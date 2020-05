In Venezuela sequestrate imbarcazioni da combattimento colombiane

L’esercito venezuelano afferma di aver sequestrato tre navi da combattimento colombiane abbandonate e che i soldati hanno trovato mentre pattugliavano il fiume Orinoco sabato, diversi giorni dopo che il governo ha accusato il suo vicino di aver aiutato un complotto fallito di invasione.

In una dichiarazione, il ministero della difesa ha affermato che le barche erano equipaggiate con mitragliatrici e munizioni, ma non avevano equipaggio, aggiungendo che sono state scoperte come parte di un’operazione nazionale per garantire la “libertà e sovranità” del Venezuela.

Secondo un’indagine preliminare, le imbarcazioni sono state trascinate via da forti correnti fluviali, secondo quanto riferito dalla marina della Colombia.

La marina della Colombia ha detto che sta parlando con le sue controparti in Venezuela sul recupero delle barche.

Nei commenti televisivi il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ha affermato che i militari avrebbero restituito le barche se il governo colombiano avesse fatto una richiesta ufficiale per loro.

Il Venezuela avanzerà una denuncia ufficiale alle Nazioni Unite accusando la Colombia e gli Stati Uniti di violare il diritto internazionale per il fallito tentativo di invasione, ha aggiunto Maduro.

Mercoledì scorso, la televisione di stato venezuelana ha trasmesso un video di interrogatorio di un ex soldato americano, in cui ha affermato che una società di sicurezza della Florida lo aveva assunto per addestrare truppe venezuelane dissidenti in Colombia per un’operazione per prendere il controllo dell’aeroporto di Caracas e catturare Maduro.

Le autorità hanno dichiarato di aver arrestato un uomo, Luke Denman, insieme a un secondo cittadino americano e altre 11 persone, mentre tentavano di entrare in Venezuela in barca lunedì dalla Colombia. Il governo ha dichiarato che il giorno prima era stato effettuato un raid, a parte otto persone morte.

Maduro mercoledì ha accusato il presidente colombiano Iván Duque di consentire l’operazione, cosa che Duque ha negato.