Tele Putaradio: all’insegna della cultura del benessere e della musica

Si rinnova l’appuntamento di Tele Putaradio che, ieri sera, ha aperto lo show con una best company di grandi nomi all’insegna della buona musica e del benessere.

La conduzione della puntata dal titolo ‘Il Lupo perde il pelo ma non il vizio’, ha permesso a Giusy Venuti e Paky Arcella di raccontare la coesione tra benessere e musica attraverso ospiti illustri della salute, del make up e, ovviamente, la musica.

Band Pagarigo, Giusy Marcellini, Angelo Caroli, Pasquale Sessa, Massimo Luca e Alessio Creatura, (con la partecipazione da opinionista del nostro condirettore de ilFormat.info Giuseppe Gallinella) ospiti, appunto, che hanno dato vita allo show raccontando le loro esperienze e i loro progetti.

Uno show dunque, che rappresenta un piacevole intrattenimento che si appresta a diventare un appuntamento di routine coinvolgente. La disinvoltura, l’allegria e la professionalità degli ospiti rende questo format un diversivo nel mondo dei talk-show che perseverano, staticamente, i media nazionali di un certo spessore.

Tele Putaradio ha imboccato la strada giusta con i loro format che spaziano dalla musica in primis, passando dalla politica all’attualità senza mai stancare il pubblico. Poi c’è il connubio perfetto della conduzione di Giusy Venuti e Paky Arcella che riescono a collocare l’organizzazione della diretta in streaming, in maniera esemplare.