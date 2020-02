Isagro si converte al biologico. La svolta di una delle più importanti aziende italiane della chimica è il segno che pur nel mezzo della crisi qualcosa sta cambiando ogni giorno. L’azienda ha confermato in questi giorni che con la cessione del ramo asiatico, ora punterà biologico: “Il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A., riunitosi in data odierna ha analizzato lo stato del processo di ridefinizione del modello di business di Isagro e ha deliberato di usufruire dei maggiori termini per l’esame ed approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2019, rinviandone la trattazione al 28 aprile 2020, rispetto alla data originariamente prevista del 12 marzo 2020. Stato del processo di ridefinizione del modello di business di Isagro – La ridefinizione del modello di business di Isagro, entrata in una fase attuativa lo scorso mese di dicembre con la cessione della società interamente controllata Isagro Asia Private Limited ( qui link articolo del 28 gennaio scorso), è proseguita con ulteriori approfondimenti e sono allo stato in corso contatti e trattative plurimi che si ritiene potranno meglio definirsi nel corso delle prossime settimane. A tal riguardo, si ricorda che Isagro, dopo aver già comunicato in passato la propria decisione strategica di non investire più nello sviluppo di nuove molecole di chimica organica originate dalla propria Ricerca Innovativa, sta lavorando allo sviluppo di un nuovo modello di business che dovrà basarsi prevalentemente su prodotti di origine biologica e naturale. Tale sviluppo sarà finanziato tramite operazioni di natura straordinaria volte a fare emergere, attraverso la cessione di asset relativi a prodotti e molecole di origine chimica, come già avvenuto per la dismissione della partecipazione in Isagro Asia, componenti di valore ad oggi non adeguatamente espresse; dette operazioni saranno accompagnate dalle necessarie misure di ridefinizione organizzativa. L’Assemblea ordinaria che sarà chiamata ad esaminare il Bilancio 2019 si terrà entro la fine del prossimo mese di giugno in data che sarà oggetto di separata comunicazione”.

