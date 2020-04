Il nostro destino è fingere? MGMT-Time to pretend (Parte II)

La canzone, dopo un inizio incentrato maggiormente sulla rabbia, sul desiderio di evasione e sulla volontà di porre fine alle menzogne di un’esistenza monotona e ripetitiva (Crescere è fingere o fingere è ciò che sogniamo da ragazzi?), assume, nella seconda parte, una tonalità più intima e desolata. Emerge con chiarezza che anche la vita dei sogni ha i propri limiti e che il concetto di felicità è qualcosa di molto più ampio di quanto immaginato.

La nostalgia del passato

I’ll miss the playgrounds and the animals and digging up worms

Mi mancheranno i parchi in cui giocare, gli animali e i vermi da dissotterrare

I’ll miss the comfort of my mother and the weight of the world

Mi mancheranno l’amore materno ed il peso del mondo

I’ll miss my sister, miss my father, miss my dog and my home

Mi mancheranno mia sorella, mio padre, il cane e la mia casa

Yeah I’ll miss the boredom and the freedom and the time spent alone

E sì, mi mancheranno la noia e la libertà ed il tempo passato da solo

Nella vita dei sogni, quella della Parigi delle auto di lusso e della droga e delle belle donne, dove al primo posto sono la realizzazione di sè e la soddisfazione dei propri istinti, tornano alla mente i ricordi dell’infanzia e di un passato volutamente dimenticato. Uno dopo l’altro. E torna alla mente la sensazione di una pace che ora, molto probabilmente, non c’è più. E torna alla mente il verde, la natura e la protezione della famiglia. E torna alla mente la semplicità con le sue piccole cose, il peso del mondo e i grandi affetti. E in questo clima, forse, si tingeranno i pensieri anche di un’idea di felicità che aveva in sè tutte le risposte ai grandi dubbi, dove, oltre alla natura e alla famiglia, c’era anche molto spazio per se stessi e per la noia e la libertà, con le grandi compagnie della natura e dell’immaginazione.

Inizia quindi a sgretolarsi il mito della rockstar e la classica nostalgia di un tempo senza rabbia infonde il timore che le scelte appena effettuate possano rivelarsi pericolose.

Everything must run its course

But there is really nothing, nothing we can do

Ma non c’è proprio niente, niente che possiamo fare

Love must be forgotten, life can always start up anew

Dobbiamo dimenticare l’amore, la vita può sempre ripartire da zero

The models will have children, we’ll get a divorce

Le modelle avranno bambini, noi divorzieremo

We’ll find some more models, everything must run its course

Troveremo altre modelle, tutto deve seguire il suo corso

Di nuovo, come nell’avvicinamento al chorus nella prima parte del brano, chi canta sembra volerci comunicare che la scelta degli eccessi, nonostante tutto, è la migliore e l’unica possibile. E se i pensieri possono condurre a un passato sereno con cui instaurare un dialogo più sano, la verità è che adesso non si può più tornare indietro perchè tutto è già stato scritto: everything must run its course, suonano le parole del brano. Conviene quindi allontanare i ricordi, dimenticare l’amore della famiglia e guardare in avanti, perchè la vita (una vita senza legami e basata solo sull’eterno presente) può sempre ricominciare in ogni momento. Se dalle modelle divorzieremo, ne troveremo altre ancora e il ciclo continuerà inesorabile. Non c’è tempo per fermarsi agli affetti e alle comodità di una vita tranquilla. Lo scopo è evitare le responsabilità dell’età adulta e prolungare al massimo la rabbia adolescenziale, nella droga e nello sfogo dei propri impulsi.

Ma è veramente così facile dimenticarsi dell’amore e ricominciare da zero? E’ veramente così facile allontanare i ricordi dalla propria coscienza? A cosa può condurre una vita di eccessi e senza radici? Non è che nel momento in cui si inizia a pensare alla propria fragilità emergono le prime vere contestazioni della propria scelta?

Forse l’auto-convinzione che la strada della rockstar sia la migliore e l’unica possibile comincia a vacillare. E il tanto detestato concetto di finzione inzia a dire la sua persino in merito a questo.

Siamo tutti destinati a fingere

We’ll choke on our vomit and that will be the end Soffocheremo nel nostro vomito e sarà la fine

We were fated to pretend Eravamo destinati a fingere

To pretend A fingere

Nel ritornello il discorso fin qui elaborato raggiunge il proprio culmine, terminando in una catastrofe tragica e con una punta di ironia. E’ chiaro che in una vita al limite, dove la droga è una componente imprescindibile ed è sempre presente nella propria quotidianità, la caduta nell’abisso è una possibilità da mettere in conto. La droga, il simbolo per eccellenza del rifugio e dell’evasione dai problemi, che illude di risucire a vivere dimenticando le lacerazioni e trascurando l’insicurezza, conduce ad un annichilimento mentale e anche fisico. Nella droga sarà la fine, ecco il termine del viaggio: We’ll choke on our vomit and that will be the end. E questo, un’altra volta, significa che eravamo, tutti, destinati a fingere. Anche la vita della frenesia, degli eccessi e dell’euforia del presente, quindi, dopo un po’ diventa noiosa e ripetitiva. Anche questa vita dopo un po’ induce a fingere e a mentire sulla propria felicità. La frase the models will have children, we’ll get a divorce, we’ll find some more models and everithing must run its course, coincide perfettamente – siccome tutto è relativo e in proporzione a una data circostanza – con la monotonia della vita da ufficio tanto rifiutata. L’unica differenza tra le due alternative è che nella vita oltre-il-limite l’autodistruzione e l’annichilimento sono molto più probabili.

Ciò che emerge, dunque, è un sentimento di inevitabile insoddisfazione che riesce a colpire, a prescindere dalla strada intrapresa, sia chi decide di svegliarsi la mattina per fare il pendolare sia chi decide di sperimentare gli eccessi di una vita da rockstar dimenticando ogni amore e felicità del passato. Recuperando l’interrogativo che dà il titolo alla prima riflessione sul testo di Time to pretend, ha senso chiedersi un’altra volta se crescere è fingere o fingere è ciò che sogniamo da ragazzi. Nel dubbio, siamo tutti destinati a fingere…