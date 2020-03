A Milano si lavora sull’igienizzante per mani alla canapa. Nel dettaglio si tratta di una crema in grado di tenere alla larga gli agenti patogeni, ma invece di essere a base di alcol come l’Amuchina è a base di canapa. Questa iniziativa è un segno della vitalità dell’economia lombarda che anche di fronte alle crisi come quella del Coronavirus dimostra di avere risorse inaspettate: a pensarci è stata infatti la pmi milanese Freia Farmaceutici che ha annunciato questo nuovo prodotto.

“Le ricerche condotte nei nostri laboratori hanno dimostrato l’efficacia igienizzante del nostro coniugato di olio di canapa e oli essenziali anche contro la presenza di agenti patogeni”, dichiara Alessandro Cavalieri, ceo di Freia Farmaceutici. “Stiamo quindi cercando di accelerare i tempi di produzione e l’immissione sul mercato di questo nuovo prodotto anche per poter dare il nostro contributo, seguendo le indicazioni dell’OMS, per una corretta igiene delle mani, così da limitare possibilità di contagio, soprattutto in questa fase di diffusione del coronavirus”. Tra l’altro non si tratta di una startup qualunque che ha lanciato l’idea su una piattaforma di crowdfunding, ma di un’azienda titolare di sette brevetti, e di diverse linee di prodotti registrati presso il Ministero della Salute. Con un valore tanto riconoscibili che uno dei maggiori fondi di investimento del mondo dedicati al business della canapa è entrato proprio nel capitale di Freia. Seppure non si parli di un presidio medico, ma di un cosmetico, l’annuncio dell’azienda milanese si aggiunge alle reazioni positive e anti panico che Milano sta cercando di mettere in campo per vivere questo momento di crisi limitando al massimo i danni che potrebbero generarsi a livello sociale ed economico.