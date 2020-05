Spazio Interviste: Cristian, amministratore della pagina Fisso Ridendo si racconta

Una pagina ricca di divertimento che ha attirato l’attenzione di molte persone.

Sui social è normale imbattersi in pagine che riescono a catturare la nostra attenzione. Tra queste possiamo visitare la pagina Fisso Ridendo, una pagina che ha catturato grande attenzione nel pubblico grazie ai suoi post molto divertenti. L’ amministratore della pagina, Cristian, ha accettato con piacere la nostra intervista:

Chi è Cristian? Raccontaci un po’ di te

Sono Cristian, un semplicissimo ragazzo di Cagliari. Amo divertirmi e di conseguenza divertire con le cose che fanno divertire me.

Una pagina ricca di successo grazie alla tua simpatia. Come nasce questa idea?

Successo? Credo sia solo pieno di persone che ha voglia di sorridere senza pensare troppo al resto! L’idea nasce quando dopo un paio di scherzi telefonici pubblicati nel mio profilo personale un paio di amici mi spinsero ad aprire una pagina, e quindi io iniziai a buttarci dentro tutte le mie cazzate per pochi intimi!

Hai anche un canale YouTube. Come sei riuscito ad ottenere un pubblico così vasto?

Diciamo che il mio canale YouTube lo uso un po’ come Memoria esterna del cellulare. Pubblico anche lì sempre e comunque ma senza stare a guardarne i risultati. So che pubblicando anche su YouTube i miei video sono al sicuro e quindi posso eliminarli dal telefono.

Se ti invitassero ad un programma Tv accetteresti?

Certo, perché no? Sarebbe anche un modo per mettere la mia terra in risalto

Quali programmi Televisivi ami vedere particolarmente?

Quelli trash perché mi danno del materiale. Ma anche programmi d’inchiesta come Le iene.

3 film che consiglieresti

Limitless, Il Gladiatore, La ricerca della felicità

Ti piace la lettura? Se si qual’è il genere che ami di più?

Non leggo quasi mai, se non il giornale la mattina..ma in questa quarantena mi è venuta tanta voglia..credo che a breve mi comprerò un libro, ancora non so quale ma sono bello deciso

Visitando la tua pagina , mi ha colpito un commento di un utente Facebook che ha scritto: “Riesci a regalarmi un sorriso ogni volta”. Come commenti questo apprezzamento?

Fantastico! È un apprezzamento che leggi si, ma ti è dura realizzarlo! Ma capisci che c’è gente che aspetta un tuo video o un tuo contenuto per sorridere e staccare la mente anche per pochi minuti e quella è una grossa responsabilità!

I tuoi progetti futuri?

Molti di questi sarebbero dovuti essere messi in opera questa estate. Un bel progetto ma non troppo futuro sarà la Radio.

Se un ragazzo volesse aprire una sua pagina e intraprendere la tua stessa strada, quale consiglio gli daresti?

Io ho la fortuna di non interpretare nessun personaggio, consiglierei di non abituare la gente a vederlo solo ed esclusivamente come uno che fa video ironici, consiglierei di affrontare qualsiasi tematica facendo così capire di essere una persona vera e non un ragazzino che fabbrica video divertenti e basta!

Il consiglio è quello di divertirsi, e quando non si sta divertendo più allora di fare una pausa e quindi di non forzare troppo un qualcosa se non ci si sta più divertendo.

Ringraziamo Cristian per averci concesso questa intervista e gli auguriamo una buona fortuna nei suoi progetti futuri.