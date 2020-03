7 cose da fare in casa al tempo del coronavirus

Di tutto questo tempo libero per stare un po’ in casa ne avevamo un gran bisogno, questo è sicuro. Soprattutto noi donne, che, oltre al lavoro fuori casa, abbiamo mille impegni da portare avanti dentro casa.

Ma, se ad obbligarci a stare in casa, è un decreto ministeriale, beh, allora le cose cambiano.

Perché? Vi chiederete voi.

Innanzitutto ci troviamo ad affrontare una situazione nuova, mai provata prima. E già questo potrebbe bastare a scatenare dubbi e preoccupazioni dentro di noi. Inoltre, siamo bombardati, in tv, sui giornali e sui social, da mille notizie dell’ultim’ora, con numeri crescenti di casi e nuove regole da rispettare per non contagiarsi. Tutto questo non fa altro che creare allarmismi e metterci in uno stato di allerta continuo.

In questi giorni noi psicologi siamo sommersi da richieste di consigli su come affrontare questo periodo.

Provo a rispondervi qui, riassumendo il mio pensiero in queste 7 regole:

1. Non guardare la TV o internet per più di due volte al giorno.

Essere aggiornati va bene, ma in questo momento non ci aiuta. Datevi degli orari in cui controllare aggiornamenti. E cercate di rispettarli.

2. Dividere la giornata in due parti: lavoro e tempo libero.

Fate tutte le vostre cose di lavoro, possibilmente al mattino, così poi avrete il pomeriggio libero per le altre attività. Ma non sovrapponete l’uno all’altro, il multitasking non fa bene.

3. Fate una lista di cose da fare durante la giornata

Create una vostra to do list, che vi aiuti ad utilizzare voi il vostro tempo libero a casa e a non farvi utilizzare da lui.

4. Leggete

Leggete qualsiasi cosa. Da una rivista a un libro impegnato, la lettura vi aiuterà a fermare il tempo e a rilassarvi.

5. Create, liberate la vostra fantasia

Dal giardinaggio alla scrittura, dalla cucina all’arredo, dal fai da te all’eros, ognuno di noi ha una parte creativa ben riposta dentro di noi, che ora è il momento giusto per tirare fuori. Dedichiamoci alle nostre passioni e vedremo nascere nuove parti di noi.

6. Relazioni

Dedichiamoci alle relazioni importanti, quelle che prima non avevamo mai il tempo di curare. Una telefonata all’amica che non vedevamo da tempo, una videochiamata allo zio che abita lontano. I nostri affetti meritano di stare con noi.

7. Coccole



E ora dedichiamo qualche coccola a noi stessi. Facciamoci un bagno caldo, una mezz’ora di ginnastica al giorno, proviamo quella crema viso che avevamo da tempo nel cassetto, un po’ di meditazione che ci riporta al momento presente..insomma dedichiamo un po’ del nostro tempo libero a noi stessi.

Ricordiamoci che tutto questo presto finirà, o almeno ce lo auguriamo, ma.. il tempo libero che abbiamo ora, chi ce lo ridarà poi?