La NASA ripara il lander di Marte colpendolo con una pala

La suite di strumenti geofisici su InSight suona come una borsa da dottore, dando a Marte il suo primo “controllo” da quando il pianeta si è formato. Insieme, quegli strumenti misurano i segni vitali di Marte, come il battito, la temperatura e i riflessi, che si traducono in attività interne come la sismologia e le oscillazioni del pianeta mentre il sole e le sue lune si trascinano su Marte.

Dall’atterraggio su Marte nel novembre 2018, la missione InSight ha fatto selfie , fornendo quotidianamente bollettini meteorologici marziani e ascoltando strani suoni. Ha anche registrato prove di attività sismica, inclusi 174 eventi sismici su Marte – e 20 eventi con una magnitudine di tre o quattro. La prova dell’attività sismica su Marte che ha sorpreso il team della NASA faceva parte di una serie di sei studi, pubblicati a febbraio.

InSight, o Esplorazione interna che utilizza indagini sismiche, geodesia e trasporto di calore, è una missione di due anni per esplorare una parte di Marte di cui sappiamo di meno: il suo interno profondo.