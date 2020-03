Trump accusa Maduro di narco-terrorismo

Come parte delle ampie azioni annunciate dall’amministrazione Trump, il Dipartimento di Stato ha designato Maduro e alti funzionari attuali ed ex dell’esercito, del parlamento e della magistratura venezuelana nell’ambito del suo programma di premi sui narcotici, offrendo premi multimilionari.

Le accuse penali promosse dai pubblici ministeri federali nel distretto meridionale di New York, Miami e Washington, DC, affermano che i leader del regime venezuelano gestiscono un cartello della droga per coordinarsi con il gruppo ribelle colombiano FARC per trasportare la cocaina negli Stati Uniti.

I pubblici ministeri statunitensi affermano che Maduro e i principali funzionari parlamentari, militari e giudiziari guidano il cosiddetto Cartel de los Soles, un gruppo che gli Stati Uniti hanno a lungo affermato essere costituito da membri della corruzione ed ex militari venezuelani coinvolti nella tratta e altri crimini.

Diosdado Cabello Rondón, capo dell’Assemblea costituente nazionale del Venezuela; Vladimir Padrino Lopez, ministro della difesa; Maikel Jose Moreno Perez, capo della giustizia suprema venezuelana; Hugo Armando Carvajal Barrios, ex direttore dell’intelligence militare; Clíver Antonio Alcalá Cordones, ex generale militare; e i principali leader delle FARC Luciano Marín Arango e Seuxis Paucis Hernández Solarte.

Il ministro degli Esteri venezuelano Jorge Arreaza, rispondendo alle accuse di traffico di droga degli Stati Uniti contro Maduro e altri membri del governo venezuelano, ha dichiarato che l’amministrazione Trump “utilizza una nuova forma di colpo di stato sulla base di accuse volgari, miserabili e infondate”, e “sta cercando di minimizzare il riconoscimento che il Venezuela ha ottenuto nella lotta contro il traffico di droga”.

Arreaza ha aggiunto che le accuse penali contro Maduro ed altri sono un segno di “disperazione” da Washington, i cui tentativi di estromettere il regime venezuelano non hanno avuto successo. “La profonda frustrazione della Casa Bianca è un prodotto della pace che regna oggi in Venezuela, le cui autorità sono riuscite a neutralizzare colpi di stato e tentativi destabilizzanti pianificati e finanziati dagli Stati Uniti”, ha affermato il ministro degli Esteri.

Insinuando che ciò potrebbe essere una distrazione internazionale, Arreaza ha messo in dubbio il momento in cui sono state annunciate le accuse contro Maduro. “Il governo di Donald Trump non accetta che, utilizzando un suo modello unico, il governo di Nicolas Maduro gestisca adeguatamente le minacce di Covid-19 di fronte al clamoroso fallimento che le istituzioni statunitensi hanno dimostrato in questa materia”.

Il Dipartimento di Stato avrebbe designato anche il Venezuela uno sponsor statale del terrorismo, secondo cinque fonti che conoscono la situazione. Tuttavia il Dipartimento di Stato, che avrebbe ufficialmente designato il terrorismo, ha detto che non lo farebbe. Invece, il Dipartimento di Stato ha usato un’altra legge volta a sanzionare i trafficanti internazionali e i narco-terroristi.

Il procuratore generale William Barr, che ha annunciato le accuse in una videoconferenza a Washington, ha affermato che, nonostante la pandemia globale di coronavirus, i funzionari statunitensi hanno deciso di procedere con le accuse perché l’emergenza sanitaria sottolinea la necessità che Maduro venga rimosso dalla leadership del Venezuela.

Le accuse di giovedì, ha detto, erano “incentrate sul radicamento della vasta corruzione all’interno del governo venezuelano”. In un post su Twitter giovedì, Maduro ha denunciato le nuove accuse, scrivendo che la Colombia e gli Stati Uniti stavano cospirando per rovesciare il suo governo. “Come capo di stato sono obbligato a difendere la pace e la stabilità dell’intera patria”, ha scritto Maduro.

I pubblici ministeri hanno affermato che il ruolo di Maduro nel traffico di narcotrafficanti risale agli anni ’90. Negli ultimi anni, mentre alcuni nelle FARC hanno cercato di negoziare un accordo di pace con il governo colombiano, altri nell’organizzazione hanno trasferito combattenti e operazioni in aree del Venezuela occidentale sotto la protezione dei funzionari corrotti del regime venezuelano.

Le accuse penali arrivano dopo un periodo di tumulto storico in Venezuela che ha visto la leadership di Maduro sfidata a seguito di un’elezione condannata dalle autorità internazionali e massicce proteste di strada. Gli Stati Uniti e una miriade di altri paesi e organismi internazionali hanno invece riconosciuto il presidente dell’Assemblea nazionale del Venezuela, Juan Guaidó, come leader del paese, e l’amministrazione Trump ha intrapreso una campagna di aggressiva punizione economica che mirava a costringere Maduro a perdere il potere.

Gli Stati Uniti hanno accusato il regime di Maduro di diffuse violazioni dei diritti umani, tra cui omicidi extragiudiziali, torture, arresti arbitrari e detenzione di cittadini venezuelani. L’anno scorso l’Ufficio dell’Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite ha dettagliato in modo chiaro le accuse in un rapporto che descriveva uno stato che non riusciva a fornire le necessità di base alla sua gente, incluso il diritto al cibo, alle cure mediche e alla libertà di parola.

In passato l’amministrazione Maduro ha respinto ferocemente le accuse di violazioni dei diritti umani. L’anno scorso, ha definito il rapporto delle Nazioni Unite “una visione selettiva e apertamente parziale sulla reale situazione dei diritti umani nella Repubblica Bolivariana del Venezuela”.

I membri del regime sono stati anche accusati in passato di facilitare le operazioni di narcotraffico nel paese, in parte per alimentare un’economia fatiscente guastata dalla dilagante corruzione del governo.

Funzionari colombiani hanno detto l’anno scorso che il traffico di droga in Venezuela ha recentemente coinvolto il gruppo di guerriglia di sinistra colombiano ELN, che è considerata un’organizzazione terroristica dagli Stati Uniti, che lavora con l’esercito Maduro.

Funzionari statunitensi hanno anche affermato che il Venezuela sta ospitando e lavorando con gli Hezbollah sostenuti dall’Iran e il gruppo emergente colombiano ribelle FARC, entrambi designati come organizzazioni terroristiche dagli Stati Uniti.