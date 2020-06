Serie A, si ritorna in campo, pareggia il Torino, vince l’Hellas Verona

Ritorna in campo la serie a con i due recuperi tra Torino – Parma e Hellas Verona – Cagliari, gare spettacolari, con gol e mille emozioni.

Allo stadio grande Torino, i padroni di casa passano in vantaggio da calcio d’angolo.

Corner di Berenguer, che pesca la testa di Nkoulou, colpo di testa che non lascia scampo a Sepe, per l’1-0 granata.

Esultanza del Camerunense, in ricordo dei fatti accaduti in America.

Quindici minuti più tardi Gervinho salta due uomini mette al centro per Kucka, lo slovacco, tira una fucilata che piega le mani a Sirigu e pareggia il match.

Nella ripresa il Torino ha la possibilità di portarsi nuovamente in vantaggio con un calcio di rigore.

Dal dischetto va Belotti, il gallo si fa ipnotizzare da Sepe e per la seconda volta in questa stagione si fa parare il rigore.

Nel recupero serale di serie A, al Bentegodi, il Verona soffre ma porta a casa tre punti importanti per la lotta ad un posto in Europa League.

I padroni di casa vanno in doppio vantaggio con la doppietta di Di Carmine.

Il Cagliari di Zenga sembra imbambolato, ma rientra in partita quando Borini si fa espellere per rosso diretto, per un fallaccio.

A questo punto del match gli ospiti dominano e trovano il gol del 2-1 con Simeone.

Assalto dei cagliaritani fino al 90°, cheo provano in tutti i modi a pareggiarla, ma un ottimo Silvestri permette ai padroni di casa di vincere il match.

Oggi gli altri due recuperi di Serie A tra Atalanta e Sassuolo, e in serata l’Inter ospita la Sampdoria.