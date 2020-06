Netanyahu chiede aiuto al suo amico milionario per finanziare il processo per corruzione

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è sotto processo per aver accettato doni da ricchi amici. Ma ciò non gli ha impedito di cercare un altro regalo da un amico ricco per pagare la sua difesa legale multimilionaria.

La scomoda disposizione apre una finestra sui legami con gli amici miliardari che hanno gettato Netanyahu in guai legali e fanno luce sull’intersezione di denaro e politica israeliana.

Netanyahu ha chiesto a un comitato di sorveglianza israeliano di consentire una donazione di 10 milioni di shekel (2,9 milioni di dollari) da parte di Spencer Partrich, un magnate immobiliare con sede nel Michigan, per finanziare la sua difesa legale. Poiché anche Partrich è testimone di uno dei casi, la commissione ha chiesto al proprio procuratore generale del paese il suo parere in merito.

La richiesta di aiuto finanziario da parte di un amico non è illegale, e i politici israeliani hanno una lunga tradizione di contrasti con ricchi sostenitori ebrei all’estero. Ma per alcuni, l’ottica della richiesta di Netanyahu è imprecisa.

“È un problema il fatto che abbiamo dei primi ministri che hanno legami con i magnati”, ha affermato Tomer Naor, del Movimento per il governo di qualità in Israele, un gruppo di buon governo. “Quando i confini si confondono, sei accecato dai grandi soldi. Ne vuoi di più. Poi all’improvviso l’amico chiede un piccolo favore e questo pone un problema.”

Il mese scorso, il processo di Netanyahu con l’accusa di frode, violazione della fiducia e accettazione di tangenti si è aperto in un tribunale di Gerusalemme. Si prevede di riprendere il mese prossimo.

Le accuse includono l’accettazione di circa 200.000 dollari in regali come sigari e champagne da due miliardari, il magnate del cinema israeliano con base a Hollywood Arnon Milchan e il magnate australiano James Packer.

Netanyahu è anche accusato di offrire di spingere la legislazione a beneficio dei potenti magnati dei media israeliani in cambio di una copertura più positiva nelle loro pubblicazioni. Netanyahu ha dichiarato di essere vittima di una caccia alle streghe e ha definito infondate le accuse di corruzione, affermando che accettare regali dagli amici non è un problema.

Per le sue spese di difesa legale multimilionarie, Netanyahu si è rivolto sia a suo ricco cugino americano, Nathan Milikowsky, sia a Partrich.

Gli avvocati di Netanyahu hanno chiesto a una commissione dell’ufficio del controllore statale, un organo di controllo, di consentirgli di accettare 10 milioni di shekel da Partrich.

Il processo di approvazione ha rivelato che Netanyahu aveva già ricevuto una donazione di 300.000 dollari da Milikowsky, nonché abiti e sigari da Partrich, per i quali non ha ricevuto l’autorizzazione e gli è stato ordinato di rimborsare, secondo il comitato. Il comitato ha inoltre chiesto ripetutamente a Netanyahu di dichiarare i suoi beni, cosa che non ha fatto, secondo i documenti ufficiali rilasciati dal comitato.

L’anno scorso, ha rifiutato la sua richiesta per i 10 milioni di shekel dal signor Partrich, dicendo che era inappropriato date le accuse contro di lui, i documenti mostrano. Il comitato ha dichiarato che la sua decisione è stata definitiva.

Ma quando un nuovo comitato è stato formato sotto il controllo statale scelto da Netanyahu, ha ripreso la richiesta, citando “un cambiamento significativo nelle circostanze” sorto in seguito all’accusa di Netanyahu a gennaio, secondo i documenti del comitato. Ora attende il parere del procuratore generale.

Netanyahu è già stato autorizzato ad accettare un prestito di 570.000 dollari da Partrich, i documenti mostrano. Secondo Naor del gruppo del buon governo, i soldi avrebbero dovuto rimborsare i soldi di Milikowsky, che non sono stati rimborsati, ha dichiarato.

Una persona vicina a Netanyahu ha affermato che l’aiuto di Partrich non coprirà tutte le spese legali e che non ci si può aspettare che qualcuno che guadagna lo stipendio di un dipendente pubblico paghi le ripide tasse da solo. Ha parlato a condizione di anonimato perché non era autorizzato a discutere le spese legali con i media.

Si ritiene che Netanyahu sia un miliardario, grazie ai libri più venduti, alle proprietà immobiliari e alle commissioni di parola redditizie nel settore privato. Il procuratore generale del paese sta esaminando un oscuro accordo azionario con Milikowsky che secondo quanto riferito da Netanyahu ha generato un esorbitante ritorno sugli investimenti.

Non sono stati restituiti più messaggi lasciati nell’ufficio di Partrich. Il portavoce di Netanyahu ha rifiutato di commentare.

Netanyahu ha socializzato per decenni con gli ultra ricchi e i suoi sostenitori affermano di aver rinunciato alle opportunità di accumulare grandi ricchezze per servire il paese. Ma lui e sua moglie si sono guadagnati la reputazione di godersi la bella vita, atterrando ripetutamente in acqua calda per aver abusato dei fondi statali.

L’accusa contro Netanyahu sottolinea i suoi legami. Numerosi noti miliardari compaiono nell’elenco di 333 potenziali testimoni, tra cui Milchan e Packer, nonché il magnate dei casinò statunitensi Sheldon Adelson, un sostenitore di lunga data di Netanyahu, e il cofondatore e presidente di Oracle Corp Larry Ellison.

Il testimone numero 283 è Partrich. Secondo la decisione della commissione per i permessi dell’anno scorso, il suo rapporto con Netanyahu risale al 1999, proprio mentre il suo primo mandato come primo ministro stava finendo.

“Anche se successivamente si è sviluppata un’amicizia personale, nel loro nucleo i legami tra i due si sono formati come una relazione tra un magnate e un politico di alto livello”, ha scritto il comitato.

Secondo una trasmissione televisiva di Channel 13, i confidenti di Netanyahu hanno soprannominato Partrich il suo “aereo taxi negli Stati Uniti” a causa delle molte volte in cui ha volato sul jet privato di Partrich durante il decennio tra un periodo come primo ministro.

Un residente delle lussuose Bloomfield Hills, vicino a Detroit, Partrich fa parte del consiglio di amministrazione delle Forze di difesa di Friends of the Israel, un gruppo che gestisce programmi per soldati israeliani e ha donato oltre 2 milioni di dollari alla Wayne State University, dove ha un auditorium intitolato a lui. È un appassionato collezionista d’arte e un fan del fotogiornalismo.

Secondo il quotidiano israeliano Haaretz , Partrich ha acquistato la metà della casa di Gerusalemme del fratello Netanyahu ereditata dal padre. L’accordo ha sollevato dubbi su quale interesse avrebbe un magnate americano in una transazione relativamente piccola.

Anshel Pfeffer, un giornalista israeliano che ha scritto “Bibi”, una biografia di Netanyahu, ha affermato che cercare denaro da un amico benestante è un modo per Netanyahu di “raddoppiare” la sua affermazione secondo cui nessuno dei doni ricevuti era sbagliato.

“Questo tipo dice che non gliene frega niente dell’ottica perché pensa di meritarlo, e non pensa in alcun modo che questo dovrebbe essere visto come illegale”, ha affermato Pfeffer.