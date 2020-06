Israele ignora i diritti umani, i leader mondiali restano a guardare

Con l’avvicinarsi della prevista annessione delle terre palestinesi da parte di Israele, i circoli israeliani hanno espresso crescente preoccupazione per le conseguenze della mossa.

Le preoccupazioni non derivano dal fatto che l’annessione viola il diritto internazionale o che rovescia gli obblighi di una potenza occupante e viola i principi del “processo di pace” e della “road map” stabiliti dal Quartetto; risiedono principalmente nel timore di risposte insoddisfatte a livello internazionale e regionale in merito alla prevista fase di annessione, nonché dei suoi costi di sicurezza sul terreno, delle sue conseguenze amministrative ed economiche e se sarà generalmente fattibile per l’autorità di occupazione.

La tendenza di Israele verso l’annessione di aree della Cisgiordania ha rivelato un fermo messaggio che la parte israeliana non si occupa principalmente della creazione di uno stato palestinese indipendente, anche se è smilitarizzato, geograficamente scollegato e privo di fondamenti economici.

L’occupazione controlla praticamente tutta la Cisgiordania e gode di un ampio sostegno americano in questo senso. L’annuncio di questa annessione è l’unico passo rimasto, dopo che i governi israeliani consecutivi si sono fatti strada con politiche e procedure per oltre mezzo secolo. Hanno sequestrato terre palestinesi, insediamenti su di esse e hanno esercitato il dominio in nome del dominio militare in corso in Cisgiordania dal 1967.

Il piano di annessione comprende, ad esempio, la Valle del Giordano e il Mar Morto settentrionale, una regione di importanza strategica e vitale che occupa circa il 30% dell’area della Cisgiordania.

L’autorità israeliana per l’occupazione ha da tempo lavorato per imporre restrizioni sistematiche ai cittadini palestinesi della Valle, ai quali raramente è consentito gestire le proprie risorse. L’annessione della Valle del Giordano, oltre alle sue conseguenze strategiche, significa semplicemente che qualsiasi stato palestinese esisterà solo all’interno di un’area ristretta e isolata tra le mani di Israele, e questo “stato” non avrà frontiere esterne, poiché questa valle costituisce una barriera lungo il confine con la Cisgiordania con la Giordania.

Ciò che è rimasto delle promesse del “processo di pace” si concluderà completamente con l’annessione di vaste aree della Cisgiordania in questo modo, oltre alle aree che l’occupazione ha precedentemente occupato con i pretesti di insediamento, la costruzione del Muro di separazione, taglio di strade, necessità militari, ecc.

Una delle conseguenze di questo passo è che l’Autorità Palestinese perderà la giustificazione per la sua esistenza, poiché è stata originariamente istituita nel 1994 come una semplice fase di transizione sulla strada per la creazione di uno stato palestinese indipendente nei cinque anni che seguirono.

I successivi governi israeliani si sono sforzati di sostenere l’occupazione, promuovere l’insediamento e tagliare la vita da qualsiasi potenziale stato palestinese. Si può dire che gli slogan di negoziazione e pace erano solo una copertura per l’evasività cronica praticata con il popolo palestinese, che era legato, diviso e strettamente controllato.

L’occupazione israeliana ha approfittato della “fase di pace e negoziati” per imporre ulteriori cambiamenti sul campo. Ciò include il fatto che l’insediamento è quadruplicato nell’ultimo quarto di secolo, mentre Gerusalemme Est è stata isolata dalla Cisgiordania, oltre a distruggere la situazione demografica in Cisgiordania.

La realtà ha altri aspetti aspri, tra cui la politica di ricatto finanziario praticata dal governo israeliano con l’Autorità palestinese, ad esempio, impedendo il trasferimento di fondi fiscali. Una nuova crisi si verifica ogni mese a causa di questo denaro e le autorità di occupazione hanno tagliato parte di esso con vari pretesti.

L’istituzione di uno “Stato palestinese” in queste condizioni non porterà ad alcuna indipendenza economica, dal momento che questo “Stato” sarà un’entità che non ha le più minime condizioni di indipendenza e sovranità.

Piuttosto, sarà uno stato incapace di proteggere i suoi cittadini, poiché tutte le sue armi sono necessarie per ricorrere alla repressione interna e prevenire la rivoluzione contro l’occupazione, invece di respingere le continue violazioni perpetrate dalle forze di occupazione sul campo.

Indipendentemente dal governo Netanyahu-Gantz prende la decisione di annettere vasti territori della Cisgiordania, il messaggio è chiaramente ricevuto. Ha affermato che la parte israeliana non si occupava principalmente di presunti processi di pace o di seri negoziati e che ha costantemente cercato di imporre instancabilmente i cambiamenti desiderati sul terreno giorno per giorno, e non è stata frenata dalle critiche della comunità internazionale e le sue ripetute dichiarazioni verbali.

Questi includono risoluzioni, relazioni e avvertimenti emessi dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, dal Consiglio di sicurezza, dalla Corte internazionale di giustizia, dal Consiglio dei diritti umani, dall’Unione europea e da altri organi. È un finale infelice a cui la lunga comunità internazionale di lassismo ha partecipato con un’occupazione militare cronica e non ha ancora osato fare un passo punitivo o dissuasivo.

Dovrebbe essere riconosciuto che il “processo di pace in Medio Oriente” iniziato a Madrid nel 1991 e che ha attraversato stazioni successive, comprese le promesse del Quartetto internazionale di stabilire uno “Stato palestinese praticabile, indipendente e geograficamente contiguo”, è come un continuo processione funebre di diritti, giustizia e diritto internazionale.

Il fatto è che i successivi governi israeliani non volevano in primo luogo l’indipendenza palestinese. Allo stesso modo, nessun governo israeliano ha ancora osato pronunciare il termine “popolo palestinese” principalmente perché è in conflitto con la credenza sionista e l’ideologia dell’insediamento.

La scena si è conclusa con una realtà attentamente tessuta di dominio e oppressione, in cui le autorità di occupazione israeliane hanno sviluppato il proprio sistema di apartheid, Bantustan, segregazione, controllo, censura e persecuzione, mentre la comunità internazionale sta guardando con noncuranza.