Coppa Italia: Napoli sei FABIANtastico. Milan – Juve, decisa da Valeri

Nelle due semifinali di Coppa Italia il Napoli espugna San Siro grazie ad una magia di Fabian Ruiz e Valeri non né azzecca una in Milan – Juventus.

Nelle due semifinali di Coppa Italia, l’incoerenza del var fa da padrona, stesso stadio, stessa dinamica di fallo, diversa scelta arbitrale.

Il mani di De Vrij è molto simile a quello di Calabria di ieri sera, con la differenza che Valeri và a rivedere il monitor mentre Calvarese no.

Nel caos dei criteri dei falli di mano di quest’anno, possiamo affermare solo con certezza che il mani di Calabria non è mai rigore, come detto da Rizzoli ad arbitri, allenatori e capitani in conferenza stampa.

Ritornando al calcio giocato, il bel gol di Fabian Ruiz permette agli uomini di Gattuso di portare a casa la gara d’andata di coppa Italia.

Nel match del giovedì invece il Milan domina la Juventus, senza mai soffrire più di tanto.

Nella ripresa Rebic porta avanti i rossoneri, ma nel finale il rigore di Ronaldo permette alla squadra di Sarri di portare a casa un sacro pareggio nella seconda semifinale di coppa Italia.

Gare di ritorno previste per il 4 e il 5 Marzo.