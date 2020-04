Eccellenze dell’imprenditoria italiana ai tempi del coronavirus

Nonostante il blocco causato dalla pandemia che ha messo a dura prova tutto il mondo, continua il nostro viaggio alla ricerca dell’eccellenze imprenditoriali in attesa che l’indotto produttivo e commerciale si riavvii.

Sebbene il ritorno alla totale normalità sarà graduale, gli stati membri dell’UE ha concordato un patto di solidarietà sul fronte dei fondi da destinare alle imprese; in questo caso il Governo ha dato una risposta sulla garanzia, al cento per cento, per il credito alle imprese in difficoltà.

Oggi evidenziamo una delle tante eccellenze imprenditoriali che si distinguono, quotidianamente, nel muovere l’Italia attraverso i suoi veicoli di lavoro. Parliamo di un’azienda che arriva dal Sud Italia. La SGL Group srl con sede a Marigliano, in provincia di Napoli.

Specializzata nella vendita, noleggio, assistenza e manutenzione di carrelli elevatori e macchine per la movimentazione interna, Nunzio Cresta ha dato vita alla SGL Group che vanta un’esperienza nel settore da più di 40 anni.

Oggi, alla guida della SGL Group ci sono i figli di Nunzio: Sofia, Raffaele e Vincenzo, che hanno ereditato un’azienda altamente all’avanguardia con i complessi meccanismi moderni tecnologici e commerciali, trasformandola di fatto in un’azienda innovativa. In fatti l’eccellente lavoro svolto da questi tre giovanissimi imprenditori, ha portato SGL Group ad avvalersi di partners internazionali come il colosso Mitsubishi.

Ebbene, SGL Group è un’azienda tutta italiana d’eccellenza, che si misura egregiamente nel mondo dell’imprenditoria coordinata da uno staff completamente di nuova generazione. Un corposo staff che parte dalla meccanica fino ad arrivare al commerciale e all’amministrativo e che opera la sua esperienza in tutta Italia. Ma non solo: in questo momento di grande difficoltà, Sofia, Raffaele e Vincenzo hanno contribuito alla consegna di mascherine a proprie spese.

In barba a esternazioni di basso rilievo professionale, espresse dalla bocca di un giornalista nei confronti del Sud Italia, SGL Group è la risposta che rende giustizia a pregiudizi inenarrabili. Dimostrazione che il Sud ha le sue eccellenze, SGL Group è una di queste.