderanno il 10% di quello per ogni anno che ritardano la chiusura.