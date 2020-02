Sanremo 2020: Elodie e il significato di Andromeda

La giovane cantante si è classificata al settimo posto con un brano molto profondo e significativo.

Andromeda è il brano con cui Elodie si è presentata al Festival di Sanremo 2020, scritto da Mahmood e Dario Faini , un brano che sarà presente nel nuovo disco “This is Elodie” . In questa canzone Elodie parla di un rapporto complicato con un uomo per nulla avaro di critiche nei suoi confronti, in grado di ridere e ingannare, spacciando qualcosa che non è per vero amore. L’illusione è qualcosa da cui volersi staccare, catene da spezzare (da qui il titolo della canzone e i continui riferimenti ad Andromeda). L’uomo, più grande di età ma decisamente più immaturo, la porta a riflettere, a porsi quesiti e interrogativi e, finalmente, a prendere la sua fragilità e riuscire ad usarla come forza per spezzare quel legame tossico e dannoso che non porta all’amore ma solo a sentirsi infinitamente insicuri e sempre più fragili. Di seguito il testo della canzone:

Dici sono una grande

Stronza che non ci sa fare

Una donna poco elegante

Tu non lo sai non lo saprai cosa per me è il vero dolore

Confondere il tuo ridere per vero amore

Una volta 100 volte chiedimi perché

Esser grandi ma immaturi è più facile ma perché

Forse non era ciò che avevi in mente

Ti vedrò come un punto tra la gente

Come un punto tra la gente

Non sai cosa dire se litighiamo è la fine

La mia fragilità e la catena che ho dentro ma

Se ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Forse ho solo bisogno di tempo forse è una moda

Quella di sentirsi un po’ sbagliati

Ci penso qua sul letto mentre ascolto da ore

La solita canzone di Nina Simone

Una volta 100 volte chiedimi perché

Esser grandi ma immaturi è più facile ma perché

Forse non era ciò che avevi in mente

Ti vedrò come un punto tra la gente

Non sai cosa dire se litighiamo è la fine

La mia fragilità e la catena che ho dentro ma

Se ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Non sarai mio marito mio marito no

Me ne vado a Paris vado a Paris però

Ti prego giurami tu giurami che non

Mi dirai mon ami mon ami ti prego

La mia fragilità e la catena che ho dentro ma

Se ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Non sai cosa dire se litighiamo è la fine

In una intervista Elodie afferma: “La mia canzone è un brano particolare, ci ho messo un po’ per sceglierlo, però secondo me è quello giusto, è grintoso. Parla di una donna con un punto di vista fermo”. Queste sono stati i piccoli dettagli della giovane cantante. Ci auguriamo che il testo abbia un enorme successo.