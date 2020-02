La temperatura antartica supera i 20 gradi per la prima volta in assoluto

Gli scienziati registrano 20.75 C a Seymour Island come "incredibili e anormali"

L’Antartico ha registrato una temperatura di oltre 20 gradi Celsius per la prima volta nella storia, suscitando timori di instabilità climatica nel più grande deposito di ghiaccio del mondo.

I 20,75 gradi registrati dagli scienziati brasiliani all’isola di Seymour il 9 febbraio erano quasi di un grado superiore rispetto al precedente record di 19,8 gradi, conseguito a Signy Island nel gennaio 1982.

Segue un altro recente record di temperature: il 7 febbraio una stazione di ricerca argentina ad Esperanza ha misurato 18,3 gradi, che era la lettura più alta della penisola continentale dell’Antartico.

Questi record dovranno essere confermati dall’Organizzazione meteorologica mondiale, ma sono coerenti con una tendenza più ampia sulla penisola e sulle isole vicine, che si sono riscaldate di quasi 3 degees dall’era preindustriale – uno dei tassi più veloci del pianeta.

Gli scienziati che raccolgono i dati dalle stazioni di monitoraggio remoto ogni tre giorni, hanno descritto questo fenomeno, un nuovo record come “incredibile e anormale”.

“Stiamo assistendo alla tendenza al riscaldamento in molti dei siti che stiamo monitorando, ma non abbiamo mai visto nulla di simile”, ha affermato Carlos Schaefer, che lavora su Terrantar, un progetto del governo brasiliano che monitora l’impatto dei cambiamenti climatici sul permafrost e sulla biologia in 23 siti nell’Antartico.

Schaefer ha affermato che la temperatura della penisola, delle Isole Shetland meridionali e dell’arcipelago di James Ross, di cui fa parte Seymour, è stata irregolare negli ultimi 20 anni. Dopo essersi raffreddato nel primo decennio di questo secolo, si è riscaldato rapidamente.

El Nino

Gli scienziati del programma antartico brasiliano sostengono che questo sembra essere influenzato dai cambiamenti nelle correnti oceaniche e negli eventi di El Niño: “Abbiamo cambiamenti climatici nell’atmosfera, che è strettamente correlato ai cambiamenti nel permafrost e nell’oceano. Il tutto è molto correlato.”

Gli impatti variano in tutta l’Antartide , che comprende la terra, le isole e l’oceano a sud di 60 gradi di latitudine. Questa regione immagazzina circa il 70% dell’acqua dolce del mondo sotto forma di neve e ghiaccio. Se tutto dovesse sciogliersi, il livello del mare aumenterebbe da 50 a 60 metri, ma ciò richiederà molte generazioni.

Gli scienziati delle Nazioni Unite prevedono che gli oceani saranno più alti di 30 cm e 110 cm entro la fine di questo secolo, a seconda degli sforzi umani per ridurre le emissioni e la sensibilità delle calotte glaciali.

Mentre le temperature nell’Antartide orientale e centrale sono relativamente stabili, ci sono preoccupazioni crescenti sull’Antartide occidentale, dove gli oceani in riscaldamento stanno minando gli enormi ghiacciai Thwaites e Pine Island. Fino ad ora, ciò ha comportato un aumento relativamente basso del livello del mare, ma ciò potrebbe cambiare rapidamente se si verifica un aumento sostenuto della temperatura.

La penisola antartica – il lungo dito di terra che si estende verso l’Argentina – è colpita in modo drammatico. Durante un recente viaggio con Greenpeace, il Guardiano ha visto i ghiacciai che si sono ritirati di oltre 100 metri a Discovery Bay e vaste aree di terra sull’isola di King George, dove la neve si è sciolta in poco più di una settimana, lasciando scure rocce esposte.

Mentre un certo grado di fusione si verifica ogni estate, gli scienziati hanno affermato che era stato più evidente negli ultimi anni, con temperature che aumentavano ancora più rapidamente in inverno. Si ritiene che ciò sia alla base di un allarmante declino di oltre il 50% nelle colonie di pinguini sottogola, che dipendono dal ghiaccio marino.

Schaefer ha affermato che i dati di monitoraggio di queste aree potrebbero indicare cosa è in serbo per altre parti della regione. “È importante avere aree di sentinella come le Shetland meridionali e la penisola antartica perché possono anticipare gli sviluppi che accadranno in futuro, nel prossimo futuro”, ha affermato. – Guardiano