La leggenda del jazz Ellis Marsalis muore di coronavirus

Ellis Marsalis Jr., pianista jazz, insegnante e patriarca di un clan musicale di New Orleans, è morto dopo aver combattuto la polmonite causata dal nuovo coronavirus, ha detto uno dei suoi figli alla fine di mercoledì. Aveva 85 anni.

Ellis Marsalis III ha confermato in un’intervista telefonica che la morte di suo padre è stata provocata dal virus che sta causando la pandemia globale.

“La polmonite è stata la vera cosa che ha causato la sua morte. Ma è stata la polmonite causata da COVID-19”, ha riferito il figlio. E’ partito domenica da Baltimora per stare con suo padre mentre era ricoverato in ospedale in Louisiana, dove è stato colpito duramente dallo scoppio della pandemia.

Anche altri membri della famiglia trascorreva del tempo con lui. Quattro dei sei figli del patriarca jazz sono musicisti: Wynton, trombettista, è il più importante portavoce jazz americano come direttore artistico del jazz al Lincoln Center di New York. Branford, sassofonista, guidò la band di The Tonight Show e fece un tour con Sting. Delfeayo, trombonista, è un importante produttore e performer discografico. E Jason, un percussionista, si è fatto un nome con la sua band e come accompagnatore. Mentre Ellis III, contrariamente è un fotografo-poeta a Baltimora.

In una dichiarazione, il sindaco LaToya Cantrell disse dell’uomo che aveva continuato a esibirsi regolarmente a New Orleans fino a dicembre: “Ellis Marsalis era una leggenda. Era il prototipo di ciò che intendiamo quando parliamo di jazz a New Orleans. Era un insegnante, padre e icona – e le parole non sono sufficienti per descrivere l’arte, la gioia e lo stupore che ha mostrato al mondo”.

Poiché Marsalis ha deciso di rimanere a New Orleans per la maggior parte della sua carriera, la sua reputazione è stata limitata fino a quando i suoi figli sono diventati famosi e gli hanno portato via i riflettori, insieme a nuovi contratti di registrazione e spettacoli di punta in televisione e tour.

“Era l’allenatore del jazz. Indossò la felpa, emise un fischio e fece funzionare questi ragazzi”, ha dichiarato Nick Spitzer, conduttore della radio pubblica”.

La “banda familiare” dei Marsalis raramente suonava insieme quando i ragazzi erano più giovani, ma nel 2003 andò in tournée in uno spin-off di una festa di famiglia che divenne uno speciale della PBS quando l’anziano Marsalis si ritirò dall’insegnamento all’Università di New Orleans. Harry Connick Jr., uno degli studenti Marsalis al New Orleans Centre for the Creative Arts, era un ospite.

È uno dei molti musicisti jazz ormai famosi che sono passati attraverso le classi di Marsalis. Altri includono i trombettisti come Nicholas Payton e Terence Blanchard, i sassofonisti Donald Harrison e Victor Goines e il bassista Reginald Veal.

Marsalis è nato a New Orleans, figlio dell’operatore di un hotel dove Marsalis ha incontrato musicisti neri in tournée che non potevano stare negli hotel del centro segregati dove si esibivano.

Suonava il sassofono al liceo; suonava anche il piano quando andò alla Dillard University. Sebbene New Orleans fosse intriso di jazz tradizionale e il rock’n’roll fosse il nuovo suono negli anni ’50, Marsalis preferiva il bebop e il jazz moderno. Spitzer descrisse Marsalis come un “modernista in una città di tradizionalisti”.

“Il suo grande amore era il jazz come un bebop – era un amante di Thelonious Monk e l’idea che bebop fosse una musica di libertà. Ma quando doveva nutrire la sua famiglia, suonava R&B e soul e rock’n’roll su Bourbon Street” disse Spitzer.

Il quartetto del musicista al college includeva il batterista Ed Blackwell, il clarinettista Alvin Batiste e il sassofonista Harold Battiste che suonavano in chiave moderna. All’epoca Ornette Coleman era in città. Nel 1956 quando Coleman si diresse in California, Marsalis e gli altri se ne andarono, ma dopo alcuni mesi Marsalis tornò a casa. Dichiarò al New Orleans Times-Picayune anni dopo, quando lui e Coleman erano vecchi, che non aveva mai capito cosa potesse fare un pianista dietro la forma libera del jazz di Coleman.

Di ritorno a New Orleans, Marsalis si unì al Corpo dei Marines e fu assegnato per accompagnare i solisti nei programmi televisivi settimanali del servizio sulla CBS a New York. Lì imparò a gestire tutti i tipi di stili musicali. Tornato a casa, lavorò al Playboy Club e si avventurò nella gestione del proprio club, che andò in rovina. Nel 1967 il trombettista Al Hirt lo assunse.

Quando non era su Bourbon Street, la band di Hirt si esibiva sulla tv nazionale – tra gli altri i titoli principali di The Tonight Show e The Ed Sullivan Show. Marsalis iniziò a studiare nello stesso periodo, insegnando l’improvvisazione alla Xavier University di New Orleans. A metà degli anni ’70, si unì alla facoltà del liceo di New Orleans e influenzò una nuova generazione di musicisti jazz.

Quando gli fu chiesto come poteva insegnare qualcosa a ruota libera come l’improvvisazione jazz, Marsalis disse: “Non insegniamo jazz, insegniamo agli studenti”.

Nel 1986 si trasferì alla Virginia Commonwealth University di Richmond. Nel 1989, l’Università di New Orleans lo attirò di nuovo per avviare un programma di studi jazz.

Marsalis si ritirò dall’UNO nel 2001 ma continuò a esibirsi, in particolare allo Snug Harbour, un piccolo club che ancorava la scena jazz contemporanea della città, sostenendo spesso giovani musicisti promettenti. Il suo stile melodico, con improvvisazioni in corso nella mano destra, è stato descritto in vari modi come romantico, contemporaneo o semplicemente “jazz della Louisiana”.

È sempre sul piano acustico, mai elettrico, e anche nell’interpretazione di vecchi standard c’è un chiaro collegamento con gli accordi di guida bebop e i ritmi dei suoi primi anni. Aveva fondato una casa discografica, ELM, ma la sua registrazione è stata limitata fino a quando i suoi figli sono diventati famosi. Successivamente si unì a loro e ad altri sulle etichette tradizionali e pubblicò le sue uscite, molte delle quali composte.

Ha suonato spesso al Jazz and Heritage Festival di New Orleans. Per più di tre decenni ha suonato due set da 75 minuti ogni venerdì sera a Snug Harbour fino a quando non ha deciso che fosse estenuante. Anche allora, si esibiva ancora occasionalmente come ospite speciale.

Mercoledì sera, Ellis III ha ricordato come suo padre gli ha insegnato il significato di integrità prima ancora che conoscesse la parola. Lui e Delfeayo, nessuno dei due ancora aveva compiuto 10 anni, erano andati a sentire il padre suonare in un club. Solo un uomo – dormendo e ubriaco – era tra il pubblico per il secondo set. I ragazzi hanno chiesto perché non potevano andarsene.

“Ci guardò e disse: ‘Non posso andarmene. Ho un concerto.’ Mentre suonava, ha detto: “Un concerto è un affare. Sono pagato per suonare questo set. Suonerò questo set. Non importa che non ci sia nessuno”.

La moglie di Marsalis, Dolores, è morta nel 2017. È sopravvissuto ai suoi figli Branford, Wynton, Ellis III, Delfeayo, Mboya e Jason.