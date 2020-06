Apple presenta in anteprima il nuovo software iPhone, le modifiche ai chip Mac

Apple ha fornito uno sguardo alle imminenti modifiche al software progettate per rendere l’iPhone ancora più facile da usare e ha anche annunciato un passaggio a lungo atteso a un nuovo tipo di chip per alimentare la sua linea di computer Mac.

L’anteprima della prossima versione del sistema operativo dell’iPhone, nota come iOS 14, ha messo in evidenza la conferenza annuale di Apple per programmatori di computer e produttori di app mobili.

L’evento, che è stato ritardato di tre settimane a causa della pandemia di coronavirus, si è svolto in forma virtuale tramite un webcast dal quartier generale dell’azienda di Cupertino, in California.

In riconoscimento della pandemia, il prossimo sistema operativo iPhone di Apple includerà un’opzione per mettere una maschera facciale su un’emoji personalizzata. Il software aggiornato per Apple Watch rileverà anche quando chi lo indossa si lava le mani.

Il CEO di Apple Tim Cook ha dato il via alla sessione di lunedì con osservazioni che hanno riconosciuto le proteste a livello nazionale innescate dalla morte di George Floyd il mese scorso per mano della polizia di Minneapolis, nonché le sfide sociali e commerciali poste dalla peggior pandemia di un secolo.

Ma la maggior parte della presentazione ruota attorno a una serie di nuove funzionalità che, ad esempio, potrebbero aiutare gli utenti di iPhone a gestire meglio le proprie app, trovarne di nuove e utilizzare i loro telefoni per sbloccare e avviare le proprie auto da remoto. (Sebbene l’ultima funzione inizialmente sarà disponibile solo per un modello BMW 2021).

Apple ha anche promesso una versione aggiornata del suo assistente digitale Siri con l’intenzione di renderlo più intelligente e meno ingombrante, aiutandolo a respingere i concorrenti con attivazione vocale rivali realizzati da Google e Amazon.

Apple ha anche affermato che i suoi computer Mac inizieranno a utilizzare i propri chip man mano che i nostri processori Intel hanno alimentato le macchine negli ultimi 15 anni. Alcuni Mac avranno i chip Apple entro la fine dell’anno, ma il passaggio completo dai chip Intel non sarà completato fino al 2022.

Si era ipotizzato che Apple avrebbe svelato app che si basano sulla realtà aumentata, o AR, una tecnologia che fonde immagini proiettate digitalmente con il mondo reale.

Sebbene Cook abbia ipotizzato che l’AR abbia la prossima grande ondata tecnologica, non ha ancora preso piede nel mainstream e Apple non ha lasciato cadere nuovi bombardieri durante l’evento di lunedì.

Invece, la società ha rivelato alcune funzionalità relativamente minori nella sua piattaforma AR per iPhone e iPad in un riepilogo scritto.

Si ritiene che Apple stia lavorando su un auricolare AR e occhiali collegati a Internet che potrebbero essere rilasciati nei prossimi due o tre anni. Fedele alla sua natura segreta, Apple non ha rivelato alcun piano per la propria linea di dispositivi AR.

La società non ha fornito alcuna indicazione se le interruzioni causate dalla pandemia nel lavoro nelle fabbriche che producono parti di iPhone ritarderanno il rilascio del modello successivo. La società presenta in genere i suoi prossimi iPhone all’inizio di settembre e quindi inizia a venderli verso la fine del mese.

Gli analisti ritengono che l’uscita di iPhone 12 arriverà più tardi del solito, ma si aspettano che sarà ancora in vendita molto prima della stagione dello shopping natalizio.

All’inizio di questo mese, il CEO del produttore di chip Broadcom, Hock Tan, ha detto agli analisti che si aspettava un ritardo nella produzione di un prodotto realizzato da un importante produttore di smartphone nordamericano. Broadcom è un importante fornitore per l’iPhone.

Si prevede che Apple lancerà fino a quattro diversi modelli di iPhone 12 quest’anno, inclusa la sua prima versione che sarà in grado di lavorare sulla prossima generazione di reti wireless ultraveloci conosciute come 5G.

Gli investitori scommettono fortemente che Apple potrebbe emergere ancora più forte dalla pandemia e dalla recessione associata. L

e azioni della società hanno raggiunto un nuovo massimo storico lunedì, chiudendo a 358,87 dollari – un guadagno del 22% finora quest’anno che conferisce ad Apple un valore di mercato per dare alla società un valore di mercato di oltre 1,5 trilioni di dollari.

