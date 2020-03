Coronavirus: mobilizzazione per gli ospedali che affrontano il peggioramento dell’epidemia

Emmanuel Macron ha promesso un “massiccio piano di investimenti” per l’ospedale, in prima linea di fronte al “rapido aggravamento” dell’epidemia di coronavirus, che ha ucciso oltre 1.300 persone in Francia, un bilancio moltiplicato per cinque tra una settimana. “L’intera nazione è mobilitata” ha assicurato mercoledì sera Emmanuel Macron in visita a Mulhouse, particolarmente colpito: il capo dello stato francese, dopo aver visitato l’ospedale militare installato sul posto protetto da una maschera FFP2, ha chiesto “unione” contro il virus.

Accogliendo con favore la “mobilitazione totale” dei caregiver, ha garantito loro “un bonus eccezionale per sostenere questo riconoscimento” e a tutti i dipendenti pubblici mobilitati.

La Francia dovrebbe aspettarsi “giorni difficili”, ha dichiarato il direttore generale della sanità (DGS), il professor Jérôme Salomon, annunciando un totale di quasi 3.000 pazienti in terapia intensiva (2.827, o 311 sempre di più in 24 ore): “è un numero considerevole, eccezionale in così poco tempo e per una singola malattia”.

L’est della Francia rimane particolarmente colpito: un TGV medico, arrivato a Strasburgo, deve evacuare oggi negli ospedali del Pays-de-la-Loire venti pazienti infetti dal coronavirus per alleviare ospedali alsaziani completamente saturi.

Ma l’Ile-de-France, da ora in poi, sta anche affrontando una “grande tensione” nonostante “notevoli sforzi per aprire ancora centinaia di letti in terapia intensiva dopo aver già raddoppiato” il numero di letti disponibili, ha sottolineato salutando i 7000 volontari, un terzo dei quali infermieri.

Lungo e difficile

“La crisi sarà lunga, i prossimi giorni saranno particolarmente difficili”, ha detto il professor Salomon, sottolineando che “l’ondata di casi gravi” era “già presente”.

Omaggio ai caregiver e “comunione di pensiero” con loro e gli ammalati, le campane delle chiese cattoliche hanno suonato ovunque per dieci minuti alle 7:30 e sono state accese candele alle finestre.

Di fronte a questo drammatico sviluppo, il governo annuncerà “tra pochi giorni” la probabile estensione del confinamento, ha dichiarato la portavoce del governo Sibeth Ndiaye dopo il Consiglio dei ministri.

Il consiglio scientifico ha raccomandato martedì di allungarlo fino al 28 aprile. Il Consiglio dei ministri, riunito davanti a un consiglio di difesa, ha adottato 25 ordinanze – un record – per consentire al paese di limitare i danni sociali ed economici.

La Francia deve prepararsi per “un lungo sforzo”, per Edouard Philippe: “È l’emergenza sanitaria che anima oggi tutte le menti, ma è anche, e sarà sempre più, uno shock economico, uno shock sociale”, ha avvertito il Primo Ministro.

Operazione militare

Il Primo Ministro ha anche annunciato che un “ponte aereo”, tramite “aerei cargo”, è stato progettato tra Francia e Cina per portare milioni di maschere protettive ordinate. La mobilitazione è anche militare con l’annuncio da parte di Emmanuel Macron di un’operazione “Resilienza” che “sarà interamente dedicata agli aiuti e al sostegno alle popolazioni, nonché a sostenere i servizi pubblici per far fronte all’epidemia, nella Francia metropolitana e all’estero”.

L’anfibio Mistral verrà dispiegata “immediatamente” nell’Oceano Indiano meridionale e, “all’inizio di aprile, la portaelicotteri Diksmuide si posizionerà nell’area della Guyana delle Antille a sostegno dei territori d’oltremare”. “Tutti sono mobilitati, settore pubblico e privato e ospedali militari”, ha riassunto il professor Salomon.

Più di 100.000 persone hanno aderito alla piattaforma “Voglio aiutare”, tra cui 40.000 per la riserva sanitaria, ha insistito il capo dello stato. Mercoledì mattina, il direttore generale dell’assistenza pubblica – gli ospedali di Parigi Martin Hirsch aveva richiesto la richiesta di personale infermieristico, sottolineando che l’AP-HP già ospitava più di 1.600 pazienti.

La situazione è particolarmente crudele nelle case di riposo in cui il numero di decessi non è esattamente noto ma ci sono decine di decessi. Solo nell’Ile-de-France, delle 700 case di cura, almeno 148 sono state colpite martedì, secondo il conteggio della Regional Health Agency (ARS).

Sui test, la Francia si prepara a cambiare scala: entro dieci giorni, ha promesso il professor Salomon, la Francia avrà una capacità da 25.000 a 30.000 test al giorno, contro i 9.000 di oggi. Il ministro della sanità Olivier Véran vuole in particolare sviluppare test rapidi in vista del “deconfinamento”, ha spiegato al Senato, al fine di “sapere con un esame del sangue chi sarà stato immunizzato dal virus e che no.”

Nuovo modulo

Nel frattempo, per uscire di casa, i francesi devono utilizzare una nuova forma di certificato di viaggio, con l’obbligo di indicare l’orario del viaggio. Sono state rilevate decine di migliaia di infrazioni e le sanzioni sono state inasprite per coloro che non rispettano queste istruzioni. L’ammenda forfettaria di 135 euro aumenta a 1.500 euro in caso di recidiva “entro 15 giorni” e può arrivare a “3.700 euro di multa e sei mesi di carcere”.

Mentre pochi esperti si avventurano per prevedere la data del “picco”, una sperimentazione clinica europea è iniziata domenica in almeno sette paesi per testare quattro trattamenti sperimentali.

In attesa delle conclusioni di questo test, la clorochina, uno dei controversi trattamenti testati, può essere somministrata a pazienti affetti da “forme gravi” del coronavirus, ma non per forme “meno gravi”.

Il professor Didier Raoult, le cui raccomandazioni per il trattamento della clorochina dei pazienti con Covid-19 sono controverse, sarà sulla copertina del settimanale Paris Match di giovedì, che si chiede se abbia “trovato la cura” per il coronavirus.