Diritti delle donne: azione di Femen per “ripulire Parigi dal virus patriarcale”

Quaranta attiviste del movimento femminista Femen volevano simbolicamente “ripulire le strade di Parigi dal virus patriarcale” durante un’azione flash di Place de la Concorde domenica per la Giornata internazionale della donna, sullo sfondo del coronavirus. Senza camicia ricoperti di slogan, indossando tute, occhiali e guanti in un’allusione al personale sanitario di fronte al nuovo coronavirus, e cartelli e bombe fumogene in mano, hanno denunciato la “pandemia patriarcale” in vigore secondo loro nel mondo.

Alle grida di “Emergenza vitale, virus patriarcale”, “Allontanati, virus patriarcale” e persino “Sicurezza vitale, virus patriarcale”, hanno pulito con un liquido il marciapiede prima di essere rapidamente dispersi dalla polizia.

“Si ritiene che non sia il coronavirus che dovrebbe spaventare, ma una pandemia patriarcale che violenta una donna ogni sette minuti, che uccide una donna ogni 48 ore, che giustifica la discriminazione e la violenza di genere” dichiarata Sophia Antoine, membro del movimento.

“Così, abbiamo deciso in questo giorno dell’8 marzo di ripulire le strade di Parigi dal dannoso virus patriarcale e di respingere la violenza di genere, in modo che le nostre sorelle, quando occupano lo spazio pubblico, siano pulite, disinfettate, serene” ha aggiunto.

Decine di migliaia di manifestanti erano attesi più tardi a Parigi e in altre dieci città in Francia per la Giornata internazionale dei diritti della donna, attiviste che vogliono fare un punto di convergenza delle “dinamiche femministe”.