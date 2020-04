Addio a Luciano Pellicani, teorico del riformismo. Contribuì al nuovo corso socialista

Se ne è andato anche Luciano Pellicani, teorico del riformismo e pensatore anticonformista. Si era ammalato circa un mese fa e venerdì 10 aprile è deceduto per una polmonite da virus presso il Covid Hospital di Casal Palocco.



Pellicani era nato a Ruvo di Puglia nel 1939 da una famiglia di tradizione comunista. Pochi ricordano che suo padre Michele Pellicani, di professione giornalista, dopo la rivoluzione ungherese del 1956 e la repressione sovietica aveva abbandonato il Pci avvicinandosi all’area socialdemocratica, per poi essere eletto parlamentare proprio con il Psdi nel 1963. La carriera politica del padre continuò con il Partita socialista Unificato e poi con il Psi, fino ad essere nominato sottosegretario di stato per ben quattro volte.

Dopo la separazione dei genitori il giovane Luciano visse a Napoli con la madre per poi studiare scienze politiche a Roma, laureandosi nel 1964 con una tesi su Antonio Gramsci. Proprio scrivendo la tesi si convinse che il comunismo non era una buona idea realizzata male ma era proprio un’idea sbagliata, ed in seguito a queste riflessioni abbandonò le posizioni marxiste per approdare a lidi socialisti e riformisti.

Dopo la laurea Pellicani si dedicò allo studio del sociologo e filosofo José Ortega y Gasset anche soggiornando per un periodo in Spagna, dove Ortega era nato. Il primo merito di Pellicani è quello di aver diffuso le idee di questo importantissimo autore in Italia, dove all’ epoca era poco noto e ancor meno studiato.

Ortega y Gasset infatti è un pensatore molto originale di radice esistenzialista, ben lontano dalla rigidità del socialismo scientifico, che si dedicò allo studio delle masse ed alla loro emancipazione. Secondo lui le masse coincidono con l’uomo medio, non con la classe operaia, e la loro emancipazione può avvenire solo ad opera di minoranze. Temendo l’identificazione tra massa e stato, come nell’Italia di Mussolini, egli teorizzò la conciliazione tra posizioni liberali e socialiste a condizione che queste non fossero totalitarie e statolatriche e che non promuovessero un egualitarismo esasperato.

Ortega y Gasset fin dal 1912 sostenne la necessità di un socialismo nazionale, con un programma ispirato alle “circostanze nazionali”, lontano dall’internazionalismo marxista. Egli non fu solo scrittore, ma anche un grande giornalista capace di una comunicazione efficacissima. Si tratta di un pensatore molto importante, che secondo Albert Camus è il più grande scrittore europeo dopo Nietzsche. Una volta rientrato in Italia Pellicani iniziò la sua attività didattica insegnando all’Università di Urbino.



Alcuni anni dopo, nel 1976, Pellicani si avvicinò al Partito Socialista Italiano. Tutto cominciò leggendo un articolo di Bettino Craxi che citava un suo saggio su Eduard Bernstein, e ciò lo spinse a cercare un contatto con il segretario socialista. Da qui partì un fecondo rapporto di collaborazione.

Due anni dopo, il 27 agosto 1978, “L’Espresso” pubblicò un articolato saggio storico e politico a firma di Bettino Craxi, segretario del Psi, scritto in risposta ad un precedente articolo di Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista Italiano, sul tema del leninismo. Si tratta de “Il Vangelo socialista”, un lungo articolo introdotto da Paolo Mieli che come abbiamo detto era firmato da Craxi con l’ampia collaborazione di Pellicani, il quale a sua volta aveva già sviluppato quelle tesi in una raccolta di scritti in onore di Willy Brandt.

Il saggio, nella sua complessità, descriveva prima le profonde differenze tra i movimenti di opposizione all’ancien regime che avevano animato la Rivoluzione Francese per poi richiamarsi alle tesi di Pierre-Joseph Proudhon, pensatore libertario che paventava lo stato moloch e – soprattutto – considerava il socialismo umanitario come il naturale superamento storico del liberalismo.

Prudhon reputava invece il comunismo “un’assurdità antidiluviana”, che, prevalendo, avrebbe asiatizzato la società europea. Il chiaro e preciso riferimento a Proudhon era inaccettabile per i comunisti, dato che Marx lo aveva bastonato nel suo saggio Miseria della Filosofia. Marx aveva scritto che «Proudhon vuole essere la sintesi. Ed è invece un errore composto.

Vuole librarsi come uomo di scienza al disopra dei borghesi e dei proletari; e non è che il piccolo borghese, sballottato costantemente fra il capitale e il lavoro, fra l’economia politica e il comunismo». E si capisce perché, dato che Prudhon non solo accettava l’esistenza della proprietà privata, ma la considerava la condizione per il mantenimento delle libertà personali. Craxi in tal modo rompeva definitivamente con l’ assolutezza del comunismo scientifico e del leninismo.



Così si leggeva in quel saggio: Proudhon indica che cosa non doveva essere il socialismo e contemporaneamente che cosa sarebbe diventata la società se fosse prevalso il modello collettivistico basato sulla statizzazione integrale dei mezzi di produzione e sulla soppressione del mercato. La storia purtroppo ha portato qualche elemento di fatto a sostegno della sua previsione.

Il socialismo di Stato, messi in disparte tutti i valori, le istituzioni e i principi della civiltà moderna, li ha sostituiti con un modello di vita collettivistico, burocratico e autoritario, cioè con un sistema pre-moderno. E ciò è tanto vero che molti rappresentanti della cultura del dissenso spingono la loro critica sino al punto di vedere nel comunismo, così come storicamente si è realizzato, una vera e propria «restaurazione asiatica».

Ma, per venire ad analisi più recenti, ricordiamo che molti altri intellettuali della sinistra europea hanno sviluppato questo filone critico. Da Russell a Carlo Rosselli a Cole ci perviene un unico stimolo che ci invita a non confondere il socialismo con il comunismo, la piena libertà estesa a tutti gli uomini con la cosiddetta libertà collettiva.



Il Vangelo Socialista in sostanza proponeva un socialismo al di fuori di ogni aristotelismo, non ossificato e non legato alla tradizione del marxismo leninismo come scienza. Puntava ad un socialismo liberale e libertario che affondava le proprie radici nel filone riformista di Filippo Turati e Giacomo Matteotti, nonché di Carlo Rosselli il quale, da bravo allievo di Gaetano Salvemini, aveva unito i due aggettivi dando all’idea una sua compiutezza.

In quel saggio oltre a Proudhon si citavano altri importantissimi autori come Rosa Luxemburg, Milovan Gilas, Gilles Marinet e in particolare il Trotzky menscevico del 1904. Secondo quel Trotzky se il progetto leninista si fosse realizzato «il partito sarebbe stato sostituito dall’organizzazione del partito, l’organizzazione sarebbe stata a sua volta sostituita dal comitato centrale ed infine il comitato centrale dal dittatore».

Il Vangelo socialista chiudeva così: Il socialismo, come ha ricordato Norberto Bobbio è la democrazia pienamente sviluppata, dunque è il superamento storico del pluralismo liberale e non già il suo annientamento. È la via per accrescere e non per ridurre i livelli di libertà e di benessere e di uguaglianza.”



Eugenio Scalfari, ex deputato indipendente eletto nelle liste socialiste (1968 – 1972) e poi fondatore e direttore de La Repubblica, scrisse che “L’articolo sull’Espresso segna una data storica nella vita del Partito socialista italiano” precisando che “La posizione di Craxi politicamente significa questo: 1) l’unità della sinistra in Italia è rotta per sempre; 2) senza bisogno di congressi e di comitati centrali, con un semplice tratto di penna, il segretario del PSI ha cancellato cent’anni di storia del suo partito, ha rivoluzionato la topografia degli schieramenti politici italiani e ha di fatto fondato un grande partito liberal-socialista”.



Sempre nel 1978 Pellicani, insieme a Paolo Flores d’Arcais che all’epoca dirigeva da indipendente il Centro Culturale Mondoperaio, organizzò un convegno su “Marxismo, leninismo, socialismo” i cui relatori furono Cornelius Castoriadis e Rudi Dutschke. Si trattò di un evento molto importante perché in quell’occasione socialisti e comunisti italiani (in primis Craxi, ma oltre a lui Beppe Vacca e Fabio Mussi ed anche Rossana Rossanda esponente del Manifesto) per la prima volta si confrontarono con marxisti dissidenti dell’Est e dell’Ovest. Tra questi non solo Castoriadis, ma anche Feito e Kolakowski e soprattutto Jiri Pelikan, esponente della Primavera di Praga rifugiato in Italia che l’anno successivo sarebbe stato eletto eurodeputato socialista a Bruxelles.



Bisogna ricordare che per un lungo periodo Pellicani fu un intellettuale vittima di un equivoco, tenuto ai margini del mainstream culturale. Lui stesso riferiva che “Prima del primo incontro con il leader socialista (il segretario del Psi Craxi) ero tentato di andare via dall’Italia. D’altronde qui non c’era più nessuna casa editrice disposta a pubblicare i miei libri, perché ero stato tacciato di essere neofascista”.

Pellicani diede il suo contributo all’elaborazione della linea politica del Psi anche dirigendo per molti anni la rivista di area socialista Mondoperaio, prima dal 1985 al 1998 e poi ancora dal 2000 al 2008. Dopo l inchiesta Mani Pulite che provocò la fine del Psi e la diaspora socialista Pellicani decise infatti di chiudere Mondoperaio, che riprese in seguito le pubblicazioni.

Dopo un periodo di lontananza dalla politica attiva nel 1998 si avvicinò alle posizioni dello Sdi, il partito dei Socialisti Democratici Italiani, rimanendo quindi nel centrosinistra su posizioni moderate. Non seguì numerosi altri esponenti socialisti che si erano spostati nel partito di Forza Italia fondato da Silvio Berlusconi.

Nel 2002 concesse un’intervista a Claudio Sabelli Fioretti dichiarando che per quanto le irregolarità fossero presenti in tutti i partiti tranne il Partito Radicale lui non poteva «perdonare al gruppo dirigente socialista di aver affogato nella corruzione le buone idee».

Il 3 marzo dello stesso 2002 Pellicani partecipò alla manifestazione organizzata dall’Ulivo a Roma come unico relatore socialista, attaccando le posizioni massimaliste e criticando con decisione la linea politica dei Girotondi e di Antonio Di Pietro tra I fischi della folla, a cui rispose subito che «I fischi qualificano chi li fa», per poi citare Massimo d’ Alema. «A coloro che parlano di regime rispondo con le frasi di Massimo D’Alema: “Il regime non c’ è ancora, almeno per il momento”, ed aggiungendo che “il massimalismo non ha mai pagato».

Pellicani poi continuò polemizzando con Di Pietro e il giustizialismo: «E’ una politica demagogica appoggiarsi ai giudici, perché l’opposizione si può fare in molte sedi, ma non nelle aule giudiziarie perché così si fa il gioco di Berlusconi». Nel 2006 venne candidato al senato per le elezioni politiche nelle liste della Rosa Nel Pugno, ma non venne eletto.



Oltre alla politica Pellicani è stato insegnante presso la Luiss di Roma dov’era ordinario di sociologia politica e docente di antropologia culturale. L’autore in questi anni ha pubblicato numerosi saggi, alcuni dei quali di grande importanza.

Il più famoso probabilmente è il Saggio sulla genesi del capitalismo. Alle origini della modernità ( 1988) definito dalla rivista americana Telos “un classico della sociologia del ‘900) in cui l’autore sviluppa una critica di famose tesi di Max Weber e di Karl Marx . Pellicani critica la tesi più importante de “L’etica protestante e lo spirito del capitalismo”, probabilmente il più famoso libro di Weber, secondo il quale l’austerità dei primi capitalisti e la percezione protestante e calvinista del profitto come segno della grazia divina sarebbero state la radice morale e spirituale del capitalismo.

Nel suo saggio Pellicani documenta la forte avversione dei primi riformatori protestanti allo spirito del capitalismo, le cui origini egli ravvisa invece nei comuni italiani del Medioevo grazie alla spiccata autonomia di cui essi godevano. Questa forma di policentrismo, con il passare dei secoli, avrebbe favorito lo sviluppo del mercato e della società aperta. In altre parole secondo Pellicani il capitalismo in Europa nasce grazie all’ assenza di un forte potere centralizzato che ha permesso lo sviluppo del mercato e quindi la nascita del capitalismo.



E da queste istituzioni viene il successo economico, tecnologico e scientifico dell’ Europa Occidentale.