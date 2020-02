Il miliardario Bloomberg è in vista del suo primo dibattito democratico

Strangolato dai suoi rivali che lo accusano di aver “comprato” il suo posto alle elezioni presidenziali americane, il miliardario Michael Bloomberg si stava preparando a ricevere mercoledì una raffica di critiche da parte degli altri candidati per la nomina democratica, durante il suo primo dibattito televisivo. Con tweet e spot della campagna interposti, i colpi sono già piovuti prima del dibattito democratico organizzato la sera a Las Vegas, tra i candidati che sperano di sfidare il repubblicano Donald Trump durante le elezioni presidenziali di novembre.

Nono uomo più ricco del mondo nel 2019 secondo Forbes, Michael Bloomberg si presenta come un candidato in grado di radunarsi al centro. L’ex sindaco di New York e capo dell’agenzia di stampa Bloomberg finanzia la sua candidatura con centinaia di milioni di dollari dai suoi fondi personali.

Un grande favorito nei sondaggi per la nomina democratica, il senatore indipendente Bernie Sanders non trita le sue parole contro il signor Bloomberg, martellando che “gli americani sono stufi dei miliardari che acquistano le elezioni”.

Il socialista 78enne ha subito una forte spinta dai suoi buoni risultati nei primi due stati che hanno votato: Iowa e New Hampshire.

Sanders è ora chiaramente davanti alla media nazionale dei sondaggi stabilita dal sito RealClearPolitics (27,8%), davanti all’ex vicepresidente moderato Joe Biden (17,8%), 77 anni, che è sceso al secondo posto.

Senza essersi ancora presentato ad una sola primaria, Michael Bloomberg, 78 anni, è salito al terzo posto (16,1%). Se questi punteggi devono essere presi con cautela nelle primarie che vengono giocate Stato per Stato, la sua spettacolare ascesa preoccupa i suoi rivali.

La senatrice progressista Elizabeth Warren sta perdendo velocità al quarto posto (12,3%), seguita da due moderati con il vento in poppa, l’ex sindaco di South Bend Pete Buttigieg (10,3%), poi il senatore Amy Klobuchar (6,4%).

Ironia della sorte, il fuoco incrociato dei candidati sul sig. Bloomberg potrebbe consentire al sig. Sanders di sfuggire, durante il dibattito, dalle dure critiche che tradizionalmente cadono al favorito

Bloomberg, ex repubblicano

Dopo essere entrato nella campagna molto tardi a novembre, Bloomberg ha optato per una strategia estremamente rara nella storia delle primarie americane: ignorare i primi quattro stati a votare a febbraio. A 78 anni, parteciperà quindi alla gara durante il “Super Tuesday” del 3 marzo, quando altri 14 Stati voteranno.

Con una fortuna personale stimata in circa $ 60 miliardi, ha già speso più di $ 300 milioni in pubblicità che girano in televisione e su Internet. Michael Bloomberg sottolinea il suo impegno nella lotta ai cambiamenti climatici e alla violenza da parte delle armi da fuoco.

Ma senza convincere l’ala sinistra del partito, che osserva con ostilità questo ex repubblicano che divenne indipendente prima di diventare democratico. I critici sono anche dalla parte dei moderati.

“La verità è che è stato repubblicano per tutta la vita”, ha detto Joe Biden a Las Vegas mercoledì. Come i suoi rivali, attacca anche il signor Bloomberg su vecchie parole e politiche, ritenute sessiste e discriminatorie.

L’ex sindaco si è quindi scusato per aver difeso a lungo gli arresti e le perquisizioni arbitrarie (“stop-and-frisk”), accusato di aver causato un’esplosione dei controlli delle facies a New York.

E ora sta avanzando le sue proposte che dovrebbero aiutare le minoranze e il sostegno ricevuto da diversi influenti funzionari eletti di colore.

“Non voterò per lui. Lui (…) sta cercando di acquistare voti”, ha detto a AFP Sylvester Rogers, un pastore di 79 anni che è venuto a sostenere gli scioperanti lavoratori dei casinò di Las Vegas.

Ma Rudy Oybal, un membro del sindacato che difende i lavoratori del bar di 49 anni, era più aperto. “Le disuguaglianze sono un problema, ma non tutti i miliardari sono cattivi”, ha detto.

Tra gli elettori democratici prevale lo stesso obiettivo: scegliere il candidato in grado di battere Donald Trump il 3 novembre. E alcune persone giustamente vedono Michael Bloomberg come la loro migliore opzione.

Trump beffardo

I due miliardari stanno già attraversando il ferro sui social network. Il presidente chiama regolarmente il candidato democratico “Mini Mike”, alludendo alle sue dimensioni (1,70 mt). Scherzosamente, lo accusa di voler stare su “una scatola” durante il dibattito per non sembrare troppo piccolo.

Bloomberg lo guarisce, dicendo che il repubblicano ha paura di affrontarlo alle elezioni presidenziali. Il dibattito si tiene mercoledì in Nevada perché questo stato dell’America occidentale organizzerà sabato il terzo voto delle primarie. Bernie Sanders supera anche la media delle poche indagini del Nevada, seguita da Joe Biden.