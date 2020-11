Elezioni americane: un dramma per Trump e Israele

Sembra che il quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, avesse pensato o preferito che il processo elettorale si svolgesse in fretta, così che sarebbe stato facile per lui rubare il risultato, in modo che un numero piccolo partecipasse al voto di quanto effettivamente accaduto, quindi si è preparato per il passato. Era ora di ricorrere alle rotatorie, nel tentativo di preservare il suo posto alla Casa Bianca, fintanto che quella posizione fosse preservata, gli sembrava impossibile, o almeno incerto, attraverso i sondaggi.

In effetti, dall’inizio di quest’anno, ha iniziato la sua ricerca per mantenere la sua posizione presidenziale, annunciando il suo piano per il Medio Oriente, quindi spingendo il processo di normalizzazione tra Israele e alcuni paesi del Golfo, ma dopo aver identificato il suo avversario sul lato democratico, Trump e la sua campagna hanno iniziato a ricorrere a modi che ostacolano il processo democratico, nel tentativo di impedire a milioni di persone.

Al ballottaggio possono partecipare i cittadini americani, per posta, e come è noto, le elezioni che si svolgono sotto i provvedimenti di allontanamento sociale, è naturale che non si limitino al voto diretto, e così non appena sono iniziate le votazioni anticipate, le elezioni sono iniziate con tutta serietà, e addirittura hanno cominciato a registrare numeri Standard che esamina le elezioni presidenziali nel corso della storia degli Stati Uniti.

Nella votazione anticipata hanno votato circa cento milioni di americani, poi il giorno delle votazioni, martedì scorso, altri sessanta milioni circa hanno votato, e poi non appena è iniziato il conteggio dei voti negli USA, sono iniziati ad apparire i paradossi, quasi una sorpresa su cui ha scommesso lo stesso Trump, che è l’opposto delle aspettative.

A seguito dei sondaggi d’opinione, era naturale che il presidente/candidato si facesse avanti in virtù del fatto che il conteggio inizia con il voto diretto, mentre il conteggio dei voti per corrispondenza richiede tempo aggiuntivo. All’inizio, Trump ha ottenuto ancora meglio nel voto popolare, ma il giorno dopo le cose hanno cominciato a girare senza Valido.

Ironia della sorte, la superiorità nella maggior parte degli stati per uno qualsiasi dei candidati era di piccole differenze, ad eccezione dell’Alaska con tre voti nel collegio elettorale, così come gli stati oscillanti abbondavano, e mercoledì Joe Biden ha conquistato gli stati del Wisconsin e del Michigan, per avanzare nel collegio elettorale, poi giovedì via un voto per assicurarsi la maggioranza dei voti del consiglio, aggiudicandosi così il seggio del quarantaseiesimo presidente.

Non appena arriverà venerdì mattina, la decisione sarà sospesa nei due stati del Nevada, che da sola è sufficiente a garantire la posizione a Biden, così come in Arizona, mentre continua il conflitto per la Pennsylvania, l’importante è che dopo due giorni di chiusura delle urne, Trump non sia più in mano ma a bloccare il prosieguo del processo di conteggio dei voti. Cercando di ottenere decisioni giudiziarie per fermare il conteggio in Pennsylvania e altrove, nonché tentando di imporre un riconteggio in Wisconsin e Michigan, sebbene lo avesse vinto nelle precedenti elezioni prima di Hillary Clinton, con un margine minore.

L’importante è che i Democratici siano apparsi più attenti all’essenza democratica del processo elettorale assicurando che ogni voto venga conteggiato, che è il diritto del cittadino in primis, mentre Trump e la sua campagna sembravano pronti a mettere in pratica tutto ciò che lo avrebbe trattenuto alla Casa Bianca, anche se la situazione in America consentisse violenza e oppressione. E il colpo di stato militare quando Trump ha esitato per un momento a praticarlo.

Molto probabilmente durante questa giornata annuncerà in un modo o nell’altro, in particolare attraverso i media, tra cui Fox News, che è vicino a Trump, la vittoria di Biden, ma l’annuncio ufficiale sarà soggetto all’annuncio della Commissione elettorale dopo circa una settimana, cioè il 12 di questo mese, in preparazione alla riunione dell’assemblea. Elettorale, per votare ufficialmente il candidato vincitore.

È improbabile che Trump si affretti a mostrare sportività, attraverso l’iniziativa di contattare il suo avversario e congratularsi con lui per la vittoria, ma combatterà con ogni mezzo per ritardare l’annuncio, sebbene ne chiedesse la rapida emissione, cioè martedì sera, dopo aver contato le urne dirette, e se la Corte Suprema gli avesse risposto, ciò potrebbe far precipitare gli Stati Uniti in una crisi politica, che potrebbe ricordare quanto accaduto in Israele l’anno scorso.

L’ironia sorprendente è tra i tanti paradossi, è che il 70% degli israeliani ha espresso il desiderio che Trump vinca, mentre il 78% degli ebrei americani ha votato per Biden e Democratici al Congresso rispetto a solo il 21% di loro per Trump e i repubblicani.

Infatti, solo il 5% di loro ha indicato che Israele li interessa, tra gli argomenti inclusi nei programmi dei candidati.

Ciò significa che tutti i doni di Trump a Netanyahu sono stati inutili, compreso ciò che è stato ottenuto con la normalizzazione con tre paesi arabi settimane fa.

Si può dire che queste elezioni hanno suscitato un grande interesse internazionale e causato polemiche interne senza precedenti, poiché Trump sarà il quarto presidente nella storia americana a non essere rieletto per un secondo mandato, e il primo in tre decenni, cioè da quando George Bush Senior nel 1992 non è riuscito a vincere, ed era un repubblicano, mentre tre presidenti sono riusciti in seguito ad assumere la presidenza per otto anni ciascuno, ed erano, in successione, Bill Clinton, George Bush Jr. e Barack Obama.

È vero che la Casa Bianca è una preziosa cattura nelle elezioni del 2020, ma questo non significa che l’ambizione dei Democratici si sia fermata a questo punto. Piuttosto, competono per la maggioranza del Senato, pur mantenendo la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti, e stanno per raccogliere tutto entro la fine di quest’anno.

Questo è accaduto, quindi può essere applicato a loro dicendo: le disgrazie di un popolo hanno dei vantaggi, intendiamo dire che la pandemia di Covid e le prestazioni di un presidente arrogante negli ultimi quattro anni li ha salvati molto, e hanno aperto loro la strada per tornare a casa con un raccolto eccezionale dopo una tumultuosa notte di elezioni.