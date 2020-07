Ocean Viking: ora i migranti salvati possono sbarcare in Sicilia

Un gruppo umanitario ha detto che la sua nave di salvataggio con 180 migranti bloccati a bordo per giorni ha “finalmente” ricevuto istruzioni per navigare verso un porto italiano, quindi i suoi passeggeri possono essere sbarcati.

In un tweet, SOS Mediterranee ha anche descritto il “sollievo sul #Ocean Viking” quando l’equipaggio della nave e i passeggeri hanno appreso che i migranti salvati devono essere sbarcati oggi a Porto Empedocle, in Sicilia.

In precedenza, il gruppo ha detto che il personale medico italiano è salito a bordo per testare la presenza di COVID-19.

I migranti erano stati salvati dall’Ocean Viking in quattro operazioni distinte dalle sconsiderate imbarcazioni dei trafficanti di esseri umani con base in Libia tra il 25 giugno e il 30 giugno.

Dopo che le richieste a Malta e in Italia per il permesso di attracco non erano riuscite a ottenere rapidamente successo, molti dei migranti a bordo sono diventati sempre più disperati e sei di loro hanno cercato di uccidersi per paura che nessun paese li accogliesse, ha detto SOS Mediterranee venerdì.

Due dei sei si erano tuffati nel Mediterraneo e sono stati salvati da membri dell’equipaggio, ha detto l’ente benefico.

Non è stato immediatamente chiaro se i 180 migranti sarebbero stati tenuti in quarantena preventiva in porto o portati in centri in Sicilia per richiedenti asilo, per l’elaborazione iniziale delle loro richieste di rimanere in Europa.

L’Italia aveva impiegato un traghetto passeggeri commerciale non utilizzato per mettere in quarantena i migranti siciliani che erano stati recentemente salvati in mare da un altro gruppo di beneficenza.

Sia l’Italia che Malta hanno insistito sul fatto che gli altri paesi dell’Unione Europea prendessero molti dei migranti salvati, che spesso mirano a trovare lavoro o parenti nel nord Europa.

Molti migranti, introdotti clandestinamente attraverso la Libia in fragili derive o traballanti pescherecci, stanno fuggendo dalla povertà, non dalla guerra o dalle persecuzioni e alla fine sono ritenuti non ammissibili all’asilo. Molti provengono dall’Africa sub-sahariana.

Nonostante gli sforzi diplomatici delle autorità dell’UE a Bruxelles per incoraggiare i paesi a condividere l’onere della cura di alcuni richiedenti asilo, solo una manciata di nazioni membri ha concordato su base volontaria di accettare alcuni dei migranti salvati che sono sbarcati a Malta o Grecia.

All’inizio della pandemia, l’Italia dichiarò i suoi porti non sicuri per l’attracco da parte di navi di salvataggio private mentre cercava di contenere il suo devastante focolaio di coronavirus.

