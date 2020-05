L’On. Sara Cunial (Misto): “Bill Gates è un criminale…”

Non è una coincidenza che il buon amico di Bill Gates sia anche il pioniere di Moderna : il dr. Robert Langer, che ora sta definendo l’unica soluzione finale del mondo, noto come vaccino COVID preferenziale accelerato preferito dalla FDA NO.1.

Non è anche una coincidenza il fatto che il dr. Langer stia producendo anche il primo chip RFID al mondo come richiesto da Gates qualche anno fa, che ora è pronto per la vendita e verrà inserito nel paziente tramite la siringa al momento della vaccinazione e quindi il paziente i dati sulla vaccinazione saranno disponibili per tutti, scansionati da qualsiasi smartphone e non potranno più essere messi in dubbio.

Anche attraverso il comunicato stampa di Moderna si afferma: “Nella sperimentazione di 45 volontari, condotta dal National Institute of Allergy and Malattie infettive, otto volontari che hanno ricevuto due dosi del vaccino hanno prodotto anticorpi protettivi” approssimativamente alla pari con le persone che si sono riprese da una infezione naturale del virus che causa il COVID-19 malattia”, ha dichiarato la società statunitense di biotecnologia in un comunicato stampa.

Le persone che si sono riprese da una infezione naturale del virus che causa la malattia COVID-19 secondo l’Università di Oxford dovrebbero rappresentare circa l’85% della popolazione mondiale. Forse questa isteria nella ricerca di un vaccino è il risultato del fatto che Gates ha speso miliardi per fare pressioni su questi politici, prendere il controllo dell’OMS e fondare varie altre organizzazioni “benedette” del governo come GAVI, nominandone la direzione e dirigendo la loro agenda basata su EUGENICS, nell’ultima 20 anni che ora può letteralmente chiamare la melodia per il 90% dei NOSTRI leader mondiali? Cerchiamo di essere chiari, nel Nuovo Mondo di Mr. Gates e la sua nuova versione di “Normale”. Se non puoi provare tramite il tuo chip RFID e hai preso la sua sterilizzazione, il cancro, il morbillo, la paralisi e l’autismo che causano i vaccini, 75 dei quali sono ora obbligatori negli Stati Uniti, allora lui e i suoi amici avrebbero esclusi quei membri non conformi della società socialmente, finanziariamente e in ogni altro modo possibile, fino all’educazione dei tuoi figli, rimuovendo così il tuo accesso ad avere qualsiasi tipo di vita. Persino l’acquisto di un biglietto del treno sembra che non sarà possibile nel futuro di Mr. Gates a meno che tu non abbia rispettato il suo ultimo requisito di vaccino.

Per quanto riguarda la parlamentare italiana Sara Cunial (Gruppo Misto), non sembra essere d’accordo con Gates, e nemmeno con il suo Primo Ministro italiano Conte, suggerisce che è anche un buon amico di Bill Gates e Melinda, e come ha confermato di fronte a tutto il Parlamento italiano questa settimana, raccomanda a Gates di essere immediatamente “processato per crimini contro l’umanità” e di non continuare a fare affidamento come “Health Guru ed esperto” del mondo.