Rimedi futuri per il coronavirus: chi, quando, come?

È iniziata la corsa globale alla ricerca di vaccini e trattamenti per il coronavirus, mentre è in corso un primo studio clinico negli Stati Uniti. “Ci saranno molti tentativi ed errori, ma abbiamo molte opzioni da esplorare”, ha dichiarato il giudice Benjamin Neuman, virologo della Texas A&M University-Texarkana. Un vaccino altamente efficace contro un membro della famiglia dei coronavirus non è mai stato progettato per l’uomo.

Il presidente Donald Trump ha sollecitato gli scienziati e l’industria farmaceutica ad accelerare il processo, ma gli esperti temono che ci sia poco spazio per le manovre. Ecco una panoramica degli attori del settore farmaceutico – piccoli o grandi – che prendono parte a questa competizione vitale:

Moderna

Obiettivo: un vaccino. Disponibilità potenziale: entro 12-18 mesi

Il primo studio clinico per testare un candidato vaccino contro il nuovo coronavirus è iniziato lunedì a Seattle, hanno detto funzionari della sanità statunitensi.

Il vaccino si chiama mRNA-1273 ed è stato sviluppato da scienziati del National Institutes of Health (NIH) e dalla società di biotecnologia Moderna, con sede a Cambridge, nel Massachusetts. I partecipanti dovranno comunque passare attraverso diverse fasi per determinare se il vaccino è efficace e sicuro.

Funziona con le informazioni genetiche della parte del virus che si attacca e infetta le cellule, picchi chiamati proteine ​​delle spicole. Questa informazione è immagazzinata in una sostanza chiamata “messenger RNA” che trasporta il codice genetico dal DNA alle cellule. Se tutto procederà come previsto, potrebbe essere commercializzato entro un anno e mezzo, supponendo che l’epidemia continui fino alla prossima stagione influenzale.

Gilead Sciences

Obiettivo: trattamento. Disponibilità potenziale: entro la fine dell’anno

Di tutti i farmaci che lottano per combattere Covid-19, il remdesivir dell’americano Gilead potrebbe essere il primo a colpire il mercato.

L’antivirale è stato sviluppato contro altri virus come l’Ebola (senza essere efficace) e non è stato ancora approvato da nessuna parte. Ma ha mostrato risultati promettenti nel trattamento dei pazienti con coronavirus in Cina, dicono i medici, ed è stato usato per aiutare a curare due pazienti negli Stati Uniti e in Francia.

Gilead avvia l’ultima fase di studi clinici in Asia, nota come “Fase 3”. “Al momento esiste un solo farmaco che riteniamo possa essere davvero efficace. E questo è remdesivir”, ha dichiarato Bruce Aylward, dirigente di una conferenza stampa. l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Secondo il direttore dell’American National Institute of Infectious Diseases Anthony Fauci, esperto di fiducia del presidente americano sul coronavirus, questo antivirale potrebbe essere disponibile “nei prossimi mesi”. Remdesivir cambia all’interno del corpo umano per assomigliare a uno dei quattro mattoni del DNA, i nucleotidi.

Quando i virus si replicano, lo fanno “rapidamente e in qualche modo con noncuranza”, secondo il virologo Benjamin Neuman. Remdesivir potrebbe essere incorporato nel virus durante una di queste repliche. L’antivirale aggiungerebbe al virus mutazioni indesiderate che potrebbero distruggerlo.

Regeneron

Obiettivo: trattamento e vaccino. Disponibilità potenziale: da determinare

Lo scorso anno Regeneron ha sviluppato un farmaco endovenoso noto come “anticorpi monoclonali” che ha migliorato significativamente il tasso di sopravvivenza dei pazienti affetti dal virus Ebola.

L’azienda ha topi geneticamente modificati in modo che abbiano un sistema immunitario simile all’uomo. I topi sono stati esposti a virus, forme attenuate di virus o proteine ​​virali per produrre anticorpi umani, ha detto a Christos Kyratsous, vice presidente della ricerca di Regeneron.

Questi anticorpi vengono quindi isolati ed esaminati per selezionare i più efficaci, che vengono coltivati ​​in laboratorio, purificati e quindi somministrati per via endovenosa all’uomo. “Se tutto va bene e dovrebbe essere, dovremmo sapere quali sono i migliori anticorpi nelle prossime settimane”, e ci si aspetta che la sperimentazione clinica inizi questa estate, secondo il funzionario.

Il farmaco potrebbe funzionare sia come trattamento sia come vaccino, somministrandolo alle persone prima che vengano scoperte contagiate, sebbene gli effetti siano temporanei solo perché gli anticorpi non faranno parte della memoria del sistema immunitario.

Regeneron sta anche cercando di combattere l’infiammazione dei polmoni che si sviluppa durante le forme gravi del nuovo coronavirus usando un altro dei suoi farmaci, il Kevzara, originariamente destinato a trattare le infiammazioni causate dall’artrite. Quest’ultimo tratta quindi un sintomo e non il virus stesso.

Sanofi

Obiettivo: un vaccino. Disponibilità: da determinare

Il gruppo farmaceutico francese Sanofi ha collaborato con il Dipartimento della Salute degli Stati Uniti per sviluppare un candidato al vaccino, utilizzando la “tecnologia del DNA ricombinante”.

Consiste nel combinare il DNA del virus con il DNA di un virus innocuo al fine di creare una nuova entità cellulare in grado di provocare una risposta immunitaria. Gli antigeni creati da questa operazione possono quindi essere riprodotti su larga scala.

Questa tecnologia è già alla base del vaccino antinfluenzale di Sanofi. Grazie al suo lavoro di ricerca sulla SARS, in particolare il suo candidato vaccino che ha mostrato una protezione parziale sugli animali, la società ritiene di essere “un passo avanti” nel rapido sviluppo di un vaccino contro il Covid-19.

David Loew, vicepresidente esecutivo e capo di Sanofi Pasteur, ha stimato di avere un candidato al vaccino “in meno di sei mesi” e di entrare potenzialmente nella sperimentazione clinica “tra circa un anno e un anno e mezzo”.

Inovio Pharmaceuticals

Obiettivo: un vaccino. Disponibilità potenziale: consegne di emergenza entro la fine dell’anno?

Inovio è una società americana di biotecnologia, ha lavorato sin dalla sua creazione nel 1983 sui vaccini a DNA, che funzionano come gli altri vaccini a base di RNA menzionati sopra, ma più avanti nella catena.

Il DNA è come un libro di consultazione in una libreria e l’RNA è simile alla fotocopia di una pagina di quel libro in cui ci sarebbero le istruzioni per eseguire un’attività. “Abbiamo in programma di avviare studi clinici negli Stati Uniti ad aprile e poi rapidamente in Cina e Corea del Sud, dove l’epidemia colpisce la maggior parte delle persone”, ha dichiarato J. Joseph Kim, presidente di Innovio, in una nota. “Prevediamo di consegnare un milione di dosi entro la fine dell’anno utilizzando le nostre risorse e capacità esistenti”.

Altre ricerche importanti:

Come Moderna, CureVac sta lavorando con l’Università del Queensland per un vaccino con “messenger RNA”. Il suo CEO Daniel Menichella ha incontrato alcuni funzionari della Casa Bianca alcuni giorni fa e sta pianificando un vaccino candidato entro pochi mesi.

Il colosso britannico GlaxoSmithKline (GSK) sta collaborando con una biotecnologia cinese per rendere disponibile la sua tecnologia per la produzione di adiuvanti per i vaccini contro le epidemie. Un adiuvante viene aggiunto ad alcuni vaccini per aumentare la risposta immunitaria, per creare un’immunità più forte e più duratura rispetto al solo vaccino contro le infezioni.

Negli Stati Uniti, la società farmaceutica Johnson & Johnson prevede di utilizzare alcuni dei suoi farmaci per vedere se possono aiutare a trattare i sintomi dei pazienti già infetti dal virus. Sta anche lavorando allo sviluppo di un vaccino con una versione disattivata dell’agente patogeno.

La società biotech californiana Vir ha isolato gli anticorpi dai sopravvissuti alla SARS per vedere se sono in grado di trattare il nuovo coronavirus. Il suo laboratorio ha già sviluppato trattamenti per l’Ebola e altre malattie. La clorochina, la forma sintetica del chinino, usata per curare la malaria, potrebbe anche aiutare a combattere il virus e gli scienziati chiedono più lavoro sull’argomento.